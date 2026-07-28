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Kyara Villanella asistió con su novio Adrián Harboe a la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta

La hija mayor de la presidenta sorprendió al llegar al Congreso junto a su pareja, quien ya había acaparado miradas en actos oficiales y ahora refuerza su presencia en los eventos familiares de alto perfil

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe compartieron uno de los momentos más importantes para la familia Fujimori durante la juramentación presidencial en el Congreso. Latina/ YouTube
Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe compartieron uno de los momentos más importantes para la familia Fujimori durante la juramentación presidencial en el Congreso. Latina/ YouTube
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La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta reunió a su familia en el hemiciclo del Congreso de la República, donde la atención de las cámaras y asistentes no solo se centró en la mandataria, sino también en su hija mayor, Kyara Villanella, y su novio, Adrián Harboe. La joven, quien ha construido una presencia pública como influencer y exreina de belleza, ocupó un lugar destacado junto a su hermana y otros familiares, mientras que Harboe se ubicó en la fila posterior, vestido de terno y siguiendo la ceremonia con atención.

El evento, cargado de simbolismo y relevancia institucional, fue transmitido en vivo, y rápidamente las imágenes de la pareja comenzaron a circular en redes sociales.

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La presencia de Adrián Harboe junto a Kyara Villanella en la ceremonia oficial generó comentarios en redes sociales, reflejando el interés del público por la vida personal de la familia presidencial. Latina/ YouTube
La presencia de Adrián Harboe junto a Kyara Villanella en la ceremonia oficial generó comentarios en redes sociales, reflejando el interés del público por la vida personal de la familia presidencial. Latina/ YouTube

No es la primera vez que la presencia de Harboe junto a Villanella genera conversación. Ambos ya habían acaparado miradas en la ceremonia oficial de entrega de credenciales a Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional, donde se mostraron tomados de la mano. Esa imagen se viralizó y alimentó la curiosidad sobre la relación, que ha trascendido el círculo íntimo para instalarse como tema de interés público.

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe acapararon la atención durante la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori. FB
Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe acapararon la atención durante la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori. FB

La aparición de Adrián Harboe en actos oficiales de gran envergadura ha llamado mucho la atención. Durante el evento de juramentación, el joven universitario se mantuvo discreto, sin buscar protagonismo, pero su presencia no pasó inadvertida entre los asistentes ni entre los miles de usuarios que siguieron la transmisión en tiempo real.

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La familia Fujimori, en pleno, se reunió para acompañar a Keiko en uno de los actos más relevantes de su carrera política, mostrando cohesión en un contexto de máxima exposición mediática.

Kyara Villanella y su noviazgo con Adrián Harboe

La historia entre Kyara Villanella y Adrián Harboe ha despertado interés desde que ambos oficializaron su relación en redes sociales. La presentación pública del joven ocurrió meses atrás, durante una transmisión en vivo que Villanella compartió con su madre, entonces candidata presidencial. Más de 62 mil personas siguieron ese live de cocina, en el que Harboe apareció por primera vez ante la audiencia, saludando tímidamente y generando una ola de búsquedas sobre su identidad.

Collage de cuatro fotografías. Una joven y un joven cocinan. La misma joven y el joven visten formalmente en un auditorio. Una mujer sonríe en un círculo
Kyara Villanella y Adrián Harboe estuvieron juntos en el primer acto oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa.

Harboe estudia Negocios Internacionales en la Universidad de Lima y es hincha del club Alianza Lima. Su vínculo con Villanella no se limita al entorno digital; la pareja ha asistido juntos a conciertos y eventos culturales en Lima, incluyendo presentaciones de Bad Bunny y Mon Laferte. Estas salidas, documentadas en publicaciones y videos, han mostrado una relación que se desarrolla tanto en la esfera pública como en la privada.

Según registros en redes sociales, la pareja celebró siete meses de relación en febrero de este año y compartió momentos especiales en fechas como el Día de San Valentín. En un video publicado en TikTok, Villanella reveló que Harboe comenzó a cortejarla en 2022, cuando ella aún mantenía una relación con otro joven, Fabrizio, quien la acompañó durante su participación en el Miss Teen Universe Perú 2023. La relación con Harboe, sin embargo, se consolidó con el tiempo y fue presentada oficialmente a la familia y al público durante el mencionado live de repostería.

Kyara Villanella, con blusa negra, revuelve una olla en la cocina junto a Adrián Harboe, quien sonríe. Ambos jóvenes adultos
Adrián Harboe apareció ante más de 62.000 usuarios en el live de Keiko Fujimori y Kyara Villanella durante una transmisión de cocina.

Kyara Villanella habla por primera vez de su novio

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, decidió hablar públicamente por primera vez sobre su vida sentimental en el pódcast de Gaela Barraza. En una conversación relajada y espontánea, la joven influencer ofreció detalles inéditos de su relación con Adrián Harboe, mostrando entusiasmo y nerviosismo ante la curiosidad de sus seguidores.

“Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo”, contó Kyara, mientras sonreía ante las bromas de su amiga Gaela, quien preguntó con humor por todos los datos del joven. Villanella también reveló que comparten una cuenta de TikTok: “Empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien”.

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió detalles de su relación con Adrián Harboe, se mostró ilusionada y reveló sus planes profesionales y personales. Podcast Gaela Barraza.

Durante el pódcast, Kyara se mostró ilusionada y habló sobre la confianza y apoyo que hay en la pareja: “Lo que más valoro es que siempre está ahí para mí, en cada paso importante”.

“Me siento feliz y tranquila con él”, agregó la joven, dejando claro el buen momento que atraviesa en lo personal y profesional.

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