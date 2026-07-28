José María Balcázar responde por qué no concedió el indulto a Pedro Castillo antes de dejar el poder

José María Balcázar se refirió al indulto de Pedro Castillo y las razones por las que no se dio. América TV

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El expresidente José María Balcázar participó este 28 de julio en la ceremonia de transmisión de mando, en la que entregó la banda presidencial al Congreso para que el Senado sea el encargado de imponerla a la nueva mandataria, Keiko Fujimori. Tras el acto protocolar, fue consultado sobre los pedidos de indulto de Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Balcázar señaló que la decisión sobre ese y otros casos políticos deberá ser evaluada por el nuevo gobierno, al considerar que no correspondía adoptar una medida de ese tipo en las últimas horas de su gestión.

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“Yo creo que un gobierno democrático elegido como corresponde le tocará evaluar todos y cada uno de los casos políticos que se están diciendo y se están juzgando. De tal manera que yo creo que hay que esperar que este nuevo gobierno entre a funciones y ahí veremos qué es lo que pasa en adelante”, declaró a la prensa.

Una composición fotográfica muestra a José María Balcázar con traje y corbata, y a Pedro Castillo con chaqueta azul, ambos asociados a la política de Perú. (Infobae)

Las declaraciones se producen luego de que durante su administración se debatiera la posibilidad de conceder un indulto a Pedro Castillo, quien presentó una solicitud de gracia presidencial alegando ser víctima de una persecución política. No obstante, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declaró improcedente y archivó el último pedido del exmandatario, por lo que el Gobierno de Balcázar dio por concluido el procedimiento antes del cambio de mando.

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Destaca el inicio del nuevo gobierno

Tras la entrega de la banda presidencial, Balcázar expresó su confianza en la nueva gestión y afirmó que espera un proceso de reconciliación nacional.

“Es grato entregar la banda al presidente para que no haya más interrupciones como hemos padecido. Hay buenos auspicios para la nueva presidenta para que incluya a todos los peruanos y haya una reconciliación, pero con justicia, como lo acaba de decir el cardenal Castillo”, manifestó.

Al ser consultado por qué no fue él quien colocó la banda presidencial a la mandataria, explicó que ello respondió al nuevo procedimiento establecido tras el retorno de la bicameralidad.

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“Los ritos exigen, en este caso, que hay dos cámaras. No era como antes. Han designado que es el Senado el que le entregue la banda correspondiente”, indicó.

Defiende balance de su gestión

El expresidente también hizo un balance de los poco más de cinco meses que permaneció en el cargo y aseguró que deja una administración sin cuestionamientos por corrupción.

“Le estamos entregando un país con economía sana. No hay ningún indicio de corrupción en el Gobierno y eso debe ser un ejemplo para los nuevos gobernantes”, sostuvo.

Asimismo, explicó por qué no ofreció un discurso de despedida durante la ceremonia de transferencia de mando. “Eso estaba fuera del mandato constitucional que nos han otorgado”, afirmó.

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¿Qué pasará con el pedido de indulto de Pedro Castillo?

Con la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República para el periodo 2026-2031, cualquier eventual solicitud de gracia presidencial que presente Pedro Castillo deberá ser evaluada por la nueva administración conforme a la legislación vigente y al procedimiento establecido por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

De esta manera, José María Balcázar cerró su breve gestión sin adoptar una decisión sobre uno de los temas más controvertidos de su mandato y dejó en manos del nuevo Ejecutivo el futuro del pedido de indulto del expresidente.