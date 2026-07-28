Perú
Agregar Infobae enGoogle

José María Balcázar responde por qué no concedió el indulto a Pedro Castillo antes de dejar el poder

Tras entregar la banda presidencial al Congreso, José María Balcázar fue consultado por la situación de Pedro Castillo y señaló que el nuevo gobierno deberá evaluar los asuntos pendientes

José María Balcázar se refirió al indulto de Pedro Castillo y las razones por las que no se dio. América TV
Guardar

El expresidente José María Balcázar participó este 28 de julio en la ceremonia de transmisión de mando, en la que entregó la banda presidencial al Congreso para que el Senado sea el encargado de imponerla a la nueva mandataria, Keiko Fujimori. Tras el acto protocolar, fue consultado sobre los pedidos de indulto de Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Balcázar señaló que la decisión sobre ese y otros casos políticos deberá ser evaluada por el nuevo gobierno, al considerar que no correspondía adoptar una medida de ese tipo en las últimas horas de su gestión.

PUBLICIDAD

“Yo creo que un gobierno democrático elegido como corresponde le tocará evaluar todos y cada uno de los casos políticos que se están diciendo y se están juzgando. De tal manera que yo creo que hay que esperar que este nuevo gobierno entre a funciones y ahí veremos qué es lo que pasa en adelante”, declaró a la prensa.

Collage de dos imágenes: hombre con anteojos, traje oscuro y corbata ante una bandera peruana, y hombre con chaqueta azul mirando de frente
Una composición fotográfica muestra a José María Balcázar con traje y corbata, y a Pedro Castillo con chaqueta azul, ambos asociados a la política de Perú. (Infobae)

Las declaraciones se producen luego de que durante su administración se debatiera la posibilidad de conceder un indulto a Pedro Castillo, quien presentó una solicitud de gracia presidencial alegando ser víctima de una persecución política. No obstante, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declaró improcedente y archivó el último pedido del exmandatario, por lo que el Gobierno de Balcázar dio por concluido el procedimiento antes del cambio de mando.

PUBLICIDAD

Destaca el inicio del nuevo gobierno

Tras la entrega de la banda presidencial, Balcázar expresó su confianza en la nueva gestión y afirmó que espera un proceso de reconciliación nacional.

“Es grato entregar la banda al presidente para que no haya más interrupciones como hemos padecido. Hay buenos auspicios para la nueva presidenta para que incluya a todos los peruanos y haya una reconciliación, pero con justicia, como lo acaba de decir el cardenal Castillo”, manifestó.

Al ser consultado por qué no fue él quien colocó la banda presidencial a la mandataria, explicó que ello respondió al nuevo procedimiento establecido tras el retorno de la bicameralidad.

“Los ritos exigen, en este caso, que hay dos cámaras. No era como antes. Han designado que es el Senado el que le entregue la banda correspondiente”, indicó.

Defiende balance de su gestión

El expresidente también hizo un balance de los poco más de cinco meses que permaneció en el cargo y aseguró que deja una administración sin cuestionamientos por corrupción.

Le estamos entregando un país con economía sana. No hay ningún indicio de corrupción en el Gobierno y eso debe ser un ejemplo para los nuevos gobernantes”, sostuvo.

Asimismo, explicó por qué no ofreció un discurso de despedida durante la ceremonia de transferencia de mando. “Eso estaba fuera del mandato constitucional que nos han otorgado”, afirmó.

¿Qué pasará con el pedido de indulto de Pedro Castillo?

Con la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República para el periodo 2026-2031, cualquier eventual solicitud de gracia presidencial que presente Pedro Castillo deberá ser evaluada por la nueva administración conforme a la legislación vigente y al procedimiento establecido por la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

De esta manera, José María Balcázar cerró su breve gestión sin adoptar una decisión sobre uno de los temas más controvertidos de su mandato y dejó en manos del nuevo Ejecutivo el futuro del pedido de indulto del expresidente.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriGobierno 2026Pedro Castillo28 de julioperu-politica

Más Noticias

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

La lideresa de Fuerza Popular jurará ante el Congreso a las 12:15 p.m. y ofrecerá un discurso de entre 45 minutos y una hora centrado en seguridad, economía y el fenómeno de El Niño. Jefes de Estado de la región y una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, estarán presentes en Lima

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Futbolistas que defendieron la camiseta de la ‘bicolor’ se pronunciaron en medio de los festejos por el Día de la Independencia del Perú

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

La nueva presidenta del Perú tomará el mando este martes en el hemiciclo del Congreso. Su discurso, programado entre las 12:30 y las 13:30, apuntará a la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el Fenómeno El Niño, y buscará diferenciarse de los extensos discursos de su predecesora

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

La jornada del martes 28 de julio concentra los actos centrales por el 205.° aniversario de la Independencia y la toma de mando. La nueva jefa de Estado cumplirá una secuencia de ceremonias religiosas, encuentros bilaterales, el juramento ante el Congreso bicameral y la juramentación de su primer Gabinete Ministerial

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Moody’s: la banca regional enfrenta su mayor desafío desde la pandemia, ¿Qué dijo de Perú?

La irrupción de las fintechs ha dinamizado el crédito para familias y pymes, pero también ha generado un repunte en los impagos dentro del sistema, advierte Moody’s Ratings

Moody’s: la banca regional enfrenta su mayor desafío desde la pandemia, ¿Qué dijo de Perú?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Kenji Fujimori no asistiría a la juramentación de su hermana Keiko Fujimori como presidenta

Kenji Fujimori no asistiría a la juramentación de su hermana Keiko Fujimori como presidenta

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Agenda oficial de hoy 28 de julio: Misa y Te Deum, actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias 2026

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

Kyara Villanella asistió con su novio Adrián Harboe a la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta

Kyara Villanella asistió con su novio Adrián Harboe a la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta

Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú: este fue el look con el que inició sus actividades protocolares

Mario Hart hace inesperada confesión sobre Alejandra Baigorria: “De mis ex, es la que mejor se ha portado como ex”

Grupo 5 y La Sonora Dinamita estrenan el ‘Versus internacional de la cumbia’ por Fiestas Patrias

‘Chechito’ pide no olvidar la Teletón: “Es un evento que también une a los peruanos”

DEPORTES

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV