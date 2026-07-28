Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú: este fue el look con el que inició sus actividades protocolares

Keiko Fujimori y un acompañante saludan al público durante sus actividades protocolares en Perú para asumir la presidencia del país. (Andina)

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El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori se prepara para convertirse en la primera mujer presidenta del Perú elegida por voto popular. Tras imponerse a Roberto Sánchez en las elecciones generales, la líder política inicia la jornada que marcará el comienzo de su mandato, luego de una trayectoria de cuatro postulaciones al cargo.

Desde las primeras horas del día, Fujimori desarrolla actividades protocolares en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, donde mantiene reuniones con representantes de gobiernos extranjeros y autoridades invitadas para la ceremonia. El inicio de esta agenda se concreta en medio de una amplia expectativa nacional e internacional, debido al impacto histórico que implica su elección.

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Al salir de su residencia en San Borja, la presidenta electa saluda a la prensa y simpatizantes.

La electa presidenta inició sus labores en el Palacio Torre Tagle y llegó con un atuendo bastante sobrio pero elegante para esta importante fecha | Instagram / Oficina de la presidenta electa

En esta fecha, opta por un atuendo que se aleja de los colores tradicionales de la bandera peruana. Fujimori elige un vestido azul de corte envolvente, con aplicaciones bordadas de rosas turquesas y blancas en las mangas, junto a un clutch confeccionado en telar andino de Huancayo, pieza que aporta un matiz distintivo al conjunto.

El estilo se completa con un maquillaje natural y su característico corte de cabello corto. El vestido fue creado por Patricia Musiris, directora creativa y fundadora de la marca peruana MODA & CÍA, quien se lució en esta fecha especial con un atuendo elegante para la ocasión.

Patricia Musiris, diseñadora peruana del vestido con el que Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial. (Instagram)

En días previos, los diseñadores peruanos Yirko Sivirich y Sue Zacnich compartieron que también estaban preparando prendas para la presidenta electa en el marco de las celebraciones patrias, y destacaron la importancia de la presencia del talento nacional en este tipo de eventos.

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Keiko Fujimori, vestida de azul y con un bolso colorido, saluda a la prensa y al público al inicio de sus actividades protocolares en Perú. (Oficina de la presidenta electa)

En la agenda de Keiko Fujimori, la proyección de elementos culturales peruanos se refleja tanto en los detalles textiles como en la selección de accesorios, en una señal de apertura a la diversidad del país en el inicio de una nueva etapa institucional.

¿A qué hora y dónde ver hoy en vivo el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori este 28 de julio?

La ceremonia de juramento presidencial de Keiko Fujimori está prevista para este 28 de julio en el hemiciclo del Congreso de la República, en la ciudad de Lima. El mensaje a la Nación ha sido programado para las 12:30 p. m., aunque el horario puede variar en función de la duración de los actos previos y la agenda de las delegaciones invitadas.

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La transmisión estará disponible en los canales oficiales de la Presidencia del Perú, así como en los principales medios nacionales. Entre las alternativas, se encuentra la señal de TV Perú (canal 7 en su versión analógica y digital TDT, o canal 707 en Movistar TV), además de la cobertura minuto a minuto que ofrecerá Infobae a través de su portal digital.

La agenda contempla la juramentación de la presidenta electa, la instalación de nuevas autoridades legislativas y los saludos protocolares a representantes de otros gobiernos. El desarrollo de estos actos podría modificar el horario exacto del mensaje presidencial. Se espera que la transmisión oficial esté disponible en plataformas digitales, permitiendo el acceso tanto en territorio nacional como para la comunidad peruana en el extranjero.

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