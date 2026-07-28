Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú: este fue el look con el que inició sus actividades protocolares

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori se prepara para convertirse en la primera mujer presidenta del Perú elegida por voto popular. Tras imponerse a Roberto Sánchez en las elecciones generales, la líder política inicia la jornada que marcará el comienzo de su mandato, luego de una trayectoria de cuatro postulaciones al cargo.
Desde las primeras horas del día, Fujimori desarrolla actividades protocolares en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, donde mantiene reuniones con representantes de gobiernos extranjeros y autoridades invitadas para la ceremonia. El inicio de esta agenda se concreta en medio de una amplia expectativa nacional e internacional, debido al impacto histórico que implica su elección.
PUBLICIDAD
Al salir de su residencia en San Borja, la presidenta electa saluda a la prensa y simpatizantes.
La electa presidenta inició sus labores en el Palacio Torre Tagle y llegó con un atuendo bastante sobrio pero elegante para esta importante fecha | Instagram / Oficina de la presidenta electa
En esta fecha, opta por un atuendo que se aleja de los colores tradicionales de la bandera peruana. Fujimori elige un vestido azul de corte envolvente, con aplicaciones bordadas de rosas turquesas y blancas en las mangas, junto a un clutch confeccionado en telar andino de Huancayo, pieza que aporta un matiz distintivo al conjunto.
El estilo se completa con un maquillaje natural y su característico corte de cabello corto. El vestido fue creado por Patricia Musiris, directora creativa y fundadora de la marca peruana MODA & CÍA, quien se lució en esta fecha especial con un atuendo elegante para la ocasión.
En días previos, los diseñadores peruanos Yirko Sivirich y Sue Zacnich compartieron que también estaban preparando prendas para la presidenta electa en el marco de las celebraciones patrias, y destacaron la importancia de la presencia del talento nacional en este tipo de eventos.
PUBLICIDAD
En la agenda de Keiko Fujimori, la proyección de elementos culturales peruanos se refleja tanto en los detalles textiles como en la selección de accesorios, en una señal de apertura a la diversidad del país en el inicio de una nueva etapa institucional.
¿A qué hora y dónde ver hoy en vivo el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori este 28 de julio?
La ceremonia de juramento presidencial de Keiko Fujimori está prevista para este 28 de julio en el hemiciclo del Congreso de la República, en la ciudad de Lima. El mensaje a la Nación ha sido programado para las 12:30 p. m., aunque el horario puede variar en función de la duración de los actos previos y la agenda de las delegaciones invitadas.
PUBLICIDAD
La transmisión estará disponible en los canales oficiales de la Presidencia del Perú, así como en los principales medios nacionales. Entre las alternativas, se encuentra la señal de TV Perú (canal 7 en su versión analógica y digital TDT, o canal 707 en Movistar TV), además de la cobertura minuto a minuto que ofrecerá Infobae a través de su portal digital.
La agenda contempla la juramentación de la presidenta electa, la instalación de nuevas autoridades legislativas y los saludos protocolares a representantes de otros gobiernos. El desarrollo de estos actos podría modificar el horario exacto del mensaje presidencial. Se espera que la transmisión oficial esté disponible en plataformas digitales, permitiendo el acceso tanto en territorio nacional como para la comunidad peruana en el extranjero.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio
Futbolistas que defendieron la camiseta de la ‘bicolor’ se pronunciaron en medio de los festejos por el Día de la Independencia del Perú
Cardenal Castillo advierte situación “catastrófica”: “Grupos buscan que prime su ambición de poder absoluto”
El arzobispo de Lima usó el mismo término que la presidenta Keiko Fujimori empleó para describir el estado del país, pero advirtió que la verdadera crisis no es económica, sino una amenaza a la dignidad humana impulsada por grupos que favorecen dictaduras
Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú
La jornada del martes 28 de julio concentra los actos centrales por el 205.° aniversario de la Independencia y la toma de mando. La nueva jefa de Estado cumplirá una secuencia de ceremonias religiosas, encuentros bilaterales, el juramento ante el Congreso bicameral y la juramentación de su primer Gabinete Ministerial
Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio
La lideresa de Fuerza Popular jurará ante el Congreso a las 12:15 p.m. y ofrecerá un discurso de entre 45 minutos y una hora centrado en seguridad, economía y el fenómeno de El Niño. Jefes de Estado de la región y una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, estarán presentes en Lima
Sabrina, mejor voleibolista de la Copa Sudamericana, afirma que podría jugar en la Liga Peruana: “Si llega una propuesta, por qué no aceptarla”
La opuesta de la selección brasileña indicó que consideraría aceptar una propuesta en caso de que un club importante de Perú la contacte
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD