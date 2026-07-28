Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

El delantero de raíces peruanas puso en ventaja a su equipo momentáneamente. Créditos: Instagram.

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Aydan Hammond vuelve a estar en el centro de la atención. El delantero, con raíces peruanas, destacó en una fecha especial para el país: el 28 de julio, Día de la Independencia. El nacido en Australia anotó un gol ante Chelsea en un amistoso con el Western Sydney Wanderers FC.

En el encuentro de pretemporada, Hammond protagonizó una jugada que comenzó cerca de la mitad de la cancha. Avanzó a gran velocidad, abrió el balón hacia el sector izquierdo y luego siguió la acción manteniendo distancia de los defensores.

Recibió el pase de regreso de un compañero y, tras un control complicado, logró eludir a un rival con una maniobra destacada, girando para quedar frente al arco del equipo inglés.

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Aydan remató de inmediato y con potencia al primer palo con su pierna derecha. El arquero Teddy Sharman-Lowe, pese a su estirada y a sus más de 1,89 metros de altura, no alcanzó a detener el disparo.

La celebración no se hizo esperar en el Accor Stadium de Sydney. El atacante de raíces peruanas adelantó al Western Sydney Wanderers FC frente a uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Hammond tampoco ocultó su emoción. Corrió, se arrodilló en el campo y rompió en llanto, reflejando lo que significó para él marcar ante Chelsea, un adversario histórico, incluso en un partido amistoso.

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Delantero con raíces peruanas anotó golazo ante Chelsea y rompió en llanto en amistoso internacional.

El equipo de Hammond le plantó cara a Chelsea en un amistoso que dejó un marcador abultado: 6-4 para los ingleses. Por el conjunto australiano anotaron el delantero de raíces peruanas, Pantazopoulos, Scicluna y Lual.

En el lado inglés, los goles fueron obra de Satpaev, Essugo, Gittens y Joao Pedro, quien se destacó como la figura del encuentro al convertir un ‘hat-trick’ en una de las primeras presentaciones de Xabi Alonso como técnico del conjunto ‘blue’.

El equipo de Aydan Hammond le dio pelea a Chelsea en amistoso internacional. Créditos: 433.

¿Quién es Aydan Hammond, delantero australiano que sueña con jugar por Perú?

Aydan Hammond nació y creció en Australia, pero mantiene un fuerte lazo con Perú por parte de su madre, quien es peruana. Aunque nunca residió en el país, siente una conexión especial con sus raíces.

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Desde pequeño, Hammond se destacó en el fútbol, sobresaliendo en las divisiones juveniles del Western Sydney Wanderers FC. En la categoría sub-21 sumó cuatro goles y seis asistencias, actuación que le permitió ascender al primer equipo de la institución, que milita en la máxima categoría del fútbol australiano. Su rendimiento demuestra compromiso y cualidades que podrían aportar a la selección peruana.

El atacante australiano-peruano sumó su segunda diana en la A League. - Crédito: 10 Football

Si bien toda su trayectoria se ha desarrollado en Australia, su objetivo principal es vestir la camiseta de Perú a nivel internacional. A sus 22 años, Hammond busca afianzarse como titular en su club y tener un rol protagónico en la liga australiana.

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“Siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano. Siempre me he sentido más conectado con Perú”, declaró a Infobae Perú en 2024.

Aunque ha manifestado su deseo de jugar por Perú, Aydan Hammond no ha recibido ningún contacto por parte de la Federación Peruana de Fútbol. En contraste, en Australia sí ha sido convocado en varias ocasiones a la selección sub 23. De todas formas, sigue siendo elegible para representar a la ‘bicolor’ y la decisión quedará en manos de Mano Menezes y su equipo técnico.

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