Fiestas Patrias 2026: ¿A qué hora inicia el desfile militar este 29 de julio?

El desfile contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, veteranos de guerra y delegaciones invitadas, además de agrupamientos motorizados, hipomóviles y un sobrevuelo aéreo - Créditos: Andina/Carlos Lezama.

Guardar

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial se realizará este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil como parte de las actividades oficiales por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú. Con motivo de este evento, las autoridades ejecutarán un plan especial que contempla cierres de vías, desvíos vehiculares y un amplio despliegue de seguridad en cinco distritos de Lima Metropolitana.

La ceremonia comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde. No obstante, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó que las restricciones al tránsito empezarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones participantes.

PUBLICIDAD

La avenida Brasil permanecerá cerrada en toda su extensión durante la jornada, al igual que diversas vías aledañas ubicadas en Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las restricciones también comprenderán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi. Además, el acceso vehicular estará limitado en calles situadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil para mantener despejadas las rutas destinadas a evacuaciones y atención de emergencias.

Asimismo, el acceso vehicular quedará limitado en calles situadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil. Según el Mindef, esta medida busca mantener despejadas las rutas destinadas a la evacuación de personas y a la atención de posibles emergencias durante el desarrollo del acto cívico.

PUBLICIDAD

Las tribunas oficiales serán de acceso exclusivo para personas con invitación, aunque el público podrá seguir la ceremonia desde otros sectores habilitados de la avenida Brasil - Créditos: Andina/Andrés Valle.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Frente a estas disposiciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomendó a los conductores reorganizar sus desplazamientos y utilizar vías alternas para evitar la congestión. Entre las opciones habilitadas figuran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

La ceremonia se iniciará con la presentación de la Gran Banda de Músicos Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tras la autorización del jefe de línea, ingresarán al recorrido la escolta conjunta y el Estado Mayor Conjunto, seguidos por las delegaciones invitadas, los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, así como los contingentes de la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército del Perú y la PNP.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el público presenciará el paso de los agrupamientos hipomóvil y motorizado, el bloque denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, distintas expresiones culturales y el tradicional sobrevuelo del agrupamiento aéreo, considerado uno de los momentos más esperados de la jornada.

El desfile militar por Fiestas Patrias se realizará el 29 de julio en la avenida Brasil y comenzará a las 10 horas - Créditos: Andina/Andrés Valle.

Respecto al acceso del público, el Ministerio de Defensa precisó que las tribunas oficiales estarán habilitadas únicamente para las personas que cuenten con invitación, por lo que exhortó a la ciudadanía a no acudir con la expectativa de ingresar a esos espacios.

Sin embargo, los asistentes podrán observar el desfile desde los diferentes tramos de la avenida Brasil donde no se hayan instalado tribunas, siempre respetando los perímetros de seguridad establecidos por las autoridades.

PUBLICIDAD

Para resguardar el desarrollo de las celebraciones por Fiestas Patrias, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que entre 10.000 y 13.000 efectivos serán desplegados en Lima Metropolitana. El operativo también contará con 920 policías de tránsito, que realizarán patrullaje a pie, y 320 motociclistas, quienes apoyarán el ordenamiento del tránsito y atenderán cualquier eventualidad.

Finalmente, la institución policial pidió a quienes asistirán al desfile planificar con anticipación sus traslados, evitar el uso de vehículos particulares en las zonas restringidas, mantener bajo supervisión permanente a niños y adultos mayores y acatar las indicaciones del personal encargado. Además, aseguró que se dispondrá de equipos preparados para responder ante emergencias, apoyar en casos de extravío de menores y efectuar evacuaciones médicas cuando sea necesario.

PUBLICIDAD