Fiestas Patrias: Los emotivos mensajes de Guerrero, Pizarro, Cubillas y otros jugadores peruanos por 28 de julio

Los mensajes de Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas por Fiestas Patrias 2026.

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Este 28 de julio, Perú celebra el Día de la Independencia, una fecha que despierta el orgullo nacional. En esta ocasión, futbolistas y exfutbolistas peruanos compartieron mensajes para conmemorar las Fiestas Patrias 2026.

Cubillas y su orgullo de representar al Perú

Teófilo Cubillas fue uno de los primeros en pronunciarse por el 28 de julio. El ‘Nene’, figura emblemática de la época dorada de la selección peruana y uno de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, representó al país en varias ediciones de la Copa del Mundo.

“¡Feliz 28 a todos mis hermanos peruanos! Ser peruano es llevar nuestra historia, nuestras raíces y nuestros colores siempre en el corazón, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Para mí, fue el honor más grande vestir la franja roja, defenderla con orgullo y representar a mi país ante el mundo. Cada vez que entré a una cancha con la camiseta del Perú, sentí la fuerza, el cariño y la ilusión de millones de peruanos acompañándome. Hasta el día de hoy, continúo mostrando con orgullo cuánto significa el Perú para mí y compartiendo con el mundo el amor que siento por la tierra que me vio nacer y que me lo ha dado todo. ¡Felices Fiestas Patrias!“, posteó.

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Teófilo Cubillas compartió su orgullo por representar a la selección peruana en su momento.

Guerrero festeja el Día de la Independencia

Por su parte, Paolo Guerrero, capitán histórico de la selección, también compartió un mensaje en el que expresó su emoción por el Día de la Independencia. “Hoy celebramos nuestra historia, nuestra diversidad y el orgullo de ser peruanos. Que la libertad que soñaron nuestros héroes siga latiendo fuerte en cada rincón de nuestra patria. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Arriba, Perú!“, expresó.

Paolo Guerrero se pronunció por 28 de julio en su cuenta de Instagram.

Claudio Pizarro y su mensaje por 28 de julio

Claudio Pizarro, exjugador de la ‘bicolor’, optó por un mensaje breve en sus redes sociales para las Fiestas Patrias. “Feliz 28 Perú”, escribió en sus historias de Instagram.

Claudio Pizarro y su publicación sobre 28 de julio en redes sociales.

El post de la selección peruana

La selección peruana, a través de su cuenta de La Bicolor, publicó un video en el que los hinchas son los protagonistas, acompañado de un mensaje lleno de identidad nacional.

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“Hay algo que nunca cambia, no importa quién seas. Porque cada vez que vemos estos colores, volvemos a sentir lo mismo. Porque ser peruano también es lleva a la bicolor en el corazón. ¡Felices Fiestas Patrias!"

La 'bicolor' posteó por 28 de julio en redes sociales. Créditos: Instagram.

Clubes peruanos se suman a los festejos

Alianza Lima fue uno de los primeros clubes en pronunciarse por el 28 de julio. “Hay colores que nos representan, hay una historia que nos une y un amor por el Perú que se vive con el mismo orgullo con el que defendemos nuestros colores. Hoy celebramos nuestra patria, su historia y a todos los que la engrandecen. ¡Felices Fiestas Patrias!”, publicó la institución.

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Cienciano se sumó en los saludos. “Hoy, 28 de julio, celebramos con orgullo la grandeza de nuestra historia y la fuerza inquebrantable de nuestra gente. Desde el corazón del Cusco, cuna de cultura y tradición, ¡felices Fiestas Patrias! ¡Que viva el Perú!“.

La Liga 1 también compartió un mensaje en sus redes sociales. “¡Felices Fiestas Patrias! Hoy celebramos el orgullo de llevar estos colores en el corazón y la pasión que nos une en cada cancha. ¡El Perú es clave!”.