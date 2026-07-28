Grupo 5 y La Sonora Dinamita estrenan el ‘Versus internacional de la cumbia’ por Fiestas Patrias

Los integrantes de Grupo 5 y Sonora Dinamita posan en un escenario iluminado para el estreno de su Versus internacional de la cumbia.

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El escenario musical latinoamericano suma un nuevo capítulo con el estreno del Versus internacional de la cumbia, una colaboración entre Grupo 5 y La Sonora Dinamita. El especial audiovisual, grabado íntegramente en México, reúne a dos de las agrupaciones más emblemáticas del género tropical para celebrar las Fiestas Patrias de Perú. La propuesta busca ofrecer una experiencia única a los seguidores de la cumbia tanto en el país andino como en diversas comunidades del extranjero.

Durante una hora, los integrantes de Grupo 5 y Sonora Dinamita comparten escenario interpretando los temas más reconocidos de sus respectivos repertorios. El espectáculo no solo alterna clásicos de cada agrupación, sino que presenta versiones renovadas y colaboraciones exclusivas, fusionando el ritmo de la cumbia peruana con la herencia tropical de la agrupación mexicana. La puesta en escena incluye un despliegue técnico que incorpora iluminación profesional, sonido de alta calidad y recursos audiovisuales que potencian la experiencia musical.

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El evento tendrá su lanzamiento oficial este martes 28 de julio a las 10:00 a.m. (hora peruana), fecha que coincide con la conmemoración de la independencia del Perú. El especial podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Grupo 5, así como en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Deezer. La transmisión simultánea en estos canales digitales busca facilitar el acceso del público, tanto en el territorio nacional como entre los peruanos residentes en el exterior.

Un escenario decorado con motivos festivos presenta el 'Versus Internacional de la Cumbia' con Grupo 5 y Sonora Dinamita.

El Versus internacional de la cumbia pretende posicionarse como la banda sonora de las celebraciones patrias, en un contexto en el que la música suele ocupar un lugar central en los festejos. La producción destaca la unión de dos referentes de la música continental y la creación de un espacio donde convergen diferentes estilos, arreglos y tradiciones.

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El repertorio seleccionado para esta edición de lujo incluye éxitos como “Motor y Motivo”, “El Listón de tu Pelo” y otros temas infaltables en la historia de la cumbia. Las interpretaciones se alternan con colaboraciones en vivo, lo que permite a los artistas mostrar la versatilidad de ambos géneros y mantener la energía durante la totalidad del espectáculo.

Esta iniciativa representa una alianza inédita entre Perú y México dentro del ámbito de la música popular latinoamericana. Los organizadores esperan que el especial refuerce el vínculo entre ambos países y consolide el lugar de la cumbia como uno de los géneros más representativos de la región.

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Grupo 5 sigue con su exitosa carrera.

Trayectoria de Grupo 5 y Sonora Dinamita: dos referentes de la cumbia en América Latina

Grupo 5 y Sonora Dinamita representan dos historias emblemáticas dentro de la música tropical latinoamericana. Fundado en Monsefú, Lambayeque, en 1973, Grupo 5 ha sido uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana. Su repertorio, que abarca desde cumbia tradicional hasta fusiones modernas, ha marcado varias generaciones y les ha valido el reconocimiento como una de las agrupaciones más influyentes del país. Entre sus éxitos figuran canciones como “Motor y Motivo”, “Te Vas” y “Cambio Mi Corazón”, temas que forman parte del cancionero popular peruano y que suelen ocupar los primeros lugares en las listas radiales.

Por su parte, Sonora Dinamita tiene sus orígenes en Colombia, donde se formó a finales de la década de 1950. Con una propuesta basada en la cumbia original del Caribe colombiano, la agrupación logró proyectarse a nivel internacional, especialmente tras establecerse en México, país donde consolidó su fama.

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La agrupación musical Sonora Dinamita de Lucho Argaín posa con sus invitados especiales en un bosque oscuro con puntos de luz, junto a su logo distintivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas como “Mi Cucu”, “Oye” y “El Viejo del Sombrerón” se han convertido en clásicos bailables en toda América Latina. Ambas agrupaciones han realizado giras internacionales y mantienen una vigencia que trasciende fronteras y generaciones, situándolas como verdaderos íconos de la música tropical.