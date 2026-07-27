Feriado 28 y 29 de julio: estos son los horarios especiales del Metropolitano, Corredor y Metro de Lima

Horario especial en el transporte público de Lima y Callao por el Día del Trabajador| Andina

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Durante el feriado por las Fiestas Patrias en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció un horario especial para los servicios de transporte público autorizado los días martes 28 y miércoles 29 de julio. La medida busca asegurar la continuidad del servicio ante el aumento de desplazamientos por las celebraciones nacionales.

El transporte regular funcionará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, aunque la extensión del horario dependerá de la demanda de pasajeros. Los taxis autorizados mantendrán su operación habitual durante las 24 horas, mientras que los corredores complementarios estarán disponibles entre las 5:00 y las 23:00, cubriendo sus rutas establecidas.

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Horario del Metropolitano por feriado

El Metropolitano presentará modificaciones en su operación: los servicios regulares A, B y C estarán activos de 5:00 a 22:00, el servicio Expreso 1 funcionará de 6:00 a 21:00 y el Expreso 5 de 6:00 a 20:00.

Los buses alimentadores extenderán su atención hasta las 23:00, lo cual busca optimizar el flujo de usuarios en los corredores troncales y las zonas periféricas.

Mientras que el servicio Aerodirecto continuará atendiendo en sus rutas y horarios acostumbrados, garantizando la conectividad con los principales puntos de la ciudad. El horario de salida dependenrá de la ruta.

Por su parte, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará de 5:30 a 22:00, con una frecuencia de trenes ajustada entre 5,5 y 15 minutos el martes 28, y de 6,5 a 15 minutos el miércoles 29. La Línea 2 seguirá su horario regular de 6:00 a 23:00.

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¿Habrá transporte público el 27 de julio?

El lunes 27 de julio, declarado día no laborable para el sector público, los servicios de transporte autorizado no sufrirán cambios, manteniendo los horarios y rutas habituales. Esta decisión permite que los trabajadores estatales cuenten con opciones de movilidad sin alteraciones, previo al inicio del feriado principal.

Los feriados que falta:

El primer feriado próximo será el jueves 6 de agosto, fecha en la que se recuerda la Batalla de Junín, uno de los episodios decisivos de la independencia sudamericana. Sigue, el domingo 30 de agosto se conmemora el día de Santa Rosa de Lima, patrona de América y figura emblemática del catolicismo en el país.

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El jueves 8 de octubre está reservado para la conmemoración del Combate de Angamos, fecha central en la memoria histórica por la gesta naval de Miguel Grau durante la Guerra del Pacífico. En noviembre, el domingo 1 corresponde al Día de Todos los Santos, jornada de recogimiento religioso y tradición familiar en todo el territorio nacional.

En diciembre, el calendario marca tres feriados adicionales: el martes 8 se celebra la Inmaculada Concepción, festividad religiosa de amplia devoción; el miércoles 9 corresponde a la Batalla de Ayacucho, hito fundamental para la independencia definitiva de Sudamérica; y el viernes 25 se celebra la Navidad, feriado de carácter universal que reúne a familias peruanas y millones de personas en todo el mundo.

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