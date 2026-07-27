¿A qué hora y dónde ver el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori este martes 28 de julio?

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

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La expectativa por el primer discurso de Keiko Fujimori como presidenta del Perú este martes 28 de julio concentra la atención pública en un dato clave: el horario estimado del mensaje a la Nación, que se prevé para el mediodía, aunque este podría variar según el desarrollo de las actividades previas a la ceremonia oficial.

El inicio del mensaje a la Nación no responde a una norma ni a un protocolo rígido, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes en función de la dinámica del acto de juramentación y la llegada de las delegaciones invitadas.

El mensaje del 28 de julio constituye uno de los eventos políticos centrales en el calendario republicano peruano. Según el registro de anteriores intervenciones presidenciales, no existe una norma que fije un tiempo mínimo ni máximo para la alocución, lo que ha permitido una amplia flexibilidad tanto en la hora de inicio como en la duración.

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Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Durante las últimas décadas, los discursos han oscilado entre poco más de 45 minutos y más de cinco horas. El margen para anticipar el horario exacto se ve afectado por factores como la extensión de la ceremonia de juramentación y la presencia de dignatarios internacionales.

Horario y factores

De acuerdo con fuentes del entorno presidencial, la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori tendrá lugar el martes 28 de julio de 2026 en el hemiciclo del Congreso de la República, en Lima.

El mensaje a la Nación está programado para las 12:00 m., aunque esta hora podría adelantarse o postergarse según la duración del acto protocolar y la agenda de las autoridades invitadas. La transmisión en vivo estará a cargo de los canales oficiales de la presidencia y de los principales medios de comunicación peruanos. También puedes sintonizarlo por TV Perú (canal 7: analógica y digital TDT o 707: Movistar TV) o seguir el minuto a minuto a través de la web de Infobae.

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Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

El inicio del discurso depende de una secuencia de actividades previas que incluyen la juramentación de la presidenta, la instalación de las nuevas autoridades del Congreso y los saludos a las delegaciones extranjeras. En función de la celeridad o extensión de estos actos, el horario del mensaje puede experimentar variaciones.

Duración histórica de los mensajes

La duración del mensaje a la Nación ha experimentado variaciones significativas a lo largo de los años. Entre 2006 y 2011, Alan García pronunció discursos de entre una hora y media y dos horas y media.

Posteriormente, Ollanta Humala mantuvo un promedio similar, mientras que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra acortaron sus intervenciones a un rango entre una hora y una hora y media.

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Más recientemente, el ciclo de Dina Boluarte se caracterizó por discursos de duración excepcional: el mensaje de 2024 alcanzó cinco horas y un minuto, el más largo desde el retorno a la democracia.

El Congreso de Perú celebra el Mensaje a la Nación del 28 de julio con parlamentarios sentados y la bandera peruana junto al estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a discursos más largos suele coincidir con coyunturas políticas complejas o con la intención de detallar políticas públicas y responder a expectativas sociales. La ausencia de límite temporal ha permitido que cada mandatario imprima su sello personal y adapte el acto a la coyuntura de su gobierno.

Organización y acceso público al mensaje

La organización del evento contempla la asistencia de autoridades nacionales, representantes de poderes del Estado y delegaciones internacionales confirmadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La presencia de jefes de Estado y dignatarios extranjeros puede incidir en la programación y extender los tiempos de la ceremonia. El acceso ciudadano al Mensaje a la Nación será garantizado por la transmisión en tiempo real a través de medios nacionales y señales oficiales.

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El contenido del primer mensaje de Keiko Fujimori como jefa de Estado abordará temas de seguridad ciudadana, economía y empleo, y unidad política. El discurso servirá para exponer la hoja de ruta de la gestión 2026-2031, aunque la prioridad del acto reside en el anuncio del horario y el desarrollo de la ceremonia.