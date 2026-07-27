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Kyara Villanella recuerda a su abuelo Alberto Fujimori y cuenta lo que aprendió de él

La hija de Keiko Fujimori se emocionó al recordar a su abuelo y reveló algunas anécdotas de su niñez junto a él

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La hija de Keiko Fujimori se emocionó al recordar a su abuelo y reveló algunas anécdotas de su niñez junto a él | YouTube / Gaela Barraza

Durante una reciente entrevista en el pódcast de Gaela Barraza, Kyara Villanella abrió una ventana hacia su infancia y la relación que mantuvo con su abuelo, el expresidente Alberto Fujimori. La joven, reconocida por su actividad en redes sociales y su carrera como modelo, compartió cómo aquellas tardes en el huerto familiar influyeron en su vida y forjaron su aprecio por la naturaleza.

La conversación se tornó emotiva cuando apareció una pregunta sobre los recuerdos compartidos con su abuelo en el jardín. Villanella no pudo evitar conmoverse al hablar de las tardes dedicadas a la jardinería, una actividad que marcó su niñez. “¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?”, expresó con voz entrecortada.

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La nieta de Alberto Fujimori relató que fue él quien le enseñó a cultivar flores y vegetales, y que ese aprendizaje sigue vivo hasta ahora.

Díptico. Mujer joven sentada en sofá con micrófono; al lado, foto de la misma mujer junto a un hombre mayor, ambos sonriendo
Kyara Villanella, sentada en un sofá, recuerda a su abuelo Alberto Fujimori, quien aparece junto a ella en una fotografía.
“Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón”, recordó la joven.

Entre las anécdotas que compartió, mencionó la siembra de un árbol de moras como uno de los momentos más significativos de su infancia. “Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él”, relató, subrayando el impacto de esas experiencias en sus hábitos actuales.

Las vivencias junto a su abuelo no solo le enseñaron sobre el cultivo de la tierra, sino que también le dejaron un legado de afecto y cercanía familiar. Para Kyara Villanella, la jardinería se transformó en una actividad que conecta generaciones y que, hasta hoy, es parte fundamental de su día a día.

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Dos mujeres sentadas en un sofá beige. La de la izquierda lleva blusa de tirantes y sostiene un micrófono. La de la derecha usa cárdigan y sostiene un micrófono. Mesa de centro con frutas
Kyara Villanella conversa en un sofá con otra mujer mientras recuerda a su abuelo Alberto Fujimori y las enseñanzas recibidas.

Kyara Villanella habla de su relación amorosa

Durante el mismo pódcast, Gaela Barraza abordó otro tema que despertaba la curiosidad de los seguidores: la vida sentimental de la joven. Con humor, la conductora pidió detalles sobre su pareja, lo que generó risas en el estudio. “Cuéntanos cómo va el corazoncito, quién es el dueño, cuéntanos cómo se llama, cuántos años tiene, número de DNI, RUC, talla de zapato, todo”, bromeó Barraza.

Frente a la pregunta, Kyara Villanella habló abiertamente sobre su relación con Adrián Harboe, con quien lleva nueve meses. “Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien”, contó Villanella, mostrando tanto nerviosismo como alegría al compartir detalles de su vida personal.

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió detalles de su relación con Adrián Harboe. YouTube/ Gaela Barraza
La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió detalles de su relación con Adrián Harboe. YouTube/ Gaela Barraza

La pareja ya había sido vista en eventos públicos y familiares, incluyendo la ceremonia en la que Keiko Fujimori recibió su credencial como mandataria. En ese contexto, la presencia de Kyara y Adrián junto a la presidenta electa atrajo la atención, alimentando la curiosidad sobre el vínculo entre ambos jóvenes.

Con cada nueva respuesta, Kyara Villanella dejó ver una faceta personal que se aleja de la exposición política. Tanto los recuerdos junto a su abuelo como los detalles de su relación sentimental muestran la búsqueda de espacios propios y momentos íntimos en medio del entorno público que rodea a su familia.

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