Perú

Aumenta el precio de pasajes en buses interprovinciales en terminales terrestres por Fiestas Patrias

Pasajeros esperan que los precios durante el feriado lleguen hasta duplicarse debido a la alta demanda de viajes al interior del Perú

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Este es el tiempo máximo de conducción de un bus interprovincial para evitar accidentes, según Sunafil. (Foto: El Peruano)
Aumenta el precio de pasajes en buses interprovinciales por Fiestas Patrias. (Foto: El Peruano)

A pocos días de las Fiestas Patrias, pasajeros en Lima advirtieron un alza en el precio de los pasajes del transporte interprovincial que sale desde terminales de la avenida 28 de Julio, donde los usuarios del servicio se concentran para partir con destino a regiones ya sea por visitas familiares o de vacaciones durante el feriado.

Según RPP, los pasajeros notaron el incremento de precio al interior del terrapuerto y atribuyeron la modificación a la cercanía del feriado largo. “Suben a veces hasta el doble o de repente después van a subir más, pero por el momento no”, indicó una pasajera al medio radial.

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En el mismo punto de salida, otros viajeros que consultaban precios hacia destinos del sur como Chincha, Pisco y Palpa también señalaron incrementos en un rango similar, según el reporte del medio.

El ajuste convive con tarifas más altas en el circuito informal, pues autos colectivos que cubren rutas del sur llegan a cobrar 90 soles por pasajero en autos particulares y hasta 70 soles en unidades tipo miniván.

La mayoría de turistas utilizará un bus interprovincial para viajar este fin de semana largo
La mayoría de turistas utilizará un bus interprovincial para viajar este fin de semana largo. Foto: Gobierno del Perú

Las proyecciones para esos días de la Cámara de Comercio de Lima estimaron que entre el 25 y el 29 de julio el flujo por turismo interno superará 1,9 millones de viajeros en todo el país y tendría un impacto económico de USD 250 millones.

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Demanda agota pasajes

El flujo de pasajeros en el terminal Las Flores no solo ha provocado incrementos en los precios, también ha generado escasez de boletos en varias líneas de transporte.

“Ya no hay pasajes. Cero, agotado. Ni caro, ni barato, nada. No hay”, afirmó uno de los viajeros entrevistados por Exitosa. Ante este panorama, algunos usuarios han manifestado su preocupación por la posibilidad de que los precios sigan subiendo en las próximas horas, dependiendo de la evolución de la demanda.

La subida de tarifas no afecta únicamente a quienes planean viajes de ocio. Muchos pasajeros, como un trabajador del sector minero entrevistado por Exitosa, han explicado que el alza los impacta directamente en traslados laborales.

Terminal de buses
En los terminales de buses se viene registrando un considerable incremento en el costo de los pasajes. | Andina

“Trabajo en minería. Estoy regresando a Cajamarca por días libres y me tocó viajar en esta fecha”, señaló el usuario, quien se vio obligado a pagar el aumento por la coincidencia de su itinerario con el feriado.

Más de 300 sanciones al transporte terrestre

Según Indecopi y la plataforma Mira a quién le compras, entre 2025 y 2026 se impusieron 317 sanciones a 129 proveedores de transporte terrestre.

Las multas acumuladas suman 1.476,1 UIT y las regiones con mayor concentración de sanciones son Lima, Puno y Cusco. El dato fue difundido en paralelo al recordatorio de derechos y obligaciones para este feriado largo.

Indecopi indicó además que las empresas deben garantizar el uso adecuado de los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores, madres gestantes y pasajeros que viajan con bebés en brazos.

Aumenta el precio de pasajes en buses interprovinciales por Fiestas Patrias. REUTERS/Sebastian Castaneda
Aumenta el precio de pasajes en buses interprovinciales por Fiestas Patrias. REUTERS/Sebastian Castaneda

Pasajeros pueden reprogramar o transferir sus pasajes

El organismo precisó que, si una persona no puede viajar, tiene derecho a transferir su pasaje a otra o reprogramar el trayecto. Para hacerlo, debe solicitarlo con al menos 24 h de anticipación.

Sobre el equipaje, señaló que los pasajeros deben exigir el boleto correspondiente para acreditar la entrega. Si transportan objetos de valor, deben declararlos previamente ante la empresa de transporte.

Ante cualquier inconveniente, los consumidores pueden presentar reclamos u obtener orientación a través del correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual, el teléfono 224 7777 en Lima y el 0800-4-4040 en provincias.

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