Prisión preventiva contra feminicida confeso de Laura Huere: sujeto busca estrategia para reducir pena

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Cristian Cruz Eusebio, quien confesó haber asesinado a Laura Huere, de 31 años, en Ate. Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos de la víctima y el brutal ataque.| Video: América Noticias

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este ordenó nueve meses de prisión preventiva para Christian Francis Cruz, el hombre que confesó haber asesinado a Laura Huere a pocos metros de su vivienda en Ate Vitarte el pasado 2 de julio.

La medida responde a la solicitud de la Fiscalía, que calificó el caso como feminicidio y presentó los elementos de convicción necesarios para sustentar la peligrosidad procesal del imputado.

Christian Cruz Eusebio enfrenta prisión preventiva por asesinato de Laura Huere| Foto: Latina Noticias

Detalles del crimen y pruebas clave

De acuerdo con el informe de América Noticias, la joven de 31 años, fue vista por última vez con vida al salir de su casa en Ate a las 7:04 p.m., según las cámaras de seguridad de la zona. Llevaba una jaba de plástico con una computadora y se dirigía hacia la esquina. Dos minutos después, otras cámaras captaron una discusión en la vía pública.

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Instantes posteriores, se escucharon gritos de auxilio y, a las 19:07, la víctima apareció tendida en la vereda con signos de una herida de arma blanca. La investigación fiscal incluyó el análisis de los videos, el testimonio de testigos y la confesión del propio Cruz Eusebio, quien detalló los hechos en presencia de las autoridades.

El sujeto admitió que, tras una discusión, persiguió a Huere hasta la puerta de su vivienda, se quitó las zapatillas para no hacer ruido, la alcanzó y la atacó por la espalda, propinándole un corte mortal en el cuello con un cuchillo.

Asesino confeso busca una pena menor

El 22 de julio, Cristian Cruz Eusebio confesó el crimen desde Cerro de Pasco a través de videos publicados en sus redes sociales, donde sostuvo que había mantenido una relación amorosa con la víctima. Al día siguiente, fue trasladado a Lima y llevado al lugar del asesinato, donde reconstruyó la secuencia de los hechos ante la Fiscalía.

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El caso de Laura Güere pone en evidencia falencias policiales, familia exige justicia | Foto: Domingo Al DÍa

Según el abogado de la familia de Laura , la defensa del imputado busca que el caso no sea calificado como feminicidio, sino como homicidio calificado, con el objetivo de reducir la pena. Y así lo ha hecho en sus declaraciones. Es decir, existe la posibilidad que reciba una pena de hasta 15 años, mas no por cadena perpetua.

“Él está procurando atenuantes, como el hecho de haberse entregado”, declaró el representante legal de la víctima.

La familia de Laura reclama que se aplique la pena más alta prevista por la ley para el autor del asesinato. Los allegados consideran que el caso debe marcar un precedente y sostienen que la condena de cadena perpetua es la respuesta que corresponde ante la gravedad del feminicidio.

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Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda atención a víctimas de violencia de género a través de la Línea 100, disponible las 24 horas del día a nivel nacional. Este servicio gratuito y confidencial ofrece orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento social tanto para las víctimas como para sus familiares.

La Policía Nacional del Perú (PNP) pone a disposición la Central de Emergencias 105, donde se pueden realizar denuncias inmediatas sobre situaciones de violencia familiar o de género. Además, existen comisarías especializadas para la atención de estos casos, donde el personal está capacitado para activar protocolos de protección y resguardo.