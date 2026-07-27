Cecilia Chacón y las veces que dejaba ver su voto en el Congreso del 2019

La presidenta de la Junta Preparatoria advirtió sobre posibles consecuencias al transparentar el voto, aunque registros muestran que ella misma lo hizo en años anteriores| Andina

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La advertencia de Cecilia Chacón durante la reciente instalación de la Cámara de Diputados ha generado controversia en el Congreso peruano. La presidenta de la Junta Preparatoria solicitó a sus colegas no mostrar sus votos durante la elección de la primera Mesa Directiva, advirtiendo que esta acción podría generar consecuencias. Chacón insistió en que este acto podría derivar en una acusación constitucional, una postura que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de otros legisladores.

En 2019, registros públicos y transmisiones del Congreso documentaron que Cecilia Chacón exhibió su voto en varias ocasiones durante procesos de elección parlamentaria. En una oportunidad, marca su preferencia encima de la cámara secreta. Mientras que en otra, enseña su voto.

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La parlamentaria Ruth Luque rechazó abiertamente la advertencia de Chacón mediante una publicación en redes sociales. Según la diputada, la advertencia busca intimidar a los legisladores y no tiene sustento en el marco legal vigente.

Varios congresistas mostraron públicamente sus cédulas durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027. Captura de video

“Lo que hoy ocurre en la Cámara de Diputados es grave y lo que señala la sra. diputada Cecilia Chacón no se ajusta al marco legal. Pretenden intimidar a los diputados advirtiéndoles que, si hacen público el sentido de su voto, podrían enfrentar una acusación constitucional”, expresó Luque en su cuenta oficial.

La legisladora añadió que ni el literal c) del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados ni otra norma vigente contempla como infracción constitucional la publicidad del voto. “Amenazar con sanciones a quienes decidan transparentar su voto es un intento de amedrentar la representación política”, sostuvo Luque.

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Minimiza su accionar en el 2019

Cecilia Chacón reconoció que en años anteriores hizo público su voto y explicó que, aunque no recibió una acusación constitucional, esa posibilidad existía según su interpretación del reglamento.

La congresista aclaró que no pretende amenazar a sus colegas, sino advertir sobre el carácter secreto de las votaciones, el cual busca evitar presiones o intimidaciones dentro del Congreso. Sin embargo, esto no figuta en el artículo 87.

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República

“Nadie me acusó constitucionalmente, pero lo pudieron haber hecho. No es una amenaza, es una lectura del reglamento. [...] Las votaciones son secretas para poder de alguna manera exista una amedramiento”, mencionó a Latina Noticias.

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La acusan de traición

La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) fue acusada de traicionar al bloque opositor al no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, que resultó en la victoria de Miguel Torres (Fuerza Popular) por 30 votos contra 29 y uno anulado. Robles justificó que no exhibió su cédula por un “simple descuido” y negó haber favorecido al fujimorismo.

.Justificó su decisión afirmando que no mostró su voto por un “simple descuido” y negó haber favorecido al fujimorismo. En su defensa, calificó las acusaciones como “especulaciones” y recalcó que sus convicciones son conocidas, asegurando que nunca apoyaría una lista encabezada por el fujimorismo.

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Robles responsabilizó a Fuerza Popular de promover la división de la izquierda y criticó las limitaciones de acceso adurante la sesión. Otros legisladores opositores manifestaron su preocupación por posibles irregularidades en la votación y consideraron que el error de Robles no puede justificarse plenamente.