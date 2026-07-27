Juan Pablo Varillas ganó un partidazo de más de tres horas y clasificó al cuadro principal del Challenger de San Marino.

El tenista peruano superó una batalla de más de tres horas para clasificar al cuadro principal del torneo italiano. (Video: ATP Tour)

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Juan Pablo Varillas consiguió una importante victoria en el Challenger 125 de San Marino 2026 y aseguró su presencia en el cuadro principal del certamen italiano. El tenista peruano tuvo que superar un exigente duelo ante el local Francesco Forti (371° ATP), al que derrotó en tres sets para avanzar en el torneo disputado sobre superficie de polvo de ladrillo.

El jugador nacional, actual número 274 del ranking ATP, se impuso por 6-4, 3-6 y 7-6(5) en un encuentro que se extendió por 3 horas y 17 minutos. ‘Juanpi’ mostró fortaleza mental en los momentos más complicados y logró cerrar a su favor un partido que llegó a tener momentos de máxima tensión en el parcial definitivo.

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Varillas tuvo un buen inicio y logró quedarse con el primer set por 6-4, mostrando solidez en sus juegos de servicio y aprovechando las oportunidades que generó ante Forti. Sin embargo, el italiano reaccionó en la segunda manga, elevó su nivel y encontró la manera de incomodar al representante peruano.

Forti se quedó con el segundo parcial por 6-3 y obligó a que todo se definiera en un tercer set. En la última manga, ambos jugadores protagonizaron un intercambio parejo, con mucha intensidad y largos puntos desde el fondo de la cancha.

El momento más complicado para Varillas llegó cuando su rival tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro con su saque. El italiano llegó a sacar para ganar en el décimo juego, pero el peruano respondió en un momento clave, recuperó el quiebre y llevó la definición hasta el desempate. En el tie-break, ‘Juanpi’ mantuvo la calma y aprovechó su experiencia para imponerse por 7-5, sellando una clasificación que tuvo que trabajar hasta el último punto.

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Juan Pablo Varillas ganó un partidazo de más de tres horas y clasificó al cuadro principal del Challenger de San Marino. Crédito: San Marino Open

Superó la fase previa y ya tiene rival en el cuadro principal

Antes de enfrentar a Forti, Varillas había iniciado su camino en la fase de clasificación ante el serbio Stefan Latinovic, a quien venció por 7-6(3) y 6-3. Con esos dos triunfos, el peruano logró superar la qualy y acceder al cuadro principal del torneo sanmarinense.

Ahora, el tenista nacional tendrá como primer desafío al italiano Jacopo Vasamì (362° ATP), un joven jugador de 18 años que recibió una invitación de la organización para disputar el certamen. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

Vasamì llega con algunos resultados destacados en la temporada. El italiano fue finalista del Challenger de Vicenza y de dos torneos M25, además de alcanzar las semifinales del Challenger de Roma. También consiguió un título Challenger en Todi durante la temporada pasada.

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El partido entre Varillas y Vasamì está programado para este martes en el tercer turno del court 3, aproximadamente desde las 7:15 horas de Perú.

El tenista peruano clasificó al cuadro principal del certamen tras una notable victoria ante el local Francesco Forti. (Video: San Marino Open)

El objetivo de Varillas: recuperar terreno en el ranking ATP

La clasificación al cuadro principal del Challenger de San Marino representa un nuevo paso para Varillas en su búsqueda por recuperar posiciones en el ranking mundial. El peruano, que llegó a ocupar el puesto 60 del mundo en 2023, atraviesa una etapa en la que intenta volver a consolidarse dentro del circuito internacional.

Con este resultado, sumará dos puntos para la clasificación ATP, mientras continúa compitiendo en torneos Challenger con la intención de acumular victorias y acercarse nuevamente a los puestos más altos del tenis mundial.

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En San Marino, ‘Juanpi’ tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo en confianza y demostrar que puede volver a competir al máximo nivel.