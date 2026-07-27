Carlos Espá: ¿Cuál es el perfil del próximo ministro de Relaciones Exteriores elegido por Keiko Fujimori?

Carlos Espá asumirá en las próximas horas la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el flamante gobierno de Keiko Fujimori, quien jurará como presidenta del Perú mañana, martes 28 de julio.
La designación de Espá marca un giro relevante en la estructura diplomática nacional, ya que se trata de un perfil con experiencia en comunicación, gestión cultural y vínculos internacionales, forjado dentro y fuera del país.
El futuro canciller peruano llega al cargo tras haber sido candidato a la presidencia en las Elecciones Generales 2026 por el Partido SíCreo, una agrupación política a la que se afilió en 2023.
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El próximo canciller, cuyo nombre completo es Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, nació el 1 de septiembre de 1960 en Lima. Su residencia actual se encuentra en el distrito de San Isidro.
Espá realizó estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título profesional de abogado en 1987. Posteriormente, profundizó su formación en The American University de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de máster en Ciencia Política en 1990. Esta combinación de estudios legales y politológicos ha sido clave en el desarrollo de su carrera en el ámbito público y diplomático.
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Vínculo con la diplomacia
El perfil profesional de Espá se caracteriza por una extensa trayectoria en el sector de las comunicaciones y en la gestión de proyectos culturales internacionales.
Durante quince años, entre 2008 y 2023, ejerció como director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, con sede en el distrito limeño de Santiago de Surco.
En ese puesto, Espá coordinó actividades de difusión, cooperación y promoción cultural entre ambos países. Antes de su paso por la diplomacia cultural, se hizo conocido en el medio televisivo nacional como conductor de espacios periodísticos.
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Rol en el Partido SíCreo
El acercamiento de Carlos Espá a la política activa se formalizó en 2023, cuando se afilió al Partido SíCreo. La agrupación política respalda su postulación presidencial en las Elecciones Generales de 2026, proceso en el que Espá debutó como candidato presidencial.
En la estructura interna del partido figura como fundador y apoderado. El logo de SíCreo se distingue por una vela roja con una llama negra y las palabras “Sí” en rojo y “Creo” en negro.
Hasta la fecha, Espá no registra antecedentes como titular de cargos de elección popular, por lo que su salto a la primera línea del Ejecutivo ocurre desde una posición de liderazgo partidario y trayectoria profesional más que desde una carrera parlamentaria o ministerial previa.
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Declaración patrimonial
La hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones incluye información patrimonial y de ingresos correspondiente al año fiscal 2024. Carlos Espá declaró ingresos anuales por S/ 105.103 bajo el concepto de otros ingresos.
En cuanto a sus bienes, consignó la propiedad de cinco inmuebles en el distrito de Miraflores: un departamento, tres estacionamientos y un depósito, con un valor conjunto superior a S/ 639.000. Además, reporta la titularidad de dos camionetas valorizadas en S/ 45.000 y la tenencia de acciones o participaciones en fondos de inversión y empresas, tanto nacionales como extranjeras.
En los apartados de la declaración jurada dedicados a antecedentes judiciales, revisados por Infobae, Espá no registra sentencias condenatorias ni demandas familiares, contractuales, laborales o por violencia familiar.
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Esta ausencia de antecedentes judiciales forma parte central de la imagen de transparencia que el próximo ministro ha buscado proyectar desde su candidatura presidencial, según los registros oficiales.
Perfil para la Cancillería
La designación de Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores coloca al frente de la diplomacia peruana a un profesional con experiencia en gestión cultural internacional, formación jurídica y política, y un manejo patrimonial documentado ante las autoridades electorales.
Su perfil se diferencia de los tradicionales diplomáticos de carrera, ya que proviene del mundo de la comunicación y la política partidaria, con una trayectoria ligada tanto a la televisión como a la cooperación internacional.
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La elección de Espá por parte de la electa presidenta Keiko Fujimori para liderar la Cancillería abre una nueva etapa para la política exterior peruana bajo la próxima administración.
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