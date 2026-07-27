Rizola descartó convocar al Sudamericano a voleibolistas que rechazaron la selección: “Tengo que trabajar con quien está aquí”

El seleccionador nacional dejó en claro que priorizará a las jugadoras comprometidas con el actual proceso. (Video: Latina)

La selección peruana de vóley ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío: el Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre en Brasil y será clasificatorio al Mundial. Tras finalizar la Copa Sudamericana 2026 en el quinto lugar, el entrenador Antonio Rizola dejó en claro que mantendrá la base del plantel que disputó el torneo en Lima y descartó incorporar, para la próxima competencia, a jugadoras que anteriormente rechazaron el llamado del combinado nacional.

En declaraciones para Latina, el técnico brasileño explicó que su prioridad es continuar el trabajo con las voleibolistas que han formado parte del proceso y vienen entrenando desde hace varios meses. Aunque no cerró la puerta a futuras convocatorias, precisó que cualquier evaluación recién se realizará una vez concluida la temporada 2026.

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Consultado sobre la posibilidad de volver a llamar a jugadoras que en algún momento declinaron representar a la selección, Rizola fue enfático al señalar que el grupo actual será el que afrontará el campeonato clasificatorio al Mundial.

“Yo primero estoy con el grupo aquí y este grupo es el que va al campeonato clasificador al Mundial. No hay posibilidad de entrar otra. Lo que sí hay posibilidad es que entren atletas que no fueron convocadas anteriormente. Si mañana aparece una atleta que no fue convocada y que tiene disponibilidad del momento y condición física, la convoco. Pero para el próximo año hay que mirar la liga, hay que ver lo que hacen, cómo hacen, por qué hacen, para después evaluar”, manifestó.

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Antonio Rizola mantiene total confianza en el plantel peruano que disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

De esta manera, el estratega brasileño dejó claro que para el Campeonato Sudamericano trabajará con el grupo que forma parte del actual proceso, integrado tanto por las jugadoras que disputaron la Copa Sudamericana como por aquellas que permanecieron entrenando en la Videna. Cualquier modificación en la convocatoria, en tanto, recién será evaluada con mayor detenimiento para la próxima temporada.

“Tengo que trabajar con quien está aquí”

Rizola también explicó que su decisión no responde a un tema de preferencias, sino al compromiso que han mostrado las voleibolistas que integran actualmente la selección. Por ello, consideró que lo más justo es respaldar a quienes vienen trabajando día a día dentro del proceso.

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“No es una cuestión de prioridad, es quien está aquí. Yo tengo que trabajar con quien está aquí trabajando duro. Tengo que valorizar todo esto que ellas están haciendo. Será difícil clasificar. Vamos a luchar y basta”, afirmó.

El entrenador destacó que el grupo mostró una importante evolución durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026, donde Perú logró recuperarse de un inicio adverso para cerrar su participación con tres victorias consecutivas y quedarse con el quinto lugar del torneo.

El equipo peruano que disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Agradeció el respaldo del público peruano

Finalmente, Antonio Rizola dedicó unas palabras a los hinchas que acompañaron a la selección durante toda la competencia en el Coliseo Eduardo Dibós. Pese a que Perú no pudo pelear por las medallas, el recinto presentó una gran asistencia en los partidos de la ‘bicolor’, algo que el técnico valoró especialmente.

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“Es maravilloso el apoyo. Esos hinchas que vienen aquí quieren aprender a ser apasionados por el voleibol. Tenemos que abrazarlos, agradecerlos, que en ningún momento faltaron el respeto a las atletas”, comentó.

En contraste, volvió a cuestionar los comentarios que circularon en las redes sociales durante el campeonato y restó importancia a ese tipo de críticas. “Las críticas en redes sociales, uno no da la cara. Algunos sí dan la cara, pero no merece confianza, no merece que uno hable de estos”, sentenció.

Con el plantel definido y el respaldo del cuerpo técnico, la selección peruana iniciará ahora su preparación para el Campeonato Sudamericano, el principal objetivo del año y un torneo que pondrá a prueba el crecimiento que el equipo mostró durante la Copa Sudamericana disputada en Lima.

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