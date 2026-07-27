Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Keiko Fujimori: perfil y hoja de vida

A pocos días de dar su mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció algunos de los nombres que integrarán su próximo gabinete ministerial. Entre las figuras presentadas se encuentra Luis Fernando Galarreta Velarde, quien asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, posición clave desde la cual tendrá la responsabilidad de coordinar las políticas del Ejecutivo.
También fueron presentados Carlos Espá, quien ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y Elmer Cuba, designado como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin embargo, Galarreta no es lejano a Fuerza Popular, debido a que se convirtió en uno de los hombres de confianza de la hija del expresidente Alberto Fujimori. Conozca su perfil y hoja de vida.
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Hoja de vida y perfil de Luis Galarreta
Nacido en Lima el 12 de marzo de 1971, su vida estuvo marcada desde el inicio por una condición física derivada del consumo de talidomida por parte de su madre durante el embarazo, lo que provocó anomalías en sus extremidades superiores.
A los tres meses de vida los médicos recomendaron la amputación de ambas manos, una decisión que definió parte de su identidad pública y ha estado asociada a su imagen política desde sus primeros pasos en el sector público.
Galarreta cursó estudios en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porres y obtuvo una especialización en Comunicación y Marketing Político por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, cuenta con estudios técnicos en Administración Bancaria por el Instituto Superior San Ignacio de Loyola, así como formación complementaria en comunicación política por la Fundación FAES de España y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.
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Su incursión en la política inició en 1989 con el Movimiento Libertad, agrupación liderada por Mario Vargas Llosa. Fue secretario nacional universitario en esa organización y, años después, personero legal de Renovación Nacional. En 2002, fue elegido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la alianza Unidad Nacional, antes de llegar al Congreso en 2006, donde ocupó un escaño por Lima con Unidad Nacional y luego con la Alianza por el Gran Cambio. Entre 2011 y 2016, se desempeñó como congresista y presidió comisiones de relevancia, incluidas las de ética y economía.
En 2016, tras su salida del Partido Popular Cristiano, se integró a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. Su llegada al fujimorismo resultó significativa debido a sus antiguas críticas a la gestión de Alberto Fujimori. Desde entonces, pasó a integrar el círculo más cercano a Fujimori, asumiendo cargos partidarios clave como la secretaría general nacional y la vocería principal del partido.
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Durante el periodo legislativo 2017-2018, Galarreta fue presidente del Congreso, convirtiéndose en el primer titular del Parlamento peruano con discapacidad. Su gestión coincidió con un periodo de alta confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo, en el que se tramitaron procesos de vacancia presidencial y se aprobaron normas polémicas, como la ley que restringía la publicidad estatal en medios privados, posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
En 2021, integró la fórmula presidencial de Fuerza Popular como candidato a la primera vicepresidencia y obtuvo un escaño en el Parlamento Andino para el periodo 2021-2026.
No obstante, antes de ello, Galarreta calificaba al fujimorismo como una experiencia “nefasta de corrupción”.
En el ámbito patrimonial, Luis Galarreta tiene propiedades en distintos distritos de Lima, como Lince, San Borja, Miraflores y Santiago de Surco, y una camioneta Kia Sorento. En el año fiscal 2024, declaró ingresos anuales por 469.033 soles por remuneraciones, además de 100.000 soles por ejercicio individual y 67.200 soles por otros ingresos. También reportó acciones en una empresa registrada en Colombia, aunque sin actividad económica reciente.
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