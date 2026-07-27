Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

Mark Vito atraviesa una de las etapas más estables de su vida personal. Alejado de las polémicas que marcaron parte de su pasado mediático y enfocado en sus proyectos como influencer, el empresario no ocultó la felicidad que vive al lado de Leslie Echavarría, con quien ya proyecta un futuro juntos. Durante su asistencia a la fiesta del Team Reales, el también exesposo de Keiko Fujimori reveló que no solo piensa en dar el siguiente paso en su relación, sino que además sueña con volver a convertirse en padre.
La pareja llegó al evento mostrándose más unida que nunca y fue abordada por el periodista Jhon Cano, quien les consultó sobre los rumores de una posible boda. Lejos de esquivar la pregunta, ambos reconocieron que el matrimonio sí está dentro de sus planes y dejaron entrever que podrían anunciar novedades en los próximos meses.
PUBLICIDAD
Mark Vito confirma que ya piensa en casarse
Durante la entrevista, el comunicador preguntó directamente si las campanas de boda sonarían pronto para la pareja. Tanto Mark Vito como Leslie Echavarría sonrieron ante la consulta y ninguno descartó esa posibilidad.
El influencer fue el primero en responder y dejó claro que la relación avanza por buen camino. "Sí, estamos en eso. Habrá noticias pronto, estamos felices juntos y todo para adelante“, manifestó.
Las declaraciones despertaron el interés de sus seguidores, quienes desde hace varios meses especulan con la posibilidad de que ambos formalicen su relación. Aunque evitó precisar fechas o detalles sobre una eventual ceremonia, Mark dejó abierta la puerta a un anuncio importante en el corto plazo.
PUBLICIDAD
La pareja ha compartido en diversas oportunidades imágenes de sus viajes, proyectos y actividades juntos, mostrando una relación consolidada que ha ido fortaleciéndose con el tiempo.
“Me falta el varoncito”
Además de hablar sobre una futura boda, Mark Vito sorprendió al revelar que también desea ampliar la familia. El influencer recordó que actualmente es padre de dos hijas, fruto de su matrimonio con Keiko Fujimori, pero confesó que aún mantiene la ilusión de tener un hijo varón.
Con una sonrisa, expresó que ese es uno de los sueños que comparte con su actual pareja. "Me falta el varoncito, estoy buscando, estamos en eso“, comentó entre risas.
PUBLICIDAD
La confesión generó diversas reacciones, ya que dejó claro que ambos vienen conversando sobre la posibilidad de convertirse en padres en el futuro cercano. Durante toda la entrevista, Leslie Echavarría permaneció a su lado, respaldando cada una de sus declaraciones y evidenciando la buena etapa sentimental que atraviesan.
Leslie Echavarría, un apoyo constante en su vida
Desde que hicieron pública su relación, Leslie Echavarría se ha convertido en una de las personas más importantes en la vida de Mark Vito.
La joven suele acompañarlo en sus proyectos personales y profesionales, además de respaldarlo en las distintas actividades que desarrolla como creador de contenido.
Precisamente, durante la entrevista quedó en evidencia la complicidad que existe entre ambos, ya que respondieron con naturalidad a las preguntas relacionadas con sus planes de matrimonio y de formar una familia. Aunque ninguno quiso adelantar mayores detalles, ambos coincidieron en que atraviesan un momento de estabilidad y que prefieren disfrutar cada etapa de la relación antes de hacer anuncios oficiales.
PUBLICIDAD
La pareja superó el reto de ‘La Granja VIP’
Otro de los temas que abordaron durante la conversación fue la participación de Mark Vito en el reality ‘La Granja VIP’, experiencia que puso a prueba su relación.
Tanto el influencer como su pareja coincidieron en que muchas personas dudaban de que el romance pudiera sobrevivir a la distancia y a las exigencias propias de un programa de competencia. Sin embargo, aseguraron que la confianza fue fundamental para fortalecer el vínculo.
Leslie Echavarría recordó que nunca se opuso a que Mark aceptara el reto televisivo y que, por el contrario, siempre lo motivó a aprovechar la oportunidad. "En mi caso, cuando me contó de ‘La Granja VIP’, le dije que vaya, que era su oportunidad, que confiaba en él y que era una oportunidad para que demuestre quién es“, declaró para Show.pe.
PUBLICIDAD
Agradece el apoyo de la familia de su pareja
En la parte final de la entrevista, Mark Vito aprovechó la presencia de las cámaras para expresar públicamente su agradecimiento a la familia de Leslie Echavarría, a quienes considera fundamentales durante su paso por el reality.
El influencer destacó especialmente el respaldo que recibió durante las votaciones, asegurando que el padre y el hermano de su pareja se involucraron activamente para ayudarlo a permanecer en competencia.
Asimismo, extendió su agradecimiento a los habitantes de Junín, región de donde es originaria Leslie, por el cariño y respaldo que le brindaron durante las semanas que permaneció en el programa. Según explicó, ese apoyo fue importante para mantener la motivación mientras afrontaba los retos del reality, donde convivió con otros participantes en una competencia que exigía esfuerzo físico y mental.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia en medio de conciliación con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”
La conductora felicitó a la salsera por su éxito, pero le pidió no negociar su dignidad, pese a que Yahaira aseguró que la reunión con la conductora de Magaly TV La Firme fue positiva y busca cerrar el conflicto
Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Arequipa
El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio
El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa
La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país
Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento
El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD