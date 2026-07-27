Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

El exesposo de Keiko Fujimori se mostró muy enamorado de su pareja que no dudó en marcar su relación con una boda simbólica | ATV

Mark Vito atraviesa una de las etapas más estables de su vida personal. Alejado de las polémicas que marcaron parte de su pasado mediático y enfocado en sus proyectos como influencer, el empresario no ocultó la felicidad que vive al lado de Leslie Echavarría, con quien ya proyecta un futuro juntos. Durante su asistencia a la fiesta del Team Reales, el también exesposo de Keiko Fujimori reveló que no solo piensa en dar el siguiente paso en su relación, sino que además sueña con volver a convertirse en padre.

La pareja llegó al evento mostrándose más unida que nunca y fue abordada por el periodista Jhon Cano, quien les consultó sobre los rumores de una posible boda. Lejos de esquivar la pregunta, ambos reconocieron que el matrimonio sí está dentro de sus planes y dejaron entrever que podrían anunciar novedades en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Mark Vito y Leslie Echevarría, visiblemente emocionados, se casan en una ceremonia ancestral bajo la atenta mirada de un oficiante, marcando el inicio de su nueva vida juntos.

Mark Vito confirma que ya piensa en casarse

Durante la entrevista, el comunicador preguntó directamente si las campanas de boda sonarían pronto para la pareja. Tanto Mark Vito como Leslie Echavarría sonrieron ante la consulta y ninguno descartó esa posibilidad.

El influencer fue el primero en responder y dejó claro que la relación avanza por buen camino. "Sí, estamos en eso. Habrá noticias pronto, estamos felices juntos y todo para adelante“, manifestó.

Las declaraciones despertaron el interés de sus seguidores, quienes desde hace varios meses especulan con la posibilidad de que ambos formalicen su relación. Aunque evitó precisar fechas o detalles sobre una eventual ceremonia, Mark dejó abierta la puerta a un anuncio importante en el corto plazo.

PUBLICIDAD

La pareja ha compartido en diversas oportunidades imágenes de sus viajes, proyectos y actividades juntos, mostrando una relación consolidada que ha ido fortaleciéndose con el tiempo.

Mark Vito y Leslie Echevarría caminan juntos por la noche, vestidos de blanco, tras su boda ancestral.

“Me falta el varoncito”

Además de hablar sobre una futura boda, Mark Vito sorprendió al revelar que también desea ampliar la familia. El influencer recordó que actualmente es padre de dos hijas, fruto de su matrimonio con Keiko Fujimori, pero confesó que aún mantiene la ilusión de tener un hijo varón.

Con una sonrisa, expresó que ese es uno de los sueños que comparte con su actual pareja. "Me falta el varoncito, estoy buscando, estamos en eso“, comentó entre risas.

PUBLICIDAD

La confesión generó diversas reacciones, ya que dejó claro que ambos vienen conversando sobre la posibilidad de convertirse en padres en el futuro cercano. Durante toda la entrevista, Leslie Echavarría permaneció a su lado, respaldando cada una de sus declaraciones y evidenciando la buena etapa sentimental que atraviesan.

Mark Vito y su novia celebraron su aniversario con una emotiva visita en el aislamiento de 'La Granja VIP', compartiendo un tierno momento de complicidad.

Leslie Echavarría, un apoyo constante en su vida

Desde que hicieron pública su relación, Leslie Echavarría se ha convertido en una de las personas más importantes en la vida de Mark Vito.

La joven suele acompañarlo en sus proyectos personales y profesionales, además de respaldarlo en las distintas actividades que desarrolla como creador de contenido.

Precisamente, durante la entrevista quedó en evidencia la complicidad que existe entre ambos, ya que respondieron con naturalidad a las preguntas relacionadas con sus planes de matrimonio y de formar una familia. Aunque ninguno quiso adelantar mayores detalles, ambos coincidieron en que atraviesan un momento de estabilidad y que prefieren disfrutar cada etapa de la relación antes de hacer anuncios oficiales.

PUBLICIDAD

Mark Vito deja atrás los reflectores políticos para lanzarse como docente, mientras Leslie Echevarría lo apoya y comparte el proceso con bromas y mucha complicidad en un video que no deja de sumar vistas (TikTok/@leslieechavarria)

La pareja superó el reto de ‘La Granja VIP’

Otro de los temas que abordaron durante la conversación fue la participación de Mark Vito en el reality ‘La Granja VIP’, experiencia que puso a prueba su relación.

Tanto el influencer como su pareja coincidieron en que muchas personas dudaban de que el romance pudiera sobrevivir a la distancia y a las exigencias propias de un programa de competencia. Sin embargo, aseguraron que la confianza fue fundamental para fortalecer el vínculo.

Leslie Echavarría recordó que nunca se opuso a que Mark aceptara el reto televisivo y que, por el contrario, siempre lo motivó a aprovechar la oportunidad. "En mi caso, cuando me contó de ‘La Granja VIP’, le dije que vaya, que era su oportunidad, que confiaba en él y que era una oportunidad para que demuestre quién es“, declaró para Show.pe.

PUBLICIDAD

Mark Vito presenta a su nueva novia a tres meses de terminar con Sofía Chirinos: “La última, si Dios quiere”

Agradece el apoyo de la familia de su pareja

En la parte final de la entrevista, Mark Vito aprovechó la presencia de las cámaras para expresar públicamente su agradecimiento a la familia de Leslie Echavarría, a quienes considera fundamentales durante su paso por el reality.

El influencer destacó especialmente el respaldo que recibió durante las votaciones, asegurando que el padre y el hermano de su pareja se involucraron activamente para ayudarlo a permanecer en competencia.

Asimismo, extendió su agradecimiento a los habitantes de Junín, región de donde es originaria Leslie, por el cariño y respaldo que le brindaron durante las semanas que permaneció en el programa. Según explicó, ese apoyo fue importante para mantener la motivación mientras afrontaba los retos del reality, donde convivió con otros participantes en una competencia que exigía esfuerzo físico y mental.

PUBLICIDAD

Mark Vito es un personaje recurrente de los principales programas de televisión. Captura/América TV