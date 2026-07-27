La efusiva reacción de Jefferson Farfán por el doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

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El duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos disputado en Cutervo, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, estuvo marcado por la controversia arbitral. El partido dejó un empate y una serie de reclamos, pero también tuvo un protagonista indiscutible: Eryc Castillo. El atacante de los ‘blanquiazules’ se lució con un doblete, convirtiéndose en el salvador de su equipo en una plaza complicada y en el centro de una efusiva reacción en redes sociales de uno de los ídolos ‘aliancistas’, Jefferson Farfán.

El exfutbolista, que sigue de cerca la campaña del club de sus amores, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a la ‘Culebra’ por sus goles. El mensaje fue directo y cargado de emoción: “Está clarito mi gato miauuuu”, acompañado de un emoji de gato riéndose y dos balones, en alusión al par de anotaciones.

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Esta no es la primera vez que la ‘Foquita’ celebra con entusiasmo las conquistas del futbolista ecuatoriano, consolidando una singular conexión pública entre ambos. De hecho, lo elogió tras su destacada actuación en el triunfo sobre Gremio de Brasil en la Copa Sudamericana 2025, donde hizo un tanto.

La historia de Jefferson Farfán tras el doblete de Eryc Castillo con Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. - captura: Instagram Jefferson Farfán

El elogio de Jefferson Farfán a Eryc Castillo en 2025

La admiración de Jefferson Farfán por Eryc Castillo viene de tiempo atrás. Como se mencionó líneas arriba, durante el triunfo de Alianza Lima sobre Gremio en la Copa Sudamericana 2025, la ‘Foquita’ celebró con entusiasmo el golazo del ecuatoriano que selló la victoria. En aquella oportunidad, compartió en Instagram su emoción: “Qué golazo de mi gatoooo, la canté, cuando mi gato encara es canasta, canastaaa”, destacando la calidad y desequilibrio de Castillo en el ataque.

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No solo los hinchas se sumaron a los elogios. El periodista Pedro García llegó a comparar el rendimiento del atacante con el propio Farfán. La respuesta del exdelantero fue contundente: “El galáctico Castillo estuvo picante, mi compadre Paolo estuvo luchando contra todo, pero Castillo estuvo indomable, impresionante; me hizo acordar a los potrillos”, afirmó Farfán, resaltando la capacidad de Castillo para marcar diferencias en partidos clave.

Como bien se recuerda, el contrato del jugador ‘norteño’ con el elenco ‘victoriano’ es hasta el 2028, por lo que seguirá aportando con su picardía, potencia y capacidad para desequilibrar.

La 'Foquita' vivió el triunfo de Alianza Lima ante Gremio por Copa Sudamericana. (Instagram)

La furia de Franco Navarro Mandayo por arbitraje en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Mientras las redes sociales estallaban por la reacción de Jefferson Farfán y el doblete de Eryc Castillo, la polémica en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra escalaba por la labor arbitral. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, expresó su indignación tras el partido, poniendo el foco en el penal no sancionado a favor de su equipo. La jugada clave ocurrió cuando Alexis Cossio impactó con el codo la frente de Jairo Vélez dentro del área, acción que dejó una visible hinchazón en el rostro del jugador.

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“Es increíble que con todos los medios tecnológicos que hoy existen no puedan ver un penal tan claro. Es indignante lo que hemos vivido acá en el partido. Podemos llegar a entender que el árbitro por ahí no lo ve, pero creo que no es el caso porque estaba bien ubicado. Pero el VAR, que están ahí cómodamente en una oficina, es increíble que no vea el penal, claro, que pudo incidir en el resultado”, dijo en primera instancia para L1 MAX.

“Nosotros no pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo, porque creo que para todos fue penal. Se lo dije respetuosamente y se lo puedo decir acá. Le dije que estamos sorprendidos que no pueda haber un penal tan grande y entiendo que él no lo pueda ver, pero que no lo vea el VAR, eso es difícil de creer. (Augusto Menéndez) me dijo que para él no es penal”, agregó.

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