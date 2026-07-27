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Instalación del Congreso de la República EN VIVO HOY lunes 27 de julio: Cámara de Senadores y Diputados inician funciones

Este lunes, el hemiciclo del Parlamento será el escenario de la sesión de instalación que reúne a senadores y diputados para dar inicio al periodo legislativo 2026-2027

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Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral
Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral| Congreso de la República

Hoy, lunes 27 de julio de 2026, a partir de las 12:00 horas, se llevará a cabo la sesión de instalación del Congreso de la República. El evento reunirá a senadores y diputados en el hemiciclo, en cumplimiento de la citación emitida por el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, y comunicada por la Oficialía Mayor del Parlamento.

La instalación marca el inicio formal del Periodo Anual de Sesiones, que, conforme al Reglamento del Congreso, se extiende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente.

12:39 hsHoy

Congreso bicameral: estructura y funcionamiento

El nuevo Congreso bicameral está compuesto por dos cámaras: el Senado, integrado por 60 miembros, y la Cámara de Diputados, con 130 integrantes. El Pleno del Congreso reúne a ambas cámaras y es el espacio donde se toman las decisiones más relevantes del Poder Legislativo.

La Mesa Directiva del Congreso, encargada de la conducción administrativa y política, funciona bajo un régimen de alternancia: la presidencia recae sucesivamente sobre uno de los presidentes de Cámara, comenzando por el Senado. Si ocurre una sucesión presidencial, el presidente de la otra Cámara asume la presidencia del Congreso.

Cada Cámara cuenta con su propia estructura administrativa. El Senado dispone de su Oficial Mayor, la Dirección General Parlamentaria y comisiones ordinarias, de investigación y especiales. La Cámara de Diputados tiene su Oficial Mayor, su Dirección General Parlamentaria y 16 comisiones ordinarias legislativas, además de tres comisiones investigadoras y especiales.

Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y Óscar Reto liderará la Cámara de Diputados
Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y Óscar Reto liderará la Cámara de Diputados| Foto: Congreso de la República

La Junta de Portavoces Conjunta y la Comisión Directiva, compuesta por representantes de ambas cámaras, se encargan de coordinar asuntos comunes, mientras que la Comisión Bicameral trata temas presupuestarios y de legislación relevante.

12:39 hsHoy

Periodos de sesiones y dinámica legislativa

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura
El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República

El Periodo Anual de Sesiones se divide en dos etapas principales:

  • Primer periodo ordinario (primera legislatura): inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.
  • Segundo periodo ordinario (segunda legislatura): inicia el 1 de marzo y concluye el 15 de junio.

Durante estos periodos, el Congreso desarrolla su actividad legislativa ordinaria, aunque pueden realizarse sesiones extraordinarias si la coyuntura lo demanda.

El régimen bicameral incorpora procedimientos diferenciados para cada cámara y para el Congreso en Pleno, de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución Política. Por ejemplo, toda ley debe ser votada en su respectiva cámara y luego enviada para revisión a la otra. Si el plazo de revisión vence, el Presidente del Congreso remite la autógrafa al Poder Ejecutivo.

12:39 hsHoy

¿Cómo se tramitará una ley en el nuevo Congreso?

El procedimiento inicia en la Cámara de Diputados, donde cualquier congresista puede presentar un proyecto de ley. Una vez presentado, el texto pasa a comisiones especializadas, que analizan su contenido y emiten un dictamen. Posteriormente, el proyecto es debatido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación, el texto es remitido al Senado.

Al recibir el proyecto, el Senado lo deriva a sus propias comisiones para una nueva evaluación técnica y política. Luego, el dictamen se somete a debate y votación en el Pleno del Senado. Si el Senado aprueba el proyecto en los mismos términos que la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

En caso de discrepancias entre ambas cámaras, se establece una conferencia para resolverlas. Este diálogo puede derivar en tres escenarios: que una cámara acepte el texto de la otra, que insista en su propio texto o que ambas acuerden un nuevo texto. El objetivo es alcanzar consensos antes de enviar la ley al Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo puede promulgar la ley o devolverla al Congreso con observaciones para una nueva revisión. En esta oportunidad, el procedimiento es más extenso.

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