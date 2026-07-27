Instalación del Congreso de la República EN VIVO HOY lunes 27 de julio: Cámara de Senadores y Diputados inician funciones

Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral| Congreso de la República

Hoy, lunes 27 de julio de 2026, a partir de las 12:00 horas, se llevará a cabo la sesión de instalación del Congreso de la República. El evento reunirá a senadores y diputados en el hemiciclo, en cumplimiento de la citación emitida por el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, y comunicada por la Oficialía Mayor del Parlamento.

La instalación marca el inicio formal del Periodo Anual de Sesiones, que, conforme al Reglamento del Congreso, se extiende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente.