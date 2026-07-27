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Sudamericano de Vóley 2026, el siguiente reto de Perú: ¿Cuándo se jugará el torneo que es clasificatorio al Mundial?

Tras su participación en Lima, la selección peruana se prepara para el gran desafío del año: pelear por la clasificación mundialista y regresar al torneo que no disputa desde 2010

El siguiente desafío de Perú será el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, clasificatorio al Mundial del próximo año.
El siguiente desafío de Perú será el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, clasificatorio al Mundial del próximo año. Crédito: FPV
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La selección peruana de vóley ya cambió de página tras su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y ahora tiene la mira puesta en su principal objetivo de la temporada. El equipo dirigido por Antonio Rizola afrontará un nuevo desafío internacional con la misión de seguir consolidando su proceso y luchar por una clasificación que permita al país volver a una cita mundialista.

Luego de una campaña de menos a más en Lima, donde terminó cerrando el torneo con tres victorias consecutivas, la ‘bicolor’ buscará llegar en mejores condiciones al Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino de Mayores 2026. La competencia reunirá a las principales selecciones del continente y será una prueba clave para medir el crecimiento del grupo.

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¿Cuándo se jugará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino de Mayores 2026 está previsto para desarrollarse del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El certamen reunirá a las seis selecciones que obtuvieron su clasificación en la Copa Sudamericana disputada en Lima, entre ellas Perú, que consiguió uno de los boletos disponibles.

La competencia tendrá un valor especial debido a los premios en juego: otorgará tres cupos para el próximo Campeonato Mundial de Voleibol 2027 y además entregará un boleto directo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Por ello, será uno de los torneos más importantes del calendario internacional y una oportunidad clave para que la ‘bicolor’ busque regresar a los primeros planos del vóley mundial.

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El técnico de la selección peruana destacó el crecimiento del equipo durante la competencia continental en Lima. (Video: Latina)

Perú busca volver al Mundial después de más de 15 años

El gran objetivo de la selección peruana será volver a disputar un Campeonato Mundial de la categoría absoluta, una clasificación que se le ha escapado durante los últimos años. La última presencia de la ‘bicolor’ en la máxima cita del vóley fue en 2010, cuando participó en la edición realizada en Japón.

Desde aquella participación, Perú no logró volver al torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta. Por ello, el Campeonato Sudamericano en Brasil representa una oportunidad clave para intentar romper esa larga ausencia y acercarse nuevamente a la élite del vóley mundial.

Para lograrlo, el equipo de Antonio Rizola continuará trabajando con la base que viene formando parte del proceso, incluyendo a las jugadoras que participaron en la Copa Sudamericana y aquellas que permanecieron entrenando en la Videna. El entrenador brasileño ha resaltado la importancia de darle continuidad a un grupo que busca recuperar protagonismo en el continente.

Perú terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Perú terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Un cierre que dejó confianza antes del gran reto

Perú llegará al Campeonato Sudamericano en Río luego de disputar la Copa Sudamericana de Vóley 2026, torneo en el que tuvo un arranque complicado tras las derrotas ante Chile y Brasil en la fase inicial. Sin embargo, la ‘bicolor’ logró reaccionar en la parte final de la competencia y encadenó tres victorias consecutivas que le permitieron cerrar su participación con mejores sensaciones.

Durante el certamen, algunas jugadoras destacaron en el rendimiento del equipo. Una de ellas fue Brenda Lobatón, quien se convirtió en una de las principales referencias ofensivas de la selección, terminó como una de las máximas anotadoras del torneo e integró el equipo ideal como una de las mejores puntas.

Con esa evolución como respaldo, el conjunto dirigido por Antonio Rizola afrontará en septiembre un reto de mayor exigencia: competir por un cupo al Mundial y buscar que Perú vuelva a disputar la máxima cita del vóley internacional después de 16 años.

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