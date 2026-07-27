Detienen a policía y a un exfiscal por integrar una presunta red de abastecimiento clandestino a la minería ilegal

Doce presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al abastecimiento ilegal de combustible para la minería en Madre de Dios, entre ellos un policía y un fiscal en actividad, fueron capturados tras una investigación coordinada entre autoridades nacionales e internacionales.

La operación, que tuvo lugar en los últimos días, expuso el funcionamiento de un circuito clandestino que facilitaba recursos a actividades extractivas ilegales en la Amazonía.

Entre los detenidos figuran un policía y un exrepresentante del Ministerio Público en actividad, quienes, según las investigaciones, desempeñaban un papel clave en el primer eslabón de esta cadena criminal. La operación incluyó la incautación de más de S/ 1.8 millones en efectivo, así como vehículos, equipos y otros bienes presuntamente vinculados a estas actividades.

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Más de dos decenas de investigados, incluidos agentes y un exfiscal, figuran en la pesquisa que permitió desarticular una estructura clave para el abastecimiento de insumos a la minería ilegal en Madre de Dios| Foto: Difusión

Un circuito que abastecía a la minería ilegal

Según declaró el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, el esquema de distribución comenzaba formalmente en la ciudad de Juliaca, donde empresarios del rubro adquirían el combustible bajo una ruta fiscalizada. Posteriormente, el insumo era desviado hacia almacenes clandestinos y de allí trasladado a Chemayo, punto desde el cual se distribuía por vía fluvial a campamentos de minería ilegal en Madre de Dios.

“Nuestros dos objetivos que han sido detenidos en esa ciudad son empresarios griferos que desvían su insumo químico, que tienen una ruta fiscalizada y controlada. Sin embargo, ese combustible no llega a su destino final, sino es desviado hacia la localidad de Chemayo, de donde por vía fluvial llega a la minería ilegal acá en Madre de Dios”, explicó.

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El operativo contó con el apoyo de Interpol y organismos de cooperación internacional, lo que permitió la identificación y detención de los principales sospechosos tras varios meses de investigación.

Megaoperativo desarticula red de abastecimiento ilegal de combustible para la minería en Madre de Dios| Foto: Difusión

“Ellos han sido detenidos justamente por la Policía Nacional y esto es sumamente importante. Porque nuestra propia Policía Nacional identifica los malos elementos y son ellos mismos los que los capturan y los ponen a disposición de la justicia”, remarcó el coordinador nacional.

Durante la intervención, además de los detenidos, se incautaron sumas significativas en dinero en efectivo, vehículos y equipos vinculados al transporte y almacenamiento de combustible. La Fiscalía ha iniciado una investigación por lavado de activos para determinar el origen y destino de los fondos, así como para identificar el patrimonio de los implicados.

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La investigación abarca a 27 personas, entre ellas efectivos policiales y un exfiscal, todos presuntamente vinculados a la organización. Según los reportes, la red operaba bajo la apariencia de legalidad hasta el momento en que el combustible era desviado.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales para recibir denuncias sobre actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal, el tráfico de combustible y otros delitos ambientales.

El Ministerio Público ofrece canales de atención a través de sus Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y Contra la Criminalidad Organizada. Cualquier persona puede presentar información, pruebas o reportes sobre delitos asociados al tráfico de combustibles o daño ambiental acudiendo a las sedes.

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