Kyara Villanella habla de las críticas a su madre Keiko Fujimori: “Siempre que la atacan, la veo bien parada”

Kyara Villanella, hija de la presidenta electa Keiko Fujimori y de Mark Vito, compartió detalles sobre su experiencia familiar y la influencia de su madre en el manejo de las críticas, durante su participación en el podcast conducido por Gaela Barraza. La joven de 18 años abordó la exposición pública que ha enfrentado desde pequeña por el rol político de su madre, quien en breve asumirá la Presidencia del Perú.
Desde el inicio de la entrevista, Kyara Villanella destacó el impacto de crecer en un entorno marcado por la polarización política. Ante la pregunta directa de Gaela Barraza sobre quién la ayudó a resistir los comentarios negativos, la modelo fue enfática: “Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada”. Esta afirmación aporta una perspectiva sobre el ambiente familiar de los Fujimori y la fortaleza de la lideresa de Fuerza Popular frente al escrutinio mediático.
PUBLICIDAD
La joven reveló que las enseñanzas de Keiko Fujimori resultaron decisivas para desarrollar una actitud resiliente ante la crítica constante en redes sociales. A los trece años, reconoció que las opiniones ajenas la afectaban considerablemente, pero con el tiempo aprendió a gestionarlas.
“Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo (…) Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que, si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darles valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia”, explicó durante la charla.
Este proceso de adaptación se presentó como gradual y acompañado de un aprendizaje familiar. La exposición pública, según Villanella, exige una postura firme y la capacidad de distinguir entre las críticas constructivas y aquellas que solo buscan descalificar. En este contexto, la figura de su madre se erige como modelo de entereza, transmitiéndole la importancia de la fortaleza emocional para encarar situaciones adversas.
PUBLICIDAD
Kyara Villanella recuerda las enseñanzas de jardinería de su abuelo
La conversación también permitió a Kyara Villanella rememorar su vínculo con su abuelo, Alberto Fujimori, expresidente del país. Al ser consultada sobre los momentos compartidos en el jardín, la modelo respondió emocionada: “¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?”. Su reacción evidenció la carga emocional de esos recuerdos.
Villanella relató que su abuelo le transmitió conocimientos prácticos sobre jardinería, desde la siembra de vegetales hasta el cultivo de flores.
“Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón”, describió durante el podcast. Este tipo de actividades, según su testimonio, fortaleció su interés por los alimentos frescos y la conexión con la naturaleza.
La joven también evocó una anécdota de la infancia relacionada con un árbol de moras que su abuelo plantó en el jardín familiar. Recordó cómo subía al árbol para recolectar las frutas y disfrutarlas directamente. “Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él”, compartió.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Quién es Elmer Cuba, el nuevo ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori
Elmer Cuba ocupó cargos como director del Banco Central de Reserva y de Indecopi antes de asumir el Ministerio de Economía y Finanzas
Kyara Villanella recuerda a su abuelo Alberto Fujimori y cuenta lo que aprendió de él
La hija de Keiko Fujimori se emocionó al recordar a su abuelo y reveló algunas anécdotas de su niñez junto a él
Así fue la llegada del rey de España al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori
El rey Felipe VI encabeza la segunda delegación de mandatarios que llega al país con motivo de la ceremonia que se realizará en el Congreso el 28 de julio
Detienen a policía y a un exfiscal por integrar una presunta red de abastecimiento clandestino a la minería ilegal
Autoridades peruanas detuvieron a doce presuntos integrantes de una organización señalada por desviar combustible e incautaron más de S/ 1.8 millones
Rizola descartó convocar al Sudamericano a voleibolistas que rechazaron la selección: “Tengo que trabajar con quien está aquí”
El DT ratificó su confianza en el plantel que viene preparándose bajo su mando y explicó por qué no contempla el regreso de jugadoras que declinaron representar a la ‘bicolor’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD