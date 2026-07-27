Kyara Villanella habla de las críticas a su madre Keiko Fujimori: “Siempre que la atacan, la veo bien parada”

La hija de la presidenta electa contó como vivió los comentarios negativos a raíz de la exposición pública de la política. Sin embargo, resaltó lo que aprendió de este proceso | YouTube / Gaela Barraza

Kyara Villanella, hija de la presidenta electa Keiko Fujimori y de Mark Vito, compartió detalles sobre su experiencia familiar y la influencia de su madre en el manejo de las críticas, durante su participación en el podcast conducido por Gaela Barraza. La joven de 18 años abordó la exposición pública que ha enfrentado desde pequeña por el rol político de su madre, quien en breve asumirá la Presidencia del Perú.

Desde el inicio de la entrevista, Kyara Villanella destacó el impacto de crecer en un entorno marcado por la polarización política. Ante la pregunta directa de Gaela Barraza sobre quién la ayudó a resistir los comentarios negativos, la modelo fue enfática: “Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada”. Esta afirmación aporta una perspectiva sobre el ambiente familiar de los Fujimori y la fortaleza de la lideresa de Fuerza Popular frente al escrutinio mediático.

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La joven reveló que las enseñanzas de Keiko Fujimori resultaron decisivas para desarrollar una actitud resiliente ante la crítica constante en redes sociales. A los trece años, reconoció que las opiniones ajenas la afectaban considerablemente, pero con el tiempo aprendió a gestionarlas.

Kyara Villanella se sienta en un sofá con un micrófono para una entrevista, mientras la imagen de Keiko Fujimori, su madre, sonríe a su lado.

“Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo (…) Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que, si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darles valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia”, explicó durante la charla.

Este proceso de adaptación se presentó como gradual y acompañado de un aprendizaje familiar. La exposición pública, según Villanella, exige una postura firme y la capacidad de distinguir entre las críticas constructivas y aquellas que solo buscan descalificar. En este contexto, la figura de su madre se erige como modelo de entereza, transmitiéndole la importancia de la fortaleza emocional para encarar situaciones adversas.

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Kyara Villanella explica las críticas dirigidas a su madre Keiko Fujimori durante una conversación con otra persona en un entorno hogareño.

Kyara Villanella recuerda las enseñanzas de jardinería de su abuelo

La conversación también permitió a Kyara Villanella rememorar su vínculo con su abuelo, Alberto Fujimori, expresidente del país. Al ser consultada sobre los momentos compartidos en el jardín, la modelo respondió emocionada: “¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?”. Su reacción evidenció la carga emocional de esos recuerdos.

Villanella relató que su abuelo le transmitió conocimientos prácticos sobre jardinería, desde la siembra de vegetales hasta el cultivo de flores.

Kyara Villanella se despidió de su abuelo Alberto Fujimori entre lágrimas. América TV

“Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón”, describió durante el podcast. Este tipo de actividades, según su testimonio, fortaleció su interés por los alimentos frescos y la conexión con la naturaleza.

La joven también evocó una anécdota de la infancia relacionada con un árbol de moras que su abuelo plantó en el jardín familiar. Recordó cómo subía al árbol para recolectar las frutas y disfrutarlas directamente. “Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él”, compartió.

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