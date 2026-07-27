Julio César Uribe arremetió contra el arbitraje en Liga 1 tras derrota de Sporting Cristal: “Universitario hizo un gol que debió ser invalidado”

El director general de fútbol del club 'celeste' criticó la labor arbitral del choque en Arequipa y aseguró que el gol de Universitario ante Cusco FC debió invalidarse. (Video: Entre Bolas)

La derrota de Sporting Cristal en su visita a Melgar durante la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 marcó un abrupto freno al impulso que el equipo ‘celeste’ venía mostrando bajo la conducción de Roberto Mosquera. En un duelo que terminó con dos goles en contra para los ‘cerveceros’, la polémica arbitral no tardó en instalarse: Julio César Uribe, director general de fútbol del club, apuntó con firmeza a la actuación del juez Michael Espinoza y puso en tela de juicio la influencia del VAR en momentos determinantes.

El ‘Diamante’ reconoció la labor del ‘dominó’ y el mérito en la victoria local, pero no ocultó su malestar ante situaciones puntuales que, a su juicio, inclinaron la balanza. De acuerdo con sus declaraciones, la jugada más discutida surgió tras una falta de Juan Escobar en el área sobre Michael Hoyos, que no fue sancionada como penal. El directivo evitó calificar el desempeño del árbitro, aunque subrayó: “Lo que sí es responsabilidad invitarlos a que cada vez traten de ser mejores para generar esa equidad de la cual estamos muy lejos”.

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El reclamo de Sporting Cristal se centra en la necesidad de justicia deportiva. Uribe explicó que el VAR, pese a ser un mecanismo de apoyo, “tiene la prerrogativa de modificar una decisión por interpretación o una percepción equivocada”, y lamentó que en esta ocasión la tecnología no haya servido para revertir una decisión que consideraban errónea.

“Son tres puntos que los mensajes no son buenos y esto recién empieza”, enfatizó el directivo, quien además valoró la carrera de Espinoza, pero exigió que “la equidad sea la que corresponda y gane quien hace los méritos”.

La acción protagonizada por Juan Escobar y Michael Hoyos en el Sporting Cristal vs Melgar en Arequipa.

Julio César Uribe reclamó por el gol de Universitario ante Cusco FC

El malestar del director general de Sporting Cristal no se limitó al partido ante Melgar. Julio César Uribe también cuestionó la validación del gol que le dio el triunfo a Universitario frente a Cusco FC, señalando una falta previa de Juan Manuel Requena sobre Miguel Silveira en la jugada determinante. “Cuando la imagen te evidencia una cosa y tú decides otra, genera dudas”, sostuvo el directivo.

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El ‘Diamante’ insistió en que la acción del minuto 97, que derivó en el tanto de la victoria para la ‘U’, debió ser anulada. “Nadie va a discutir que el gol que hizo nuestro buen competidor y campeón, Universitario, es un gol que tenían que invalidarlo”, afirmó.

Al ampliar su análisis sobre el VAR, Uribe explicó que este sistema debería servir como apoyo y no como elemento decisorio absoluto. “El VAR es un elemento consultivo, de apoyo y el que determina es el árbitro, que ante una duda o una mala percepción, el VAR corrige”, precisó.

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Para el dirigente ‘rimense’, cada jornada debe ser una oportunidad para mejorar el uso de la tecnología y fortalecer la confianza en las instituciones del fútbol. “Hay que analizar bien ese hecho porque el VAR está bien que exista, porque sí minimiza las trampas del fútbol”, reflexionó el directivo, quien además convocó a una autocrítica colectiva para que “los mensajes sean lo que el Perú necesita para construir un mejor país”.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

El pedido de Sporting Cristal a la organización de la Liga 1

El reclamo de Sporting Cristal ante la organización de la Liga 1 no se limita a cuestiones arbitrales. Julio César Uribe fue enfático al solicitar condiciones de equidad en la programación y logística del torneo.

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Asimismo, el directivo cuestionó la política de modificar las localidades de solo algunos equipos de provincia, argumentando que la medida debería aplicarse de manera uniforme. “Lo deberían hacer con tres, cuatro, cinco, con quienes lo soliciten. Eso es equidad”, señaló, remarcando que las ventajas deben surgir únicamente del desempeño en el campo de juego y no de factores externos.

Por último, Uribe advirtió que las decisiones administrativas pueden impactar en la transparencia del campeonato y afectar la credibilidad del fútbol peruano. “La ventaja tú la debes hacer con tu capacidad en el campo, no con otros factores externos que ya nos tiene saturados a la gente que tratamos de aportar decencia”, concluyó.

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