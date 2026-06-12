Fabio Gruber fue fichado por club de Bundesliga: este es el millonario monto que pagaron por el pase del peruano.

Fabio Gruber disputará la temporada 2026/2027 en la Bundesliga. Tras su paso por la Segunda División de Alemania, el defensor de la selección peruana llegó a la máxima categoría al firmar con un club de larga trayectoria. La transferencia se cerró por una cifra millonaria.

Gruber fue presentado por el Mainz 05 este viernes 12 de junio. Su nuevo equipo finalizó en la décima posición la temporada pasada, quedando cerca de acceder a un torneo internacional, y apunta a lograr ese objetivo en la presente campaña con el aporte del defensor peruano.

“El 1. FSV Mainz 05 ha fichado a Fabio Gruber. El defensa central peruano de 23 años llega procedente del 1. FC Nürnberg, donde fue capitán. Nacido en Augsburgo, Gruber disputó un total de 41 partidos en la segunda división con el 1. FC Nürnberg desde principios de 2025, 38 de ellos completos. Gruber también lució el brazalete de capitán en su anterior club, el SC Verl, de tercera división”, se puede leer en el portal web del club alemán.

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Gruber ha logrado consolidarse en la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes. Ya debutó y ha integrado el once titular en varias ocasiones. Su llegada a la Bundesliga representa una oportunidad para continuar su desarrollo y fortalecer su aporte a la ‘bicolor’ con miras a las próximas Eliminatorias.

El millonario monto que pagaron por su pase

Gruber, de 23 años, es considerado un futbolista con proyección, lo que llevó al Mainz 05 a invertir una suma significativa para concretar su incorporación. El pase del defensor pertenecía al FC Nürnberg, club de la Segunda División de Alemania.

Según el diario BILD, la transferencia se cerró en aproximadamente 3 millones de euros, equivalentes a 11 millones 800 mil soles. Además, el jugador peruano contará con bonificaciones adicionales ligadas a su desempeño.

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Mainz 05 pagó tres millones de euros por Fabio Gruber.

Las primeras palabras de Gruber como jugador de Mainz 05

Fabio Gruber brindó sus primeras declaraciones como jugador de Mainz 05 para su portal oficial. "Desde el principio, mantuve conversaciones muy positivas con Urs Fischer y la directiva del Mainz. Por supuesto, tengo muchas ganas de jugar en la Bundesliga, de afrontar este nuevo reto aquí en Mainz, de conocer la ciudad, el club y la afición, y de empezar a trabajar con mis nuevos compañeros tras las vacaciones de verano".

Gruber también le dedicó algunas palabras hacia su exequipo, FC Nürnberg: “La decisión de dejar el FC Nürnberg no fue nada fácil para mí. Durante el último año y medio, he podido madurar aquí como persona y como jugador, tuve el honor de liderar este histórico club como capitán y me sentí como en casa en la ciudad. Sin embargo, ahora tengo la oportunidad de jugar en la Bundesliga, la cual pretendo aprovechar como atleta. Quiero agradecerles a ustedes, los aficionados del Club, por su apoyo incondicional y siempre llevaré al FC Nürnberg en mi corazón”.

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Niko Bungert, director deportivo de Mainz, se refirió al fichaje del peruano. “Con Fabio Gruber, fichamos a un central joven, muy combativo y técnicamente dotado, con una gran personalidad, que ya ha demostrado notables dotes de liderazgo en sus anteriores clubes. Gracias a su calidad futbolística y a la experiencia que ya ha adquirido a pesar de su corta edad, será un gran activo para nuestra defensa. Estamos encantados de que Fabio vea su futuro con nosotros en Bruchweg”.

Fabio Gruber junto al director deportivo de Mainz 05 antes de su firma de contrato.

Por su parte, desde Nürnberg, se pronunciaron sobre la salida del zaguero. "Aunque la marcha de Fabio es dolorosa para nosotros tanto a nivel personal como profesional, también podemos sentirnos orgullosos de que otro de nuestros jugadores haya dado el salto a la Bundesliga. Le deseamos a Fabio todo lo mejor para el futuro y le agradecemos el último año y medio, en el que lo dio todo por el 1. FC Nürnberg“, expresó el director deportivo Joti Chatzialexiou.

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