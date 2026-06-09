Fabio Gruber se robó el corazón de todos en el estadio Cuauhtémoc al retirarse su casaca para abrigar a un niño en Perú vs España por amistoso FIFA

Fabio Gruber demostró su lado más gentil al obsequiarle su casaca a un niño con síndrome de down. - Crédito: Cambio

Dejando de lado el último revés de Perú a manos de España, hubo un episodio cargado de emoción y nobleza que no ha podido dejarse de lado: la reacción humana y solidaria de Fabio Gruber con un niño con síndrome de Down en el estadio Cuauhtémoc.

En la antesala del partido amistoso, celebrado en la ciudad de Puebla, el central peruano salió acompañado de un pequeño como parte del protocolo de la antesala del envite. Ahí surgió el gesto de Gruber que viene siendo ponderado por los fanáticos del fútbol en redes sociales.

Fabio Gruber gozó de mayor continuidad en la segunda ventana FIFA con Perú. - Crédito: EFE

Mientras se alistaba la ceremonia de presentación con la entonación de los himnos nacionales, el niño se encontraba al lado del capitán del FC Nürnberg y con los brazos cruzados a la altura del pecho con el propósito de abrigarse por las bajas temperaturas de la localidad azteca.

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Al percatarse de esa situación, Fabio Gruber decidió retirarse la casaca de la selección peruana y ubicarla sobre los hombros del menor, que luego hizo un intento por acomodársela, aunque le costó algo de trabajo porque no era su talla. Al final, el zaguero sudamericano le regaló su indumentaria, gesto que le ha valido una ola de valoraciones positivas por el ciberespacio.

Irregular desempeño

A Fabio Gruber le ha costado más de la cuenta hacerse sentir en el segundo combo de partidos internacionales de carácter FIFA. Durante el enfrentamiento contra Haití empezó de suplente y cuando hizo su entrada al partido no le fue de la mejor manera posible. Se le percibió dubitativo y errático, aunque pudo maquillar su performance con una loable salvada sobre la línea de meta tras un error suyo.

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Las puertas del titularato con Perú se le abrieron de par en par en el siguiente ensayo contra España. No obstante, su participación dejó más luces que sombras. Al minuto no atacó una pelota controlada por Mikel Oyarzabal, proveniente de un desequilibrio en el centro del campo, y se volteó ante el lanzamiento del ’21′ que acabó en un golazo para romper la igualada.

Fabio Gruber ejerciendo un marcaje contra Mikel Oyarzabal. - Crédito: AFP

También Gruber apareció en la foto de la tercera diana de los hispanos al no despojarse adecuadamente del balón en el área peruana y salir jugando frente a un rival con mayor colmillo. La concatenación de errores, finalmente, acabó en un gol en propia puerta de Pedro Gallese.

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A pesar de que se trata de un central con amplia proyección, Fabio todavía no ha ofrecido credenciales suficientes para hacerse de un sitial en la ‘bicolor’. Por tal motivo, sigue siendo una alternativa por detrás de Alfonso Barco, otro puntual de ritmo irregular, pero que es de mayor agrado para Mano Menezes.

El delantero puso la pelota en un lugar imposible para el portero Pedro Gallese - Crédito: Movistar Deportes.

Futuro inmediato

Fabio Gruber debe enfocarse ahora en su futuro en Alemania. Aunque mantiene su vínculo con el FCN, no se descarta la opción de un traspaso hacia la Bundesliga.

Su liderazgo en la defensa del equipo dirigido por Miroslav Klose ha despertado el interés de varios clubes de la élite alemana. Distintas instituciones han reconocido su influencia en el campo de juego.

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Fabio Gruber durante un partido de la 2. Bundesliga. - Crédito: FC Nürnberg

La condición de internacional con la selección peruana y su perfil de zaguero con proyección aumentan su valor en el mercado. Los factores mejoran su situación actual y lo posicionan como un jugador atractivo para otros equipos.

Con 23 años, Gruber ha demostrado estar en condiciones de afrontar un reto mayor. Su desempeño sugiere que puede asumir nuevas responsabilidades en un ámbito más competitivo.