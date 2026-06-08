Universitario se retracta y toma irreversible decisión sobre fichar a Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz: “Héctor Cúper ya dio el ok”

El periodista Gustavo Peralta habló de la posibilidad de la 'U' de contratar a ambos delanteros y de los casos de Sekou Gassama y Miguel Silveira. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La directiva de Universitario de Deportes ha acelerado la búsqueda de refuerzos para el Torneo Clausura, con el objetivo de reengancharse en la lucha por la Liga 1 2026. Tras un semestre irregular, la prioridad del club es potenciar el plantel y dar un salto de calidad que les permita pelear el campeonato. En ese contexto, el nombre de Gianluca Lapadula ha acaparado la atención, luego de quedar en libertad tras su paso por el Spezia Calcio de la Serie B de Italia.

Las conversaciones entre la ‘U’ y el ítalo-peruano han progresado en los últimos días. Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Al Límite, aunque “todavía no hay un acuerdo total”, el club percibe que hay “un avance significativo importante” en la negociación. El proceso, sin embargo, es complejo y presenta diversas aristas que deben cerrarse para llegar a buen puerto.

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El elemento clave que podría definir la llegada de ‘Lapa’ al cuadro ‘crema’ es el aspecto familiar. Los directivos consideran que será “bastante importante en la decisión final”, ya que el delantero prioriza el bienestar de su entorno en cualquier mudanza. Si bien las condiciones económicas y deportivas parecen estar encaminadas, el club deberá atender este punto para concretar la operación.

Gianluca Lapadula anotó 6 goles y dio 2 asistencias en la última temporada con 19 partidos en Spezia Calcio. - créditos: Spezia Calcio

En el entorno de Universitario estiman que la definición podría producirse en las próximas horas. “Creen que mañana o el martes podría haber una decisión para conocer finalmente si el tema avanza o no”, sostuvo Peralta, quien agregó que hay acuerdo económico y que el vínculo entre ambas partes se extendería hasta diciembre de 2027, abarcando una propuesta integral que trasciende lo meramente contractual.

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Héctor Cúper sobre fichar a Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz para Universitario

El técnico Héctor Cúper ya ha dado su visto bueno a la incorporación de Gianluca Lapadula. De acuerdo con Gustavo Peralta, el DT argentino está planificando el inicio de la pretemporada del 15 de junio considerando al ‘Bambino’ como parte del plantel. El estratega confía en que la operación se concretará, lo que ha generado gran expectativa en la interna del club.

Sobre la posibilidad de sumar también a Raúl Ruidíaz, la postura ha variado en los últimos días. Mientras que en un principio la administración de Universitario veía con buenos ojos la llegada de ambos atacantes, tras dialogar con Cúper la idea se ha matizado. Ahora, el club maneja la opción de incorporar solo a uno de los dos, priorizando la llegada de un delantero extranjero más joven y con características diferentes si finalmente se concreta el fichaje de Lapadula.

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Este giro responde a la edad de ambos futbolistas (Ruidíaz con 35 y Lapadula con 36) y a la intención de equilibrar el plantel con variantes que puedan aportar frescura y competitividad. De este modo, la directiva busca evitar superposiciones en el ataque y construir una ofensiva más versátil para la segunda parte del campeonato.

El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

La compleja situación de Sekou Gassama y Miguel Silveira en Universitario

Por otro lado, Universitario enfrenta dificultades para definir la situación contractual de Sekou Gassama y Miguel Silveira. Según detalló Peralta, aunque ambos futbolistas no continuarán en el club desde el punto de vista deportivo, no existe aún un acuerdo formal para concretar su desvinculación. Esta indefinición obstaculiza la incorporación de nuevos refuerzos extranjeros.

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La dirigencia ha trazado un mapeo de posibles incorporaciones, pero no puede avanzar mientras no se resuelva la salida de los dos jugadores. El entorno del delantero hispano-senegalés advirtió que, si el club no soluciona el tema, el futbolista se presentará el 15 de junio al reinicio de los entrenamientos en Campo Mar, situación que podría generar incomodidades en la interna.

La complejidad en la resolución de estos vínculos contractuales refleja la necesidad de Universitario de ordenar su plantel antes de sumar caras nuevas. El club necesita liberar cupos extranjeros para cerrar nuevas incorporaciones y encarar el Clausura con un plantel competitivo.

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