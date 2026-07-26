Christian Domínguez celebró su cumpleaños con sus hijas en medio de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

Christian Domínguez celebra cumpleaños con sus hijas a pesar de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

Christian Domínguez celebró sus 43 años rodeado de su familia y, sobre todo, de sus hijas, en medio de un contexto mediático marcado por tensiones y polémicas con algunas de las madres de ellos.

El cantante compartió imágenes de su cumpleaños junto a sus padres y con Cataleya, su última hija, nacida de su relación con Pamela Franco. En el mismo festejo también apareció Camila Domínguez, su hija mayor con Melanie Martínez, además de Valentino, el hijo que tiene con Karla Tarazona, y los hijos mayores de la locutora, fruto de su relación anterior con Leonard León.

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La postal, enfocada en el entorno familiar, fue leída como un intento de priorizar lo afectivo por encima de los conflictos que han copado titulares. Domínguez acompañó la publicación con un mensaje centrado en la unión y en el bienestar de sus hijos, mientras Karla Tarazona —su actual pareja— también le dedicó un texto por su cumpleaños.

Christian Domínguez y sus hijos varones. IG

Un cumpleaños familiar: sus 43 años junto a sus padres y sus hijos

Domínguez mostró que su celebración estuvo dedicada a su círculo cercano. En las imágenes se le vio al lado de sus padres y de su hija menor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de otros integrantes de su familia: Camila, su hija mayor; Valentino; y los hijos mayores de Tarazona.

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Con esa composición, el festejo quedó asociado a una idea de encuentro familiar “a pesar de” los episodios que, en las últimas semanas, han tensado la relación pública entre el cantante y algunas figuras de su entorno.

Christian Domínguez y su pequeña Cataleya. IG

El mensaje de Christian Domínguez: “El tiempo no se mide en años”

Junto a las imágenes, el cantante publicó un texto emocional en el que priorizó el valor de los momentos compartidos con sus hijos. “Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos”, escribió.

Luego expresó cuál sería, para él, el “regalo” central: “Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos”. Cerró el mensaje con un agradecimiento: “Gracias a la vida por cada recuerdo, por cada enseñanza y por permitirme celebrar rodeado de quienes le dan sentido a mi vida. Que vengan muchos años más pero siempre con ellos a mi lado”.

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El foco del texto fue claro: la celebración no giró en torno a un show o una fiesta pública, sino a la idea de familia como eje y a un deseo explícito de unión entre sus hijos.

La dedicatoria de Karla Tarazona: “Cada cumpleaños será distinto”

Karla Tarazona también publicó un mensaje por el cumpleaños 43 del cantante. En su texto, destacó la promesa de convertir cada fecha en una celebración diferente y resaltó la idea de verlo “sonreír” y “feliz”.

“Hoy cumples 43 años Y como te prometí cada cumpleaños será distinto, amo verte sonreír amo verte feliz por q mereces eso y más”, escribió. En el mismo mensaje, agregó: “Los años nos dan experiencia y sabiduría orgullosa de ver como día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar te amo con el alma feliz vuelta al sol amor de mi vida”.

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Su publicación reforzó la narrativa de celebración íntima y de respaldo personal, en contraste con el ruido mediático que suele rodear al cantante.

Karla Tarazona y su mensaje de cumpelaños para su esposo Christian Domínguez. IG

Tensiones y polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

La celebración se da en un escenario donde Domínguez ha sido mencionado en polémicas públicas vinculadas a su vida sentimental. En el material compartido se subraya que, aun así, el cantante celebró con sus hijas y con su hijo, dando prioridad a un encuentro familiar.

Uno de los frentes de conflicto que volvió a agitarse en la farándula peruana involucra a Melanie Martínez, madre de su hija mayor, quien recientemente confirmó que se vistió de negro el día del matrimonio civil de Domínguez y Tarazona como un acto deliberado de burla.

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Melanie Martínez admitió que su aparición con un vestido negro en el programa de Magaly Medina, el mismo día de la boda civil entre Domínguez y Tarazona, fue intencional. “Me burlé, para eso fue exactamente. Me burlé de ella y lo reafirmo. Y lo hice por jod. A mí me jodie* mi paz, entonces yo jod* la suya”, declaró.

El episodio ocurrió el día del matrimonio civil en la Notaría Vela Velásquez, en San Borja. Mientras la pareja celebraba, en Magaly TV: La Firme se emitía un segmento humorístico en el que cuatro mujeres aparecieron con trajes de novia negros. Además de Martínez, participaron Mary Moncada, Magaly Medina y Mónica Cabrejos.

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Martínez también lanzó una advertencia sobre la relación: “Estoy 100% segura de que se va a cumplir. Te queda año y medio, Domínguez, ojo con eso, a portarse bien. A portarse bien”, dijo al ser consultada por la llamada “maldición de los tres años”.

Melanie Martínez confirmó que se vistió de negro para burlarse de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez.