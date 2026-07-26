Flavia Laos quedó en shock al saber que Ale Fuller salió con Pablo Heredia: “Me cayó como un balde de agua fría”

En Arriba mi gente, Flavia Laos contó que quedó en shock al enterarse de que Ale Fuller salió con Pablo Heredia; dijo que casi se atraganta durante el desayuno y aseguró que entiende a su amiga porque busca “dejar cargas atrás”. Arriba mi gente.

Flavia Laos contó que quedó “impactada” al enterarse de que Ale Fuller volvió a salir con Pablo Heredia. La actriz y cantante reveló que la noticia la tomó completamente por sorpresa porque, mientras estaba encerrada en el reality ¿Volverías con tu ex? 2, no tenía acceso a lo que ocurría fuera y recién se enteró cuando retomó su rutina.

En una entrevista en 'Arriba mi gente’ del viernes 24 de julio, Laos relató que su reacción fue inmediata y física: dijo que casi se atraganta al escuchar el comentario. Sin embargo, aclaró que no juzga a Fuller y que puede comprender por qué su amiga decidió reencontrarse con el actor argentino, al verlo como una forma de cerrar una etapa.

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“Casi me atraganto”: la reacción de Flavia Laos al enterarse

Flavia explicó que se enteró en un momento cotidiano, mientras desayunaba. En cámara, describió la sorpresa con una imagen concreta: “Me entero mientras tomaba mi desayuno y casi me atraganto con mi pan con huevo y me cayó como un balde de agua fría”, dijo.

Ese fue el gesto que resumió su “shock”: no solo la noticia la sorprendió, sino que la tomó desprevenida, sin contexto previo. La actriz remarcó que estaba desconectada de la coyuntura porque permanecía dentro del reality, lo que la dejó fuera de rumores, titulares y comentarios que ya circulaban en redes.

Flavia Laos se enteró tarde y en el peor momento: su reacción al reencuentro de Ale Fuller y Pablo Heredia fue instantánea. Captura: 'Arriba mi Gente.

Por qué dijo que la entiende: “Dejar cargas atrás y amistarse”

Aunque el impacto fue evidente, Laos no hizo una crítica contra Fuller. Por el contrario, se enfocó en interpretar el reencuentro desde un plano emocional y de cierre personal. “Pero, también entiendo a Ale que está en su momento de dejar cargas atrás y de amistarse”, sentenció.

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Con esa frase, dejó claro que su sorpresa no equivale a desaprobación. Su postura fue la de acompañar a una amiga que, según dijo, estaría buscando liviandad y paz con vínculos del pasado.

El antecedente entre Flavia Laos y Pablo Heredia: lo que dijo el año pasado

El reencuentro entre Fuller y Heredia vuelve a llamar la atención por el historial de declaraciones alrededor del actor. En el material difundido, se recuerda que el año pasado Flavia Laos habló de Pablo Heredia en términos negativos, al señalar que habría ilusionado a Mayra Goñi y que habría hablado mal de Ale Fuller, insinuando que ella la “envidiaba”.

En ese mismo antecedente, Laos negó haberse metido en la relación de Fuller con Heredia y también descartó haber tenido un romance con él. Su versión fue que todo ocurrió después de la ruptura entre Ale y Pablo, y que fue un vínculo breve. “Fue un tiempo después que terminó con Ale, un mes más o menos. ¿Una relación? No podría llamarla así porque salimos unas tres semanas. El primer beso (con él) no significó nada para mí, fue como un beso y ya”, respondió en su momento.

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Ese contexto explica por qué la salida entre Fuller y Heredia genera ruido: no es solo un reencuentro entre ex, sino un capítulo que arrastra percepciones previas dentro del mismo círculo mediático.

Un desayuno, una noticia y una frase que se volvió viral: Flavia Laos contó cómo vivió el “shock”. Captura: 'Arriba mi Gente.

Ale Fuller aclara su salida con Pablo Heredia: “Solo es amistad”

Ale Fuller también fue consultada por su reciente salida con Pablo Heredia y sostuvo que no se trató de un regreso sentimental, sino de un reencuentro desde otro lugar. “Lo que sí aclarar que solo es amistad. No hay que malinterpretar las cosas”, afirmó.

Además, explicó que la salida ocurrió después del término de un romance entre Heredia y Shirley Arica. “Es que entiendo que ellos ya no están saliendo”, contestó, al ubicar el momento en el que se dio el reencuentro.

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En otra declaración, Fuller profundizó en el sentido de ese acercamiento y remarcó que el vínculo cambió con el tiempo: “Volvió como amigo, no como algo más. Son cosas muy distintas, dinámicas totalmente diferentes”, expresó, antes de señalar su intención de vivir más ligera, sin cargas del pasado.

“Hoy podemos sostener una amistad”: cómo describe Fuller el reencuentro

Fuller detalló que el reencuentro se dio de manera inesperada, casi como una coincidencia repetida. “Nos encontramos en un evento, no se dio el saludo. Pasan unos cinco días y nos encontramos otra vez, también por casualidad. Tal vez era una señal de que ya era momento de conversar. Siento que hubo una conversación que nunca tuvimos”, confesó.

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También hizo un balance de lo vivido con el actor: “Me siento muy agradecida con lo que viví con él porque en su momento sí fue un gran compañero y una gran pareja. Después sucedieron cosas y ya está, por eso nos alejamos, pero hoy podemos saludarnos desde el cariño y desde el recuerdo”, afirmó.

Ante cualquier lectura de reconciliación, fue tajante: “Esa amistad y nada más que eso. De verdad no hay posibilidad alguna. Creo que sí es importante aclararlo para que la gente no malinterprete las cosas”. Y al ser consultada sobre volver con un ex, marcó una línea: “Yo cierro la puerta y la cierro para siempre... en términos románticos”.

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Ale Fuller aclaró: “Esa amistad y nada más que eso". Arriba mi gente.