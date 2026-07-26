El festival de cine de Lima PUCP celebra su edición 30 con más de 130 títulos

Los cortometrajes en competencia serán evaluados por un jurado comunitario. (Difusión)

El Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llega a su 30 edición del 6 al 15 de agosto con una programación que supera los 130 títulos entre largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y películas restauradas, más de 50 encuentros con cineastas y cerca de 100 invitados nacionales e internacionales. La cita, bajo el lema “Vamos a vernos”, se extiende este año fuera de la capital peruana con funciones también en Cusco e Iquitos.

La Competencia Latinoamericana de ficción reúne 15 largometrajes en estreno absoluto para la región, provenientes de Argentina, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador, junto a 11 documentales. La selección peruana en esa sección está representada por La anatomía de los caballos, de Daniel Vidal Toche. La Competencia Peruana incluye siete producciones nacionales, entre ellas un filme rodado en lengua shipibo-konibo: Tierra roja: ecopoética audiovisual de la Amazonía peruana, de Pedro Favaron.

PUBLICIDAD

La película que abrirá el festival será El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco, una obra que revisita el enfrentamiento histórico entre Argentina e Inglaterra. A partir de esa función inaugural, la programación desplegará una serie de homenajes: el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho recibirá un reconocimiento con la exhibición de Retratos fantasmas, O Som ao redor y Bacurau; y las realizadoras Mariana Rondón y Marité Ugás serán homenajeadas con una selección de sus obras, entre ellas Pelo malo y Aún es de noche en Caracas.

Premian a películas proyectadas en Festival de Cine de Lima 2023. (Mano Alzada)

La sección Aclamadas concentra 10 películas de autor de alta expectativa internacional, varias de ellas procedentes del Festival de Cannes 2026. La lista incluye Fjord, de Cristian Mungiu, ganadora de la Palma de Oro; Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, premio del jurado en ese certamen; Parallel Tales, del ganador del Óscar Asghar Farhadi; Hope: El primer impacto, del director surcoreano Na Hong-Jin; La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan; y Paper Tiger, de James Gray, entre otros títulos esperados.

PUBLICIDAD

Secciones nuevas: gastronomía, música y pre-estrenos

Esta edición incorpora cuatro secciones inéditas. Latinoamérica – Fuera de Competencia agrupa obras de realizadores latinoamericanos de trayectoria reconocida, como Ser Hamlet, de la peruana Chela De Ferrari, y Belén, de la argentina Dolores Fonzi. Pre-Estrenos presenta siete películas internacionales al inicio de su recorrido global, entre ellas La invitación, de Olivia Wilde, y Zona cero, del director surcoreano Yeon Sang-Ho.

Las secciones Cine y Música y Cine y Gastronomía completan el cuarteto de novedades. La primera reúne títulos latinoamericanos donde la música estructura la narración, como Q-Pop, de Adri Murguía, y las producciones peruanas Ruinas circulares y Vamos a perder la cabeza. La segunda presenta obras donde la comida es el eje del relato, encabezadas por Ceviche, de Fernando Landavere, junto a Bunka significa cultura, Comida para quien la necesita y Jota Urondo, un cocinero impertinente.

PUBLICIDAD

El Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur vuelve a contar con el apoyo del Centro Cultural de España. (Difusión)

Homenajes y ciclos especiales

El ciclo Béla Tarr: El tiempo, la espera y los límites del cine rinde tributo al maestro húngaro con cinco de sus obras, entre ellas Sátántangó y The Turin Horse. Las clases maestras de los cineastas homenajeados serán de ingreso libre: Mendonça Filho ofrecerá la suya el sábado 9 de agosto en la Sala Roja del Centro Cultural PUCP (CCPUCP); Rondón y Ugás compartirán la suya el domingo 9 de agosto en el Auditorio NOS.

La sección Francia en Lima, organizada con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa, ofrece ocho largometrajes y siete cortometrajes animados de entrada libre. El programa incluye títulos como Utama, de Alejandro Loayza Grisi, y Litigante, de Franco Lolli, dentro de un bloque dedicado a los puentes audiovisuales entre Francia y los países andinos.

PUBLICIDAD

Filmoteca, exposiciones y funciones gratuitas

La Filmoteca PUCP presentará 13 sesiones gratuitas de clásicos restaurados del cine peruano, entre ellos Los perros hambrientos, Días de Santiago y No se lo digas a nadie. La programación incluye también noticiarios y documentales del siglo XX, obras documentales de Jorge Suárez sobre la naturaleza peruana, y un bloque amazónico con títulos de Brasil y Perú.

Las nuevas salas de Cinemark en el shopping de Cencosud ofrecen funciones en 2D y 3D en la zona sur de la ciudad (FPB) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival albergará dos exposiciones de ingreso libre. Al final del día, en la Galería del CCPUCP, curada por Jana Ugaz y Omar Castro, propone un diálogo entre el cine y las artes visuales a partir de la reflexión sobre el trabajo y el tiempo libre. Peruvian Films: Un archivo, una censura y un diálogo visual con la memoria, de la artista Diana Kisner, se exhibirá en la Casa O’Higgins y explora la migración, el exilio y la historia de la distribución cinematográfica en el Perú a través de un archivo familiar.

PUBLICIDAD

El Mercado: industria y formación

El espacio de industria El Mercado opera a través de dos plataformas. LAB se enfoca en proyectos de ficción en etapa de desarrollo mediante asesorías con especialistas nacionales e internacionales, con el objetivo de promover la coproducción y la participación en fondos internacionales. WIP (Work in Progress) está orientada a obras en postproducción que buscan visibilidad ante programadores y distribuidores del circuito global. Ambas secciones registraron este año un récord de postulaciones.

El Mercado cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia en el Perú, la Cooperación Regional para los Países Andinos, el Instituto Francés, DocsBarcelona Pro, el MAFIZ del Festival de Cine de Málaga y FICViña, entre otros aliados. La plataforma WIP suma además el apoyo de Sony, Cineplanet y SoundLab.

PUBLICIDAD

Pocos espectadores disfrutan de una película en una sala de cine con butacas de color rojo oscuro, la pantalla proyecta una escena luminosa y borrosa, creando un ambiente íntimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Premios y jurados

Los premios oficiales incluyen el Premio del Jurado a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción, dotado con US$ 5.000 y otorgado por la Fundación BBVA; el Premio al Mejor Documental, también de US$ 5.000, entregado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y el Premio a la Mejor Película Peruana, igualmente de US$ 5.000. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorgará dos premios de US$ 2.500 cada uno a películas que promuevan la reflexión sobre el trabajo decente, uno en ficción y otro en documental.

Los jurados de las competencias principales reúnen a figuras del cine de Argentina, Colombia, Francia, Chile, México, Italia y Perú. La Competencia Latinoamericana de Ficción será evaluada por Agustina Llambi Campbell, Rubén Mendoza, Valentina Otormín Dall’oglio, Natalia Sobrevilla y Amparo Noguera, mientras que la Competencia Peruana estará a cargo de Joel Calero, Cédric Succivalli y Lucía Meik.

PUBLICIDAD

Varios espectadores, vistos de espaldas, disfrutan de una película en la pantalla grande de una sala de cine semi-vacía, capturando la esencia de la experiencia cinematográfica en un ambiente íntimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entradas y sedes

Las funciones itinerantes de ingreso libre llegan al Museo de Arte de Lima (MALI) en la capital, a Warmis Audiovisuales en Cusco y al Cineclub Manguaré en Iquitos. En paralelo, más de 50 encuentros con cineastas —conversatorios, clases maestras, talleres y sesiones de preguntas y respuestas— se desarrollarán a lo largo de los diez días del festival.

La venta de entradas arrancó este 25 de julio de forma presencial en la boletería del CCPUCP, de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 8:30 p.m., con excepción de los feriados del 28 y 29 de julio. La compra también está disponible de forma virtual en www.festivaldelima.com.

PUBLICIDAD