Reniec abrirá este lunes 27 de julio pese a ser día no laborable: Horarios de las 74 sedes a nivel nacional

Reniec habilita más de 100 agencias en diversas regiones para facilitar trámites y entrega de DNI el sábado y domingo. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este lunes 27 de julio, fecha declarada como día no laborable por las Fiestas Patrias 2026, atenderá en 74 sedes distribuidas en 22 departamentos del país.

Esta decisión busca garantizar que los ciudadanos puedan efectuar trámites urgentes y recoger documentos previamente solicitados, en un contexto donde la movilidad y la gestión de documentos resultan clave para muchas familias durante el feriado largo.

De acuerdo con la programación oficial, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) incluidos en la jornada especial abrirán sus puertas principalmente de 8:30 a. m. a 4:45 p. m. En tanto, la mayoría de oficinas registrales, agencias y puntos de atención funcionarán de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., aunque algunas sedes contarán con horarios diferenciados. La recomendación de Reniec es consultar previamente los horarios completos para cada local.

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En Lima y Callao, los ciudadanos podrán acudir a los centros MAC Lima Norte, MAC Ventanilla, MAC Lima Sur, MAC Lima Este y MAC Callao. La cobertura incluye departamentos como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Entre los servicios habilitados destacan la realización de trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la entrega de documentos gestionados previamente. Ocho sedes ofrecerán certificaciones y 22 oficinas brindarán servicios vinculados a registros civiles.

Reniec recomienda revisar la relación de sedes y servicios disponibles antes de acudir, así como verificar, en caso de recoger un DNI, que el avance del trámite figure al 100 %.

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La ubicación y los horarios de las oficinas pueden consultarse en la plataforma oficial de Reniec, donde también se detalla el procedimiento para cada gestión y se ofrece orientación sobre los requisitos de atención.

¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado

Reniec acerca sus servicios a la ciudadanía en la FIL Lima 2026

En paralelo a la atención presencial por Fiestas Patrias, Reniec participa en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 con actividades orientadas a la divulgación y el fortalecimiento de la identidad ciudadana.

Del 22 de julio al 6 de agosto, la institución cuenta con un espacio interactivo en el recinto ferial, donde los visitantes pueden acceder de forma gratuita al significado, origen y popularidad de sus nombres.

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De acuerdo con información de Agencia Andina, el stand de Reniec (número 129) ofrece una propuesta educativa y cultural, permitiendo a los asistentes consultar datos sobre identidad personal y conocer más sobre los servicios de identificación y registros civiles en el país.

“La propuesta busca acercar los servicios de identificación y registros civiles a la ciudadanía mediante una experiencia cultural y educativa”, señalaron los organizadores.

Durante la feria, no se realizarán trámites administrativos, ya que el stand está enfocado en brindar orientación e información. Además, se desarrollan actividades recreativas para familias, como el Identimento, el Ludo de la Identidad y la Ruleta Giratoria, donde niños, jóvenes y adultos pueden aprender sobre la historia de la identificación en el Perú.

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