Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario.

Universitario de Deportes avanza en las negociaciones para fichar a Gianluca Lapadula. El delantero podría dejar Italia y sumarse al conjunto ‘crema’, lo que marcaría su debut en la Liga 1. El club busca concretar el acuerdo en esta ventana de pases.

La posible incorporación de Lapadula genera expectativa e incertidumbre entre los hinchas ‘merengues’. Muchos temen que su llegada pueda afectar el regreso de Raúl Ruidíaz, futbolista con quien la directiva también mantiene conversaciones para el Torneo Clausura 2026.

El periodista Gustavo Peralta abordó este tema a través de una publicación en X, donde afirmó que el fichaje de Lapadula no influirá en la negociación con Ruidíaz, ya que ambos atacantes tienen perfiles distintos.

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“La posible llegada de Gianluca Lapadula (muy cerca) no implica que se caiga la negociación con Raúl Ruidíaz. Principalmente porque son delanteros de distintas características”, señaló Peralta.

El fichaje de Gianluca Lapadula no frenaría el regreso de Raúl Ruidíaz en este Torneo Clausura 2026.

¿Cómo van las negociaciones con Lapadula y Ruidíaz?

El periodista Enrique de la Rosa aseguró que Gianluca Lapadula está muy cerca de firmar contrato con Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura 2026. De acuerdo con su testimonio en el programa Al Ángulo, solo restan detalles para concretar la operación, lo que ha generado diversas reacciones entre los hinchas. El panelista tampoco descartó la llegada de Raúl Ruidíaz, señalando que existe la posibilidad de que ambos delanteros nacionales refuercen al equipo.

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“Estoy en condiciones de contarles que Gianluca Lapadula está muy cerca, pero muy cerca, de firmar con la ‘U’. Si me acerco a decir algo, es que va a jugar en la ‘U’. Y no descarto que Raúl Ruidíaz también. Se habla mucho de un nueve extranjero, pero probablemente vengan dos delanteros nacionales y sean Lapadula y Ruidíaz”, comentó.

El periodista añadió que Lapadula ya evalúa aspectos logísticos relacionados a su llegada a Lima. “Con Ruidíaz todavía no puedo adelantar nada porque con Atlético Grau preguntaron y ahí quedó el asunto, pero con Lapadula ya están en conversaciones hasta de detalles muy de Perú, o sea, de averiguar cómo sería la cuestión de jugar en Perú. Lapadula está a nada de firmar por la ‘U’”, afirmó.

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Enrique de la Rosa se refirió a la incorporación del 'Bambino' en el equipo 'crema' para el Torneo Clausura 2026. (Al Ángulo)

Raúl Ruidíaz también se encuentra cerca de regresar a Universitario de Deportes. Las negociaciones avanzaron en los últimos días y ya se produjo un contacto formal entre la directiva del club y Atlético Grau, propietario de su pase. Durante ese diálogo, ambas partes aclararon que la cláusula de salida de la ‘Pulga’ es general, desmintiendo versiones que hablaban de condiciones especiales para el retorno del delantero a la ‘U’.

“El tema a evaluar es el monto. Para la ‘U’ es un monto complejo, por ahí puede proponer algunos escenarios para reducir o acordar pagos. Ahora lo que viene es esa parte, esa negociación”, explicó el periodista Gustavo Peralta. El club analiza alternativas para concretar el fichaje de Ruidíaz y así reforzar el plantel en el Torneo Clausura 2026.

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Héctor Cúper aprobó la incorporación de Ruidíaz para la segunda parte de la temporada. También lo hizo el plantel, pese a rumores sobre una supuesta mala relación entre el ‘Enano’ y algunos referentes como Edison Flores y Andy Polo.

La reacción de Héctor Cúper y los jugadores de Universitario al enterarse que Raúl Ruidíaz podría regresar. Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz a Universitario reduciría la posibilidad de incorporar a un delantero extranjero para el Clausura. Con Alex Valera, Lisandro Alzugaray y la probable permanencia de José Rivera, actualmente envuelto en una polémica, el plantel contaría con varias opciones ofensivas bajo la dirección de Héctor Cúper.