Alianza de Buen Gobierno, JP, Obras y Ahora Nación tendría mayoría para presidir la Cámara de Diputados

Ricardo Belmont Cassinelli, Alfonso López Chau, Jorge Nieto Montesinos y Roberto Sánchez Palomino, líderes de la alianza Consenso por la Democracia, se reúnen en Perú.

Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) llegan a la disputa por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con solo 56 escaños, frente a los 74 que suman en conjunto las cuatro bancadas de la alianza opositora denominada “Consenso por la Democracia”. La aritmética legislativa pone en desventaja a la Lista 2, encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras (RP), antes de que se emita el primer voto este domingo 26 de julio a las 17:00 horas en el hemiciclo de la cámara baja.

La Cámara de Diputados está integrada por 130 legisladores distribuidos en seis bancadas. La composición actual es la siguiente:

Fuerza Popular: 41 diputados

Juntos por el Perú (JPP): 32 diputados

Partido del Buen Gobierno: 18 diputados

Renovación Popular: 15 diputados

Partido Cívico Obras: 14 diputados

Ahora Nación: 10 diputados

Con esas cifras, la alianza entre FP y RP suma 56 votos, mientras que el bloque opositor —integrado por JP, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación— reúne 74 votos, una diferencia de 18 escaños que, de mantenerse la disciplina partidaria, resultaría determinante.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Dos listas en disputa

La Lista 1, inscrita ante la Oficialía Mayor del Congreso el sábado 25 de julio a las 11:20 horas, fue presentada por los voceros de las cuatro bancadas aliadas. Su nómina es la siguiente:

Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) — Presidente

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta

Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente

José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) — Tercer vicepresidente

La Lista 1 de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Perú presenta a Óscar Reto Otero como presidente, Analí Márquez, Harvey Colchado y José Yataco como vicepresidentes. (Congreso de la República)

La Lista 2, presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, quedó conformada así:

Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) — Presidenta

Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) — Primera vicepresidenta

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) — Segunda vicepresidenta

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) — Tercer vicepresidente

La plancha de Norma Yarrow, Karina Beteta, Diego Bazán y Gilmer Trujillo para la Mesa Directiva 2026-2027 de la Cámara de Diputados en Perú. (Congreso de la República)

Yarrow había anticipado la candidatura días antes. El diputado Alex Segura, también de Renovación Popular, confirmó a Canal N que la decisión fue tomada en bancada: “Ya lo dijo nuestra vocera Roxana Rocha, Norma Yarrow es la carta de Renovación Popular para integrar la Mesa Directiva [de Diputados], en bancada hemos tomado la decisión”.

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Argumento opositor: equilibrio de poderes

La alianza “Consenso por la Democracia” se consolidó el viernes 25 de julio con la incorporación formal del Partido del Buen Gobierno. Según informó Infobae, el vocero del partido, Flavio Figallo, había anunciado días antes que la agrupación se sumaría al bloque opositor con el objetivo de restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.

En el acto de inscripción de la Lista 1 estuvieron presentes los líderes de las cuatro bancadas aliadas, entre ellos los ex candidatos presidenciales Roberto Sánchez Palomino, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont Cassinelli y Jorge Nieto Montesinos. “Hemos articulado y llegado a un consenso por la democracia. Así se llama nuestro acuerdo que tiene el objetivo de fortalecer la democracia”, declaró Sánchez Palomino ante la prensa.

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Nieto Montesinos fue más preciso al señalar que “el país necesita equilibrio de poderes y que, por tanto, una directiva de oposición en el Congreso permitirá que le demos ese equilibrio de poderes al Perú y que controlemos cualquier tentación de deriva autoritaria que pudiera darse”, según recogió el portal del Congreso.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Disciplina de voto será clave

La ventaja numérica de la alianza opositora es real, pero su materialización depende de un factor político que no está garantizado: la disciplina de voto al interior de cada bancada. Si todos los diputados de JPP, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación votan en bloque por la Lista 1, la presidencia de la cámara baja quedaría fuera del alcance del fujimorismo y sus aliados.

El escenario para el Senado es más equilibrado. Según Infobae, la suma de las bancadas opositoras en la cámara alta alcanzaría los 30 de un total de 60 votos, lo que plantea un empate técnico con el bloque de FP —que cuenta con 22 senadores— más el respaldo de los 8 senadores de Renovación Popular. En ese frente, FP y RP presentaron como candidato a presidente al senador Miguel Ángel Torres, acompañado por Alejandro Muñante (RP), Nilza Chacón (FP) y Edgar Mancha Pineda (RP).

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Congreso bicameral 2026: así será la elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las nuevas Mesas Directivas de ambas cámaras convocarán para el lunes 27 de julio la sesión de instalación del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, con lo que el esquema bicameral iniciará formalmente sus funciones legislativas.