Alianza de Buen Gobierno, JP, Obras y Ahora Nación tendría mayoría para presidir la Cámara de Diputados

Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) llegan a la disputa por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con solo 56 escaños, frente a los 74 que suman en conjunto las cuatro bancadas de la alianza opositora denominada “Consenso por la Democracia”. La aritmética legislativa pone en desventaja a la Lista 2, encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras (RP), antes de que se emita el primer voto este domingo 26 de julio a las 17:00 horas en el hemiciclo de la cámara baja.
La Cámara de Diputados está integrada por 130 legisladores distribuidos en seis bancadas. La composición actual es la siguiente:
- Fuerza Popular: 41 diputados
- Juntos por el Perú (JPP): 32 diputados
- Partido del Buen Gobierno: 18 diputados
- Renovación Popular: 15 diputados
- Partido Cívico Obras: 14 diputados
- Ahora Nación: 10 diputados
Con esas cifras, la alianza entre FP y RP suma 56 votos, mientras que el bloque opositor —integrado por JP, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación— reúne 74 votos, una diferencia de 18 escaños que, de mantenerse la disciplina partidaria, resultaría determinante.
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Dos listas en disputa
La Lista 1, inscrita ante la Oficialía Mayor del Congreso el sábado 25 de julio a las 11:20 horas, fue presentada por los voceros de las cuatro bancadas aliadas. Su nómina es la siguiente:
- Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) — Presidente
- Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) — Primera vicepresidenta
- Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente
- José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) — Tercer vicepresidente
La Lista 2, presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, quedó conformada así:
- Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) — Presidenta
- Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) — Primera vicepresidenta
- Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) — Segunda vicepresidenta
- Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) — Tercer vicepresidente
Yarrow había anticipado la candidatura días antes. El diputado Alex Segura, también de Renovación Popular, confirmó a Canal N que la decisión fue tomada en bancada: “Ya lo dijo nuestra vocera Roxana Rocha, Norma Yarrow es la carta de Renovación Popular para integrar la Mesa Directiva [de Diputados], en bancada hemos tomado la decisión”.
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Argumento opositor: equilibrio de poderes
La alianza “Consenso por la Democracia” se consolidó el viernes 25 de julio con la incorporación formal del Partido del Buen Gobierno. Según informó Infobae, el vocero del partido, Flavio Figallo, había anunciado días antes que la agrupación se sumaría al bloque opositor con el objetivo de restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.
En el acto de inscripción de la Lista 1 estuvieron presentes los líderes de las cuatro bancadas aliadas, entre ellos los ex candidatos presidenciales Roberto Sánchez Palomino, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont Cassinelli y Jorge Nieto Montesinos. “Hemos articulado y llegado a un consenso por la democracia. Así se llama nuestro acuerdo que tiene el objetivo de fortalecer la democracia”, declaró Sánchez Palomino ante la prensa.
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Nieto Montesinos fue más preciso al señalar que “el país necesita equilibrio de poderes y que, por tanto, una directiva de oposición en el Congreso permitirá que le demos ese equilibrio de poderes al Perú y que controlemos cualquier tentación de deriva autoritaria que pudiera darse”, según recogió el portal del Congreso.
Disciplina de voto será clave
La ventaja numérica de la alianza opositora es real, pero su materialización depende de un factor político que no está garantizado: la disciplina de voto al interior de cada bancada. Si todos los diputados de JPP, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación votan en bloque por la Lista 1, la presidencia de la cámara baja quedaría fuera del alcance del fujimorismo y sus aliados.
El escenario para el Senado es más equilibrado. Según Infobae, la suma de las bancadas opositoras en la cámara alta alcanzaría los 30 de un total de 60 votos, lo que plantea un empate técnico con el bloque de FP —que cuenta con 22 senadores— más el respaldo de los 8 senadores de Renovación Popular. En ese frente, FP y RP presentaron como candidato a presidente al senador Miguel Ángel Torres, acompañado por Alejandro Muñante (RP), Nilza Chacón (FP) y Edgar Mancha Pineda (RP).
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Las nuevas Mesas Directivas de ambas cámaras convocarán para el lunes 27 de julio la sesión de instalación del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, con lo que el esquema bicameral iniciará formalmente sus funciones legislativas.
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