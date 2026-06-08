Pablo Erustes se marcha de Melgar después de un periodo insustancial: su próximo destino será Sport Boys en Liga 1 2026

Pablo Erustes transitó un período difícil en FBC Melgar. - Crédito: @Deporteaqp

FBC Melgar no desperdicia ni un solo día del escenario de para por la Copa del Mundo 2026. Mientras el entrenador Miguel Rondelli se hace cargo de intensificar los entrenamientos del plantel en la UNSA, las autoridades enfocan toda su atención en la renovación de la estructura deportiva, marcando en rojo los nombres de aquellos elementos que no dieron la talla durante el Torneo Apertura en Liga 1.

En ese apartado apareció Pablo Erustes, quien no pudo marcar diferencias a lo largo del primer semestre del ejercicio liguero. El delantero argentino llegó en la apertura del mercado de transferencias procedente del Deportivo Garcilaso, en cuyas filas descolló por su capacidad por líder ofensivo, aunque esa característica jamás se apreció en Arequipa.

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Pablo Erustes se unió a Melgar de Arequipa de cara a la temporada 2026. Crédito: X Melgar

Inicialmente, la presencia de Erustes era fuerte y clara en Melgar, teniendo en cuenta que Bernardo Cuesta necesitaba de un socio en ataque. Así pues, arrancó como titular en las primera fecha del Apertura 2026, aunque luego su continuidad se vio condicionada a las variaciones tácticas del entonces técnico Juan Reynoso. Su primer y único gol con los arequipeños llegó en la J-3 contra CD Moquegua.

En adelante, el atacante argentino pasó a un rol secundario, sumando minutos, pero no de la manera consecutiva que le hubiese agradado. Su situación deportiva se complicó con la salida del ‘Ajedrecista’ y posterior llegada de Miguel Rondelli, quien decidió mantenerlo como un recambio, aunque sin protagonismo determinante.

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Jhonny Vidales, Pablo Erustes y Bernardo Cuesta (x2) anotaron en la goleada que confirma al 'rojinegro' como líder del Apertura 2026. | VIDEO: L1MAX

Con un rendimiento insustancial, en la UNSA tuvieron claro que lo mejor para el futuro de Pablo Erustes era resolver su contrato, que regía hasta finales del 2027, con el afán de que dejase una plaza extranjera libre al tiempo que pudiera encontrar otra institución en la que lograse destapar su potencial. De esa manera se llegó a un acuerdo para interrumpir su permanencia bajo una fórmula de rescisión.

Durante su paso fugaz por FBC Melgar, Erustes disputó 14 partidos (13 en el Torneo Apertura / 1 en Fase Previa de Copa Sudamericana) sumando solo una diana, cifra que contrasta demasiado con su antiguo registro de 15 anotaciones con el Deportivo Garcilaso en el periodo 2025.

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Pablo Erustes apenas fue titular en cuatro partidos del Apertura 2026. - Crédito: FBC Melgar

Sport Boys, nuevo destino

Aunque el paso de Pablo Erustes por Arequipa ha concluido de una forma abrupta, su carrera en Perú no ha cerrado de golpe. En los próximos días se unirá a las filas del Sport Boys como su flamante refuerzo durante el Torneo Clausura 2026.

El DT Carlos Desio autorizó la incorporación del argentino y desde los despachos de la institución ‘rosada’ avanzaron formalmente con la negociación, facilitada por la situación de mercado de ‘9’, quien con su carta de libertad puede trasladarse con facilidad a cualquier club.

Pablo Erustes abrió el marcador en Venezuela por la última jornada del certamen internacional. (Video: ESPN)

Erustes, de 32 años, llegará a Sport Boys solo por seis meses dentro de una operación que podría renovarse por todo el 2027, año del centenario de la entidad del Callao, siempre y cuando demuestre credenciales goleadoras en el último semestre del año.

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El nacido en la localidad de Garín, en Buenos Aires, deberá demostrar sus condiciones en los entrenamientos para así ganarse un sitio entre los titulares, ya sea como delantero único o compartiendo espacio con Luciano Nequecaur, artillero del primer puerto en dos periodos al hilo.

El equipo del Callao acelera su reestructuración tras un Apertura irregular, con un plan que combina altas y bajas para ganar competitividad, sumar puntos desde el arranque y soñar con un cupo internacional (Sport Boys)

Al finalizar el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Sport Boys cerró su participación con una campaña irregular, alternando victorias, empates y derrotas que lo mantuvieron lejos de la lucha por el título.

En la última fecha, los ‘rosados’ empataron 0-0 ante UTC y sumaron unidades que reforzaron su permanencia en la tabla, pero no lograron acercarse a los líderes del certamen. El campeonato finalmente fue conquistado por Alianza Lima, dejando al equipo chalaco en una posición media en la clasificación general al término del Apertura.

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