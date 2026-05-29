Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Miguel Rondelli busca un refuerzo diferencial para Melgar. - Crédito: Difusión

El irregular rendimiento de FBC Melgar en el Apertura 2026 ha obligado al entrenador Miguel Rondelli analizar la composición del plantel. Aunque destaca el nivel competitivo de sus dirigidos, cree que se necesita acudir al próximo mercado de transferencias para integrar un refuerzo que marque diferencias por encima del resto.

“Sabemos que es una ventana de refuerzos atípica y rara, no es la que hay a principio de año que se puede diagramar el plantel en función de los objetivos y presupuesto del club. El universo de futbolistas a elegir al inicio es mucho mayor que a este mercado de medio año”, admitió en una entrevista con Central Sur Deportes.

Miguel Rondelli ofreciendo indicaciones en la UNSA. - Crédito: FBC Melgar

En línea con eso, Rondelli aseguró que “buscamos un refuerzo, no incorporación. Tenemos un plantel bastante amplio y muchos chicos de divisiones menores. El jugador que venga debe ser diferencial y que nos dé un salto de calidad”.

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“No queremos incorporar por incorporar. Las salidas dependerán mucho de lo que quieran los jugadores. Lo mejor es buscar equilibrio, lo que sea beneficioso para el club y futbolista. Las reuniones con la dirigencia ya están pactadas. Yo considero que tenemos un plantel de calidad y jerarquía para pelear más arriba”, añadió.

Una vez que Miguel Rondelli logre obtener el visto bueno del área directiva, rastreará al puntual o puntuales que puedan nutrir a Melgar. Dentro de esa valoración, eso sí, no se encuentra contemplado ir a por algún integrante de Cusco FC, el que fuera su último equipo de trabajo antes de recalar en Arequipa.

“Nosotros no tenemos algún jugador de Cusco FC en la mira. Conozco la institución. Es una ventana para ver oportunidades, no se puede ir por un jugador con contrato. Son todos rumores”, subrayó el profesional argentino.

Miguel Rondelli ha iniciado su proyecto en Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

Valoraciones

Durante los últimos días, ha ido en escalada una especulación asociada a la posible salida temporal de Pablo Erustes. El delantero argentino fichó a inicios de temporada procedente del Deportivo Garcilaso, pero su proceso de adaptación no ha sido el esperado y de un tiempo a estar parte ha quedado postergado.

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En ese contexto, se ha apuntado que se trabaja en una salida bajo la fórmula de cesión con destino a Sport Boys. El técnico Miguel Rondelli ignora esa opción, dado que primero quiere obtener una valoración integral de la cúpula de FBC Melgar para luego ejercer una postura, aunque prefiere no alterar la estructura actual.

“Necesito hablar con dirigencia y jugadores. Nosotros no tenemos la intención de sacar a algún jugador. Si alguno sale será por su pedido o porque consideramos que en otro equipo tendrá minutos”, destacó Rondelli.

Por otro lado, el entrenador del conjunto arequipeño abordó el cambio de titularidad en la portería. Inicialmente, Carlos Cáceda era el dueño del marco de la UNSA, pero muy pronto quedó relegado y le dio paso a un Jorge Cabezudo que ha ofrecido mayor seguridad como guardián.

Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

“No siempre que haya un gol es responsabilidad del arquero, es del equipo. Nuestro primer delantero es el arquero. Me parece un análisis muy básico. Cuando decidimos hacer el cambio no fue por una cuestión de un error puntual. La salida de Carlos [Cáceda] fue porque notábamos que Jorge [Cabezudo] estaba en mejor nivel”, cerró.

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Melgar mostró un rendimiento ascendente en el Torneo Apertura 2026, ocupando el quinto lugar con 25 puntos tras derrotar 4-1 a Sport Huancayo en Arequipa. La figura principal fue Bernardo Cuesta, quien marcó un doblete y participó en la mayoría de los goles

El ‘león’ mantuvo una racha positiva en las últimas fechas, acercándose a la zona de clasificación a la Copa Libertadores y quedando a solo un punto del cuarto lugar