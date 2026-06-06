Perú Deportes

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

El club más importante de la ciudad de Arequipa ha sumado a sus filas al ‘Káiser’, volante central con adaptabilidad defensiva para el Torneo Clausura 2026. Llega en calidad de préstamo con opción a compra

Guardar
Google icon
Kevin Minda aportará fuerza y potencia en el mediocampo 'rojinegro'. - Crédito: FBC Melgar
Kevin Minda aportará fuerza y potencia en el mediocampo 'rojinegro'. - Crédito: FBC Melgar

FBC Melgar ha aprovechado el parón por la Copa del Mundo 2026 para realizar movimientos dentro del plantel. Con la aprobación del entrenador Miguel Rondelli, las autoridades se han volcado al mercado de contrataciones con el afán de reforzar a la estructura ‘rojinegra’. En ese contexto, se ha logrado perfilar la primera incorporación.

El mediocentro Kevin Minda, de 27 años, se ha unido al club símbolo de Arequipa a través de un préstamo, aunque existe una opción de compra en caso el futbolista ecuatoriano destaque en lo que será su primera aventura en el extranjero. Desde la institución ‘dominó’ se hizo un video de presentación para darle la bienvenida a su nuevo eje.

PUBLICIDAD

Kevin Minda perteneció a Liga de Quito durante un año y medio. - Crédito: Difusión
Kevin Minda perteneció a Liga de Quito durante un año y medio. - Crédito: Difusión

La operación, valgan verdades, ha sido una auténtica sorpresa alrededor de Melgar, porque la ficha de Minda jamás se había escuchado para el público exterior, aunque su arribo tiene una razón de ser: la presencia y el aliento del técnico Miguel Rondelli, con quien coincidió en su mejor etapa en la LigaPro vistiendo la camiseta de la Universidad Católica.

El curso pasado, Kevin Minda fue un habitual en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero iniciando el nuevo periodo vio disminuidas sus oportunidades, sobre todo por la incorporación del peruano Jesús Pretell, y acabó volviéndose en una pieza de recambio. Por tal razón avanzó los diálogos con el ‘león del sur’ hasta caer de pie en Arequipa.

PUBLICIDAD

Todoterreno

Al existir un desbalance evidente en la primera línea del mediocampo, el DT Rondelli hizo mucho énfasis en reforzar esa fase con un futbolista de carácter, fuerza, potencia y seguridad. Después de analizar distintas opciones, cerró filas con un viejo conocido suyo: Kevin Minda.

Llamado también como el ‘Káiser’, su principal función se basa en jugar como volante central de corte defensivo. Por su capacidad física y potencia a campo abierto en ese sector, su llegada es considerada como un acierto en Melgar. Además, puede cumplir con un rol adicional como zaguero en caso un partido lo requiera así.

Kevin Minda ganó tres títulos con LDU. - Crédito: Difusión
Kevin Minda ganó tres títulos con LDU. - Crédito: Difusión

Con Kevin Minda ya incorporado, la institución arequipeña cuenta con mediocentros de distinto perfil, pero con óptimas condiciones para dar una mano en el Torneo Clausura 2026. Así pues, Miguel Rondelli tendrá a su disposición a Walter Tandazo, Horacio Orzán y Javier Salas.

De 27 años, Minda es un jugador formado en las canteras de Liga de Quito. De hecho su debut como profesional se dio allí bajo las órdenes de Pablo Repetto. Por la ardua competencia en el plantel ‘albo’, se vio empujado a buscar otros horizontes. En ese contexto apareció la U. Católica (E), en cuyas filas alcanzó su cénit deportivo. Más curtido, Kevin retornó a LDU, viviendo toda clase de etapas hasta cerrar capítulo a mediados del 2026.

Transformación

FBC Melgar logró revertir el momento irregular que atravesaba bajo la dirección de Juan Reynoso tras la llegada de Miguel Rondelli al frente del equipo. La incorporación del nuevo entrenador marcó un punto de inflexión en el rendimiento del club arequipeño, que venía mostrando resultados poco consistentes en la primera parte de la temporada.

El impacto de este cambio se reflejó en la clasificación final del Apertura 2026, donde FBC Melgar consiguió ubicarse en la quinta posición. En este proceso, Bernardo Cuesta se consolidó como un jugador diferencial, aportando un desempeño destacado.

Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión
Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Con la mirada puesta en el próximo Torneo Clausura, el comando técnico de Melgar se encuentra evaluando de manera detallada la posibilidad de reforzar el plantel. El análisis se centra en incorporar jugadores en puestos específicos considerados clave para potenciar al equipo.

En paralelo al estudio de posibles incorporaciones, la dirigencia de FBC Melgar avanza en la operación de salidas. En este contexto, la institución ha determinado la separación de Jeriel de Santis y prevé concretar próximamente la desvinculación de Pablo Erustes, como parte de la reconfiguración de la plantilla para el siguiente torneo.

Temas Relacionados

Kevin MindaMelgarMiguel RondelliLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

El equipo de Antonio Spinelli viene de igualar con Argentina en Buenos Aires y complicó sobremanera sus chances de cara a la última jornada. Para hacerse con un lugar, necesitará una combinación de resultados que se presenta como muy remota

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

El seleccionado nacional se despide del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 en casa y en el llano. Al frente, el conjunto que más goles encajó en la competencia (36) y menos anotó (2)

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La ‘vinotinto’, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, se medirá ante un equipo clasificado al Mundial en el marco de su etapa de renovación. A continuación, se detallan los horarios del encuentro internacional

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026

La ‘tri’ disputará un encuentro preparatorio antes de su participación en el Grupo E de la Copa del Mundo. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026

Stefano Peschiera exhorta a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Es por el Perú, dejemos nuestro ego de lado”

El histórico medallista olímpico ha cerrado filas con la lideresa de la agrupación Fuerza Popular a pocas horas de las Elecciones Generales 2026. “Tiene políticas de reformas en el deporte”, argumentó

Stefano Peschiera exhorta a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Es por el Perú, dejemos nuestro ego de lado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio

ENTRETENIMIENTO

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Yaco Eskenazi explica por qué dejó la conducción de ‘La Granja VIP’: “No soportaba tener que ocultarle cosas a los participantes”

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “En la tierra todo se paga”

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal acosejada”

DEPORTES

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026