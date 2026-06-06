Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

Kevin Minda aportará fuerza y potencia en el mediocampo 'rojinegro'. - Crédito: FBC Melgar

FBC Melgar ha aprovechado el parón por la Copa del Mundo 2026 para realizar movimientos dentro del plantel. Con la aprobación del entrenador Miguel Rondelli, las autoridades se han volcado al mercado de contrataciones con el afán de reforzar a la estructura ‘rojinegra’. En ese contexto, se ha logrado perfilar la primera incorporación.

El mediocentro Kevin Minda, de 27 años, se ha unido al club símbolo de Arequipa a través de un préstamo, aunque existe una opción de compra en caso el futbolista ecuatoriano destaque en lo que será su primera aventura en el extranjero. Desde la institución ‘dominó’ se hizo un video de presentación para darle la bienvenida a su nuevo eje.

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Kevin Minda perteneció a Liga de Quito durante un año y medio. - Crédito: Difusión

La operación, valgan verdades, ha sido una auténtica sorpresa alrededor de Melgar, porque la ficha de Minda jamás se había escuchado para el público exterior, aunque su arribo tiene una razón de ser: la presencia y el aliento del técnico Miguel Rondelli, con quien coincidió en su mejor etapa en la LigaPro vistiendo la camiseta de la Universidad Católica.

El curso pasado, Kevin Minda fue un habitual en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero iniciando el nuevo periodo vio disminuidas sus oportunidades, sobre todo por la incorporación del peruano Jesús Pretell, y acabó volviéndose en una pieza de recambio. Por tal razón avanzó los diálogos con el ‘león del sur’ hasta caer de pie en Arequipa.

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Todoterreno

Al existir un desbalance evidente en la primera línea del mediocampo, el DT Rondelli hizo mucho énfasis en reforzar esa fase con un futbolista de carácter, fuerza, potencia y seguridad. Después de analizar distintas opciones, cerró filas con un viejo conocido suyo: Kevin Minda.

Llamado también como el ‘Káiser’, su principal función se basa en jugar como volante central de corte defensivo. Por su capacidad física y potencia a campo abierto en ese sector, su llegada es considerada como un acierto en Melgar. Además, puede cumplir con un rol adicional como zaguero en caso un partido lo requiera así.

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Kevin Minda ganó tres títulos con LDU. - Crédito: Difusión

Con Kevin Minda ya incorporado, la institución arequipeña cuenta con mediocentros de distinto perfil, pero con óptimas condiciones para dar una mano en el Torneo Clausura 2026. Así pues, Miguel Rondelli tendrá a su disposición a Walter Tandazo, Horacio Orzán y Javier Salas.

De 27 años, Minda es un jugador formado en las canteras de Liga de Quito. De hecho su debut como profesional se dio allí bajo las órdenes de Pablo Repetto. Por la ardua competencia en el plantel ‘albo’, se vio empujado a buscar otros horizontes. En ese contexto apareció la U. Católica (E), en cuyas filas alcanzó su cénit deportivo. Más curtido, Kevin retornó a LDU, viviendo toda clase de etapas hasta cerrar capítulo a mediados del 2026.

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Transformación

FBC Melgar logró revertir el momento irregular que atravesaba bajo la dirección de Juan Reynoso tras la llegada de Miguel Rondelli al frente del equipo. La incorporación del nuevo entrenador marcó un punto de inflexión en el rendimiento del club arequipeño, que venía mostrando resultados poco consistentes en la primera parte de la temporada.

El impacto de este cambio se reflejó en la clasificación final del Apertura 2026, donde FBC Melgar consiguió ubicarse en la quinta posición. En este proceso, Bernardo Cuesta se consolidó como un jugador diferencial, aportando un desempeño destacado.

Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Con la mirada puesta en el próximo Torneo Clausura, el comando técnico de Melgar se encuentra evaluando de manera detallada la posibilidad de reforzar el plantel. El análisis se centra en incorporar jugadores en puestos específicos considerados clave para potenciar al equipo.

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En paralelo al estudio de posibles incorporaciones, la dirigencia de FBC Melgar avanza en la operación de salidas. En este contexto, la institución ha determinado la separación de Jeriel de Santis y prevé concretar próximamente la desvinculación de Pablo Erustes, como parte de la reconfiguración de la plantilla para el siguiente torneo.