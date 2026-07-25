Cecilia Tait defiende a las jugadoras peruanas de críticas, pero advierte en Copa Sudamericana: “Si Bolivia nos ganaba, las agarraba a cachetadas”

La 'zurda de oro' se refirió a las críticas contras las voleibolistas nacionales. Créditos: Latina TV.

Cecilia Tait, referente del vóley peruano tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, se pronunció sobre el desempeño de la selección nacional en la Copa Sudamericana 2026.

Tait mostró su respaldo a las jugadoras, quienes han recibido críticas tras no avanzar a semifinales luego de las derrotas ante Chile y Brasil. La exvoleibolista valoró que estén representando al país en un contexto donde varias deportistas han rechazado las convocatorias.

“Felicitar a estas chicas que se pusieron la camiseta, el corazón y lo están dando todo. El que raje de ellas, lo siento, que se enfrente conmigo, porque alguien que rechaza vestir la casaquilla y que ahora se están sacrificando, vale la pena aplaudirlas”, señaló en diálogo con Latina.

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La medallista olímpica sostuvo que, para ella, los resultados no son el principal aspecto a considerar, sino el hecho de que hayan asumido el reto, conscientes de las dificultades para lograr una buena actuación en este torneo clasificatorio al Campeonato Sudamericano.

“A mí los resultados, en este momento, Cotito, te lo digo a ti, no es importante, porque ellas han salvado un torneo y eso es lo que vale. Queremos ganar. ¿Quién no quiere ganar? Pero hay que reconocer Colombia, una sorpresa. El partido de ayer, yo no vengo al coliseo porque me gustan las repeticiones, me gusta escucharlas a ustedes, entonces me siento en mi sillón con mi canchita y comienzo a gritar y a rajar", agregó.

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Tait también dirigió un mensaje a la afición peruana, recordando el esfuerzo que implica alcanzar logros internacionales. “Hay que seguir apoyando. De cada pérdida uno aprende y va creciendo. Estas chicas ya cumplieron, sí, pero están en la cancha. Tenemos la búsqueda de talentos y para lograr el éxito, acuérdate, nos costó doce años mi medallita, que la tengo acá”.

Cecilia Tait defendió a las jugadoras de la selección peruana de vóley de las críticas por su participación en la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Captura de Instagram.

“Si perdían con Bolivia, yo las agarraba a cachetadas”

Asimismo, Cecilia Tait analizó el rendimiento del equipo peruano durante la Copa Sudamericana de Vóley y sostuvo que la selección no atraviesa un buen momento, atribuyéndolo al progreso mostrado por otros países de la región. Además, lanzó una advertencia a las jugadoras del combinado nacional.

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“Ahora, también quiero decir, como repito siempre directo a la vena: El equipo no está en buenas condiciones. Los demás nos han superado, ¿pero porque ha sucedido eso me voy a tirar al piso a llorar? No, están jugando. Hasta Bolivia me ha sorprendido. Claro, que si Bolivia nos ganaba, ahí sí yo venía y las agarraba a cachetadas. Porque tampoco, tampoco. Que gane el mejor, pero Bolivia todavía estás medio verde como su camiseta”, expresó Tait.

La exvoleibolista se refirió al encuentro decisivo ante Ecuador, en el que Perú buscará la clasificación al Campeonato Sudamericano. Señaló que es fundamental que las jugadoras se sientan tranquilas y disfruten el partido: “Hoy día con Ecuador hay que aplaudir para que se sientan relajadas. Tienen que entrar a jugar, a divertirse y el resultado yo creo que vamos a tenerlo hoy día. Y si no, para adelante”.

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La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

La selección peruana enfrentará a Ecuador hoy, sábado 25 de julio, a las 19:00 horas, con el objetivo de obtener la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, a celebrarse en setiembre y que otorga plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.