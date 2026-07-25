Perú Deportes

Cecilia Tait defiende a las jugadoras peruanas de críticas, pero advierte en Copa Sudamericana: “Si Bolivia nos ganaba, las agarraba a cachetadas”

La ‘zurda de oro’ apuntó sobre el desempeño del equipo peruano en el certamen sudamericano y, además, envió una indirecta a las voleibolistas que decidieron no sumarse a la selección

Guardar
Google icon
La 'zurda de oro' se refirió a las críticas contras las voleibolistas nacionales. Créditos: Latina TV.

Cecilia Tait, referente del vóley peruano tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, se pronunció sobre el desempeño de la selección nacional en la Copa Sudamericana 2026.

Tait mostró su respaldo a las jugadoras, quienes han recibido críticas tras no avanzar a semifinales luego de las derrotas ante Chile y Brasil. La exvoleibolista valoró que estén representando al país en un contexto donde varias deportistas han rechazado las convocatorias.

“Felicitar a estas chicas que se pusieron la camiseta, el corazón y lo están dando todo. El que raje de ellas, lo siento, que se enfrente conmigo, porque alguien que rechaza vestir la casaquilla y que ahora se están sacrificando, vale la pena aplaudirlas”, señaló en diálogo con Latina.

PUBLICIDAD

La medallista olímpica sostuvo que, para ella, los resultados no son el principal aspecto a considerar, sino el hecho de que hayan asumido el reto, conscientes de las dificultades para lograr una buena actuación en este torneo clasificatorio al Campeonato Sudamericano.

A mí los resultados, en este momento, Cotito, te lo digo a ti, no es importante, porque ellas han salvado un torneo y eso es lo que vale. Queremos ganar. ¿Quién no quiere ganar? Pero hay que reconocer Colombia, una sorpresa. El partido de ayer, yo no vengo al coliseo porque me gustan las repeticiones, me gusta escucharlas a ustedes, entonces me siento en mi sillón con mi canchita y comienzo a gritar y a rajar", agregó.

PUBLICIDAD

Tait también dirigió un mensaje a la afición peruana, recordando el esfuerzo que implica alcanzar logros internacionales. “Hay que seguir apoyando. De cada pérdida uno aprende y va creciendo. Estas chicas ya cumplieron, sí, pero están en la cancha. Tenemos la búsqueda de talentos y para lograr el éxito, acuérdate, nos costó doce años mi medallita, que la tengo acá”.

Cecilia Tait defendió a las jugadoras de la selección peruana de vóley de las críticas por su participación en la Copa Sudamericana 2026.
Cecilia Tait defendió a las jugadoras de la selección peruana de vóley de las críticas por su participación en la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Captura de Instagram.

“Si perdían con Bolivia, yo las agarraba a cachetadas”

Asimismo, Cecilia Tait analizó el rendimiento del equipo peruano durante la Copa Sudamericana de Vóley y sostuvo que la selección no atraviesa un buen momento, atribuyéndolo al progreso mostrado por otros países de la región. Además, lanzó una advertencia a las jugadoras del combinado nacional.

“Ahora, también quiero decir, como repito siempre directo a la vena: El equipo no está en buenas condiciones. Los demás nos han superado, ¿pero porque ha sucedido eso me voy a tirar al piso a llorar? No, están jugando. Hasta Bolivia me ha sorprendido. Claro, que si Bolivia nos ganaba, ahí sí yo venía y las agarraba a cachetadas. Porque tampoco, tampoco. Que gane el mejor, pero Bolivia todavía estás medio verde como su camiseta”, expresó Tait.

La exvoleibolista se refirió al encuentro decisivo ante Ecuador, en el que Perú buscará la clasificación al Campeonato Sudamericano. Señaló que es fundamental que las jugadoras se sientan tranquilas y disfruten el partido: “Hoy día con Ecuador hay que aplaudir para que se sientan relajadas. Tienen que entrar a jugar, a divertirse y el resultado yo creo que vamos a tenerlo hoy día. Y si no, para adelante”.

La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.
La selección peruana se acerca a la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

La selección peruana enfrentará a Ecuador hoy, sábado 25 de julio, a las 19:00 horas, con el objetivo de obtener la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, a celebrarse en setiembre y que otorga plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Temas Relacionados

Cecilia TaitSelección peruana de vóleyvóley peruanoCopa Sudamericana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Las dos mejores selecciones del torneo se medirán en el Coliseo Eduardo Dibós por el tan ansiado trofeo. Conoce la programación de este encuentro

Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Se juega la segunda jornada con choques cruciales en la lucha por el título nacional: Universitario sumó segundo triunfo con Cusco FC y será el turno de Alianza Lima y Sporting Cristal. Conoce cómo se va moviendo las ubicaciones

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

El torneo culminará este domingo 26 de julio con grandes enfrentamientos en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la agenda deportiva

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo decisivo por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ luchará contra las norteñas por mantenerse en los más alto de la competencia, teniendo en cuenta que también está en juego el cupo al próximo Campeonato Sudamericano. Sigue las incidencias de crucial cotejo

Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo decisivo por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Universitario y Cusco FC abrieron la segunda jornada con un partidazo en Ate; Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa y Alianza Lima hará lo suyo con Comerciantes Unidos en Cutervo

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mesa Directiva del Congreso bicameral: oficialismo y oposición presentaron sus listas para presidir las Cámaras Alta y Baja

Mesa Directiva del Congreso bicameral: oficialismo y oposición presentaron sus listas para presidir las Cámaras Alta y Baja

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

PJ archiva definitivamente proceso contra Delia Espinoza: Fiscalía y Procuraduría aceptaron fallo

Pedro Castillo “reconoce” y “felicita” a diputados y senadores que juraron por su libertad

Fujimorista Miguel Torres y exministro castillista Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado

ENTRETENIMIENTO

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

Estos son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial

Pati Lorena y Pamela López conducirán el espacio digital de la novela ‘Vale Todo’ en YouTube para Panamericana TV

Pablo Heredia arremete contra Shirley Arica tras sus declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’: “Estás tan dolida y ardida”

Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

DEPORTES

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo decisivo por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos