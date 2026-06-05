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¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo DT de Alianza Lima vóley, que hizo casi toda su carrera en la rama masculina y conquistó títulos en Asia?

El entrenador, de 44 años, llega procedente de Grecia y asumirá por primera vez la dirección de un equipo femenino fuera de Argentina en su carrera

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¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo técnico de Alianza Lima vóley, que solo dirigió hombres y conquistó múltiples trofeos en Asia?
¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo técnico de Alianza Lima vóley, que solo dirigió hombres y conquistó múltiples trofeos en Asia?

Alejandro Schneider fue anunciado como nuevo entrenador de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Su llegada generó preguntas sobre su perfil y trayectoria. A continuación, algunos datos clave sobre el técnico argentino que reemplaza a Facundo Morando.

Dirigió más en la rama masculina

Alejandro Schneider desarrolló la mayor parte de su carrera como entrenador en la rama masculina, tanto en Argentina como en el exterior. Solo dirigió equipos femeninos en los inicios de su trayectoria, con breves pasos por Club Glorias Argentinas y Sholem. A partir de allí, centró su carrera en equipos masculinos, alternando roles de técnico principal y asistente en clubes de Argentina, Asia, África y Europa.

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Recientemente fue asistente en el A.O. Foinikas Sýros de Grecia (2025/26) y en la selección Argentina U23. Antes, se desempeñó como entrenador principal en Al Naser Sports Club de Libia y Dar Kulaib de Baréin, además de Burgan Sport Club de Kuwait.

También trabajó como asistente en el Police Union de Catar durante tres temporadas. En Argentina, estuvo al frente de clubes masculinos como Vélez Sarsfield, Club Italiano, Club de Amigos, GEVP y San Lorenzo, y participó en cuerpos técnicos de selecciones juveniles.

El recorrido de Schneider muestra una carrera enfocada principalmente en el voleibol masculino y en la experiencia internacional, especialmente en ligas de Asia y Medio Oriente.

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Alejandro J. Schneider llega a Alianza Lima luego de ser asistente técnico en Grecia.
Alejandro J. Schneider llega a Alianza Lima luego de ser asistente técnico en Grecia.

Conquistó varios títulos en Asia

Alejandro Schneider ha construido una carrera destacada en el voleibol internacional, con un marcado protagonismo en clubes de Asia. A lo largo de su trayectoria, ha sumado títulos en las principales competencias de la región, entre ellas la Qatar League, la Gulf Clubs Champions, la Emir Cup y la Qatar Cup, consagrándose en varias ocasiones campeón en cada uno de estos torneos.

Además, extendió su dominio al voleibol de Bahréin y Kuwait, conquistando la Bahrain League, la Bahrain Cup, la Kuwait Cup y la Federation Cup, lo que refuerza su perfil de técnico exitoso fuera de Sudamérica.

En el ámbito de selecciones, Schneider también ha conseguido importantes reconocimientos. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos U23 y sumó dos platas y un bronce en el Campeonato Sudamericano U17, lo que refleja su capacidad para obtener resultados tanto en el trabajo con equipos de clubes como en procesos de selecciones juveniles.

Alejandro Schneider levantó varios títulos en Asia, especialmente en Catar.
Alejandro Schneider levantó varios títulos en Asia, especialmente en Catar.

Alianza Lima inició su pretemporada para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El plantel de Alianza Lima inició los entrenamientos en las instalaciones de la Videna con presencia de todas las jugadoras peruanas, incluida la reciente incorporación de la armadora Cristina Cuba. Las únicas ausencias son Sandra Ostos y Diana De La Peña, quienes actualmente integran la selección nacional.

Mientras el equipo avanza en su preparación, la Federación Peruana de Vóley (FPV) continúa trabajando en la organización del nuevo campeonato. Aunque aún no existe una fecha oficial confirmada, la intención es que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comience el 5 de octubre de este año, a la espera de la confirmación final del calendario y los detalles organizativos.

La realización de este objetivo dependerá de factores logísticos y administrativos, como la disponibilidad de escenarios deportivos, la planificación del calendario internacional y la coordinación con los clubes participantes. La FPV mantiene la intención de iniciar el torneo en esa ventana, con el propósito de garantizar la continuidad del calendario competitivo y no afectar el desarrollo de las selecciones nacionales.

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