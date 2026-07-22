Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

La Copa Sudamericana de vóley 2026 inicia este miércoles 22 de julio: conoce cómo se mueve la tabla de posiciones durante la fecha 1.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 comenzará hoy, miércoles 22 de julio, en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. La selección peruana será anfitriona del certamen, que contará con la participación de otras siete escuadras nacionales.

Perú integrará el Grupo A junto a Chile, Bolivia y Brasil, que participará con un equipo alternativo debido a su presencia simultánea en la VNL. El Grupo B estará conformado por Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde el líder de una zona enfrentará al segundo de la otra. Estas cuatro selecciones mantendrán la posibilidad de acceder a nuevos torneos.

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La Copa Sudamericana otorga tres plazas para el Campeonato Sudamericano, certamen que define a los clasificados al Mundial y a los Juegos Olímpicos, además de un cupo para los Juegos Panamericanos.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Grupo A

Perú: 0 puntos

Bolivia: 0 puntos

Brasil: 0 puntos

Chile: 0 puntos

Grupo B

Argentina: 0 puntos

Colombia: 0 puntos

Venezuela: 0 puntos

Ecuador: 0 puntos

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana

Argentina vs Ecuador (10:45 horas)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas)

Chile vs Perú (18:15 horas)

Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de vóley

La transmisión de la Copa Sudamericana de vóley 2026 estará a cargo de Latina Televisión en todo el país, con los partidos de la selección peruana disponibles en las señales 2 y 702 HD. También será posible ver los encuentros en directo mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del torneo, con información previa a cada partido, seguimiento punto a punto, resúmenes de las principales jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros contenidos relacionados con el campeonato.

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Fixture completo de la Copa Sudamericana de Vóley

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Fase final

Sábado 25 de julio

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)

Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)

Domingo 26 de julio

Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)

Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)