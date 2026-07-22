Magaly Medina se burla de comentario de Magdyel Ugaz sobre edad de Sergio George: “Ya le dijiste viejo, eso no le va a gustar”

Magdyel Ugaz afirmó que recién está conociendo al reconocido productor musical y recordó que sus canciones marcaron parte de su infancia. Magaly Medina no dejó pasar ese comentario. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Magdyel Ugaz sobre el productor musical Sergio George continúan dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Luego de que la actriz asegurara que recién lo está conociendo y confesara que las canciones producidas por él marcaron parte de su infancia, Magaly Medina no tardó en pronunciarse desde su programa y reaccionó con el característico estilo irónico que la caracteriza.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ consideró que las palabras de la actriz terminaron resaltando la diferencia de edad entre ambos, especialmente después de que días atrás se difundieran imágenes de los dos compartiendo en una celebración de cumpleaños y el propio Sergio George revelara públicamente que ambos se estaban conociendo.

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Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina ironiza sobre las declaraciones de Magdyel Ugaz

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina comentó las recientes declaraciones de Magdyel Ugaz y recordó que el reconocido productor fue visto celebrando el cumpleaños de la actriz, un encuentro que alimentó los rumores sobre una posible cercanía sentimental.

Para la periodista, el hecho de que ahora la actriz afirme que recién lo conoce contrasta con las imágenes que ambos protagonizaron semanas atrás.

“Y Magdyel Ugaz ahora sale con que, eh, Sergio George ha sido parte de su infancia. Claro, indudablemente, no necesita decirnos, sabemos, eh, sumar y restar, por lo menos, porque la diferencia de edad es grande. Pero él estaba celebrándole su cumpleaños y ella no se veía disgustada con eso."

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Magaly continuó con tono burlón y dejó entrever que, a su parecer, la actriz habría intentado suavizar la situación luego de que se generaran comentarios por la diferencia de edad entre ambos. “Creo que después como le quedó rochecito, ¿no? Y cuando sale, sale como a: ‘Ay, eh, re-recién estamos, eh, lo he conocido hace poquito. Eh, bueno, yo escuchaba las canciones de él en mi infancia, ¿no? Ay, ay, no se vaya a molestar’.”

La conductora incluso bromeó con el mensaje que, según ella, habría transmitido la actriz sin proponérselo. “Ay, ya le dijiste viejo, le dijiste: ‘Puede ser mi abuelo’. Pero como digo, ese abuelo a ti te celebró tu cumpleaños, estuvieron rodeados de, al parecer, amigos comunes y él se sentó en un programa de radio y bien suelto de huesos y orgullosamente dijo: ‘Nos estamos conociendo’. Bueno”, expresó entre risas.

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Tras ello, uno de los integrantes de su equipo añadió: “Están conociéndose.”

Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Magdyel Ugaz sobre Sergio George?

Las declaraciones de Magdyel Ugaz fueron brindadas para América TV, donde fue consultada por el vínculo que mantiene con el reconocido productor musical.

La actriz explicó que apenas hace algunos meses tuvo la oportunidad de conocerlo y precisó que todavía se encuentran en una etapa inicial de amistad. “Bueno, sí, yo... es que recién lo estoy conociendo. Yo, eh, me crucé con él hace unos meses, he conversado con él y es como... hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como, no sé, o sea, ha sido parte de mi infancia.”

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Mientras la actriz ofrecía sus declaraciones, una voz detrás de cámaras intervino entre risas. “A él le gustará mucho eso.”

Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habla sobre la diferencia de edad

Luego de escuchar las declaraciones de la actriz, Magaly Medina aseguró que ese tipo de comentarios probablemente no serán del agrado de Sergio George, pues considera que al productor no le gusta que se haga énfasis en su edad.

“No le va a gustar para nada, porque Sergio George, Sergio George no le agrada ese tipo de comentarios, ya deberían de saberlo", comentó entre risas. Acto seguido, la periodista empezó a especular sobre la edad del productor musical.

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“¿Cuántos años tendrá Sergio George? ¿Setenta años?” Desde el set, uno de sus colaboradores respondió: “Sí, sesenta.”

A partir de ello, Magaly continuó reflexionando sobre la diferencia de edad entre ambos. “De sesenta para arriba, pero... ¿Y ella? Treinta y tantos, tampoco como que tan chibola no es, ¿no? ¿Se estará acercando a los cuarenta? Tal vez, ¿no?”

Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.

Fue entonces cuando uno de los integrantes del programa precisó la edad de la actriz.

“Cuarenta y dos años.” Con ese dato sobre la mesa, la conductora concluyó que la diferencia de edad existe, pero también destacó el buen estado físico del productor. “Ya ves, y él tendrá, ¿qué? Unos sesenta y cinco, sesenta y ocho, que además está bien conservado, claro. Pero bueno, ya veremos ya qué pasa después. Pero ella como que no, todavía no quiere decir nada.”

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Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.

Sergio George confirmó que ambos se están conociendo

Las declaraciones de Magdyel Ugaz llegan luego de que el propio Sergio George sorprendiera al afirmar públicamente que ambos se encuentran conociéndose, comentario que avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Precisamente ese detalle fue recordado por Magaly Medina, quien señaló que el productor musical habló con total naturalidad sobre el vínculo que mantiene con la actriz, mientras que ella continúa siendo más cauta al momento de referirse al tema.

Magaly Medina comenta diferencia de edad entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "No quiere decir nada todavía". Captura: Magaly TV La Firme.