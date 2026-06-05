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Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

El club rimense confirmó la partida del técnico brasileño a través de un comunicado. La crisis futbolística fue el principal motivo que marcó el cambio de técnico para el segundo semestre del año

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Zé Ricardo hizo crudo análisis por presente de Sporting Cristal y lanzó firme advertencia para el Torneo Clausura. - créditos: Sporting Cristal
Zé Ricardo hizo crudo análisis por presente de Sporting Cristal y lanzó firme advertencia para el Torneo Clausura. - créditos: Sporting Cristal

Tras varios rumores sobre una posible salida de Zé Ricardo, finalmente Sporting Cristal lo hizo oficial. La partida inminente del técnico brasileño fue una decisión tomada como parte de la reestructuración que viene realizando el club rimense luego de la crisis futbolística que viene atravesando.

La eliminación de la Copa Libertadores y la mala campaña en el Torneo Apertura 2026 terminó marcando el futuro del DT. Los malos resultados de los ‘cerveceros’ los dejó en el fondo de la tabla de posiciones y ahora lucha por no descender.

“El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparado físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, se lee en el oficio que se publicó en las redes sociales.

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Comunicado sobre salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal.
Comunicado sobre salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal.

Se conoció al nuevo DT de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Luego de confirmarse la salida de Zé Ricardo, Diego Rebagliati adelantó quién es la principal opción para asumir la dirección técnica de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. Y no se trata de Ángel Comizzo, quien sonaba fuerte unos días atrás.

“Sé que a Julio César Uribe, quien es la persona a la que le han dado el encargo de elegir al técnico, el elegido es Roberto Mosquera. Además, sería el sueño de ellos dos, pues son muy amigos desde muy chicos, jugaron juntos en menores en Cristal, tienen una gran historia en el club. Después apareció el Chorri, apareció Pablo Zegarra, aparecieron un montón de jugadores de menores, pero antes de eso, el símbolo de los jugadores salidos de Cristal eran Uribe y Mosquera”, informó el comentarista en ‘Fútbol Satélite’.

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