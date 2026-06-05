Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Tras varios rumores sobre una posible salida de Zé Ricardo, finalmente Sporting Cristal lo hizo oficial. La partida inminente del técnico brasileño fue una decisión tomada como parte de la reestructuración que viene realizando el club rimense luego de la crisis futbolística que viene atravesando.
La eliminación de la Copa Libertadores y la mala campaña en el Torneo Apertura 2026 terminó marcando el futuro del DT. Los malos resultados de los ‘cerveceros’ los dejó en el fondo de la tabla de posiciones y ahora lucha por no descender.
“El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparado físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, se lee en el oficio que se publicó en las redes sociales.
PUBLICIDAD
Se conoció al nuevo DT de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026
Luego de confirmarse la salida de Zé Ricardo, Diego Rebagliati adelantó quién es la principal opción para asumir la dirección técnica de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. Y no se trata de Ángel Comizzo, quien sonaba fuerte unos días atrás.
“Sé que a Julio César Uribe, quien es la persona a la que le han dado el encargo de elegir al técnico, el elegido es Roberto Mosquera. Además, sería el sueño de ellos dos, pues son muy amigos desde muy chicos, jugaron juntos en menores en Cristal, tienen una gran historia en el club. Después apareció el Chorri, apareció Pablo Zegarra, aparecieron un montón de jugadores de menores, pero antes de eso, el símbolo de los jugadores salidos de Cristal eran Uribe y Mosquera”, informó el comentarista en ‘Fútbol Satélite’.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”
Zoe Koechlin dio sus primeros pasos internacionales con la selección peruana Sub 17, midiéndose ante jugadoras de mayor edad y consolidando un perfil prometedor en el vóley nacional
Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún
De la mano del histórico Bruce Arena, el futbolista peruano ha entrado en una curva ascendente de rendimiento en la Major League Soccer. Espera sostener esa loable dinámica para llegar a la ‘bicolor’
Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”
El comentatista deportivo analizó el presente de la ‘blanquirroja’ que se enfrentará hoy, viernes 5 de junio, a Haití en Miami por la fecha FIFA. También pidió la inclusión de Renato Tapia en la próxima convocatoria
Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada tendrá duelos emocionantes: Perú se medirá con Haití en Miami, Paraguay lo hará con Nicaragua, la selección femenina chocará con Argentina por la Liga de Naciones, y mucho más
Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
La selección de Mano Menezes tiene una nueva prueba contra un rival que participará en el Mundial 2026. Sigue todas las incidencias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD