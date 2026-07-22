Christian Meier alza la voz por los damnificados del sismo en Junín: “Hoy pido por mi país, más de 250 familias están en la calle”

Christian Meier pide apoyo a las familias afectadas por el sismo en Junín, con una imagen del actor y otra que muestra rescatistas junto a cuerpos cubiertos durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor y cantante peruano Christian Meier utilizó sus redes sociales para realizar un emotivo llamado de solidaridad a favor de las víctimas del sismo en Junín, una tragedia que ha dejado fallecidos, desaparecidos y cientos de familias afectadas. Con un mensaje cargado de empatía, el artista pidió a sus seguidores, tanto en Perú como en el extranjero, sumarse a las campañas de ayuda destinadas a quienes perdieron sus viviendas y hoy enfrentan una difícil situación.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el protagonista de diversas producciones nacionales e internacionales recordó que hace apenas unas semanas había solicitado apoyo para los afectados por los terremotos registrados en Venezuela. Sin embargo, esta vez señaló que el llamado tiene un significado especial, ya que busca tender la mano a las personas que sufren las consecuencias de un desastre ocurrido en su propio país.

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Christian Meier recordó que semanas atrás pidió ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela y ahora hizo un emotivo llamado para asistir a los damnificados de su propio país. IG/ oliverdog.

Christian Meier se pronuncia tras el sismo registrado en Junín

El mensaje de Christian Meier surge luego del sismo de magnitud 5,1 que se registró el último sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín, un movimiento telúrico que provocó graves daños materiales y afectó a decenas de familias.

Con evidente preocupación, el artista inició su mensaje reflexionando sobre la vulnerabilidad de las personas frente a los fenómenos naturales y recordó que nadie está libre de enfrentar este tipo de tragedias.

“La vida es así y la tierra es impredecible”, comenzó diciendo el intérprete de “Carreteras mojadas”.

"Estamos juntos": Christian Meier solicita ayuda para las familias afectadas por el sismo en Junín. Captura: oliverdog.

A continuación, explicó por qué decidió volver a utilizar sus redes sociales como una plataforma para promover la solidaridad y convocar a miles de personas a colaborar.

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“El sábado a las 9 de la noche hubo un sismo en el Perú, un sismo de 5,1 grados el cuál ha dejado varias muertes y muchos desaparecidos y damnificados. Hoy estoy aquí una vez más por las mismas razones, pero por la gente de mi país, para pedir su ayuda”, expresó.

"Estamos juntos": Christian Meier solicita ayuda para las familias afectadas por el sismo en Junín. Captura: oliverdog.

El actor anuncia que difundirá centros de acopio y canales de ayuda

Durante su pronunciamiento, Christian Meier explicó que no solo buscaba sensibilizar a sus seguidores sobre la magnitud de la tragedia, sino también facilitar la forma en que las personas puedan brindar apoyo.

Por ello, anunció que utilizará sus historias de Instagram para compartir información sobre los centros de acopio, campañas solidarias y cuentas oficiales donde podrán realizarse donaciones económicas destinadas a los damnificados.

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El actor resaltó que la ayuda organizada es fundamental para atender las necesidades urgentes de quienes lo perdieron todo tras el movimiento sísmico.

“Trataré de compartir todo lo que puedo para que podamos canalizar ayuda a través de ella. Informar sobre centros de acopio y lugares donde se puede depositar dinero para toda esta gente que ha quedado sin hogar. Más de 250 familias en la calle y gente que tenía muy poco y hoy no tiene nada”, sostuvo.

Con este mensaje, el artista puso énfasis en la difícil realidad que enfrentan cientos de personas que, además de sufrir los efectos del desastre natural, ahora necesitan apoyo para reconstruir sus vidas.

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"Estamos juntos": Christian Meier solicita ayuda para las familias afectadas por el sismo en Junín. Captura: oliverdog.

Christian Meier agradece la solidaridad y hace un llamado a la unión

En la parte final del video, Christian Meier agradeció a todas las personas e instituciones que ya vienen colaborando con las víctimas del sismo y reiteró que la solidaridad puede marcar una diferencia importante para quienes atraviesan este difícil momento.

El cantante pidió a sus seguidores ingresar a sus historias de Instagram para conocer los canales oficiales de ayuda y sumarse, dentro de sus posibilidades, a las campañas de apoyo.

“Hoy pido por mi país. Entra a mis historias y tratemos de ayudar de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias. Estamos juntos para ayudarnos”, concluyó.

El mensaje del artista fue recibido con numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de utilizar las redes sociales para difundir campañas solidarias y visibilizar la situación que enfrentan las familias afectadas.

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"Estamos juntos": Christian Meier solicita ayuda para las familias afectadas por el sismo en Junín. Captura: oliverdog.

Christian Meier ya había impulsado campañas solidarias por otras emergencias

En su mensaje, Christian Meier recordó que esta no es la primera vez que utiliza el alcance de sus redes sociales para apoyar a víctimas de desastres naturales.

El actor mencionó que semanas atrás también difundió una campaña destinada a ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela, demostrando que su compromiso con las causas humanitarias trasciende las fronteras.

Sin embargo, en esta oportunidad reconoció que el llamado tiene un componente especialmente emotivo, ya que se trata de una tragedia ocurrida en el Perú.

Su publicación busca que la mayor cantidad posible de personas conozca las diferentes iniciativas de ayuda y pueda colaborar mediante donaciones económicas o aportes en los centros de acopio habilitados para asistir a los damnificados.

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"Estamos juntos": Christian Meier solicita ayuda para las familias afectadas por el sismo en Junín. Captura: oliverdog.