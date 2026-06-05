Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por todo el Torneo Clausura 2026

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial: Hernán Barcos es el nuevo fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. El club rimense le dio la bienvenida al delantero después de su paso por FC Cajamarca y dio a conocer el tiempo de contrato.

“¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.¡A darlo todo por la Celeste!“, publicó el club rimense en sus redes sociales.

El jugador de 41 años tendrá la misión de revertir el mal momento que viven los ‘cerveceros’ en la Liga 1 2026, quienes lucharán por salvarse del descenso en el segundo semestre del año.

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Su incorporación fue anunciada con bombos y plantillos la mañana del viernes 5 de junio, el mismo día que se informó sobre la salida de Zé Ricardo como DT.

Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.

¿Cuándo será presentado Hernán Barcos en Sporting Cristal?

Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, dio detalles de cómo fueron las negociaciones y reveló cuándo será presentado en La Florida.

“Es un secreto a voces de que ya se pudo cerrar anoche toda la documentación para poder incorporar a Hernán Barcos al plantel. Y, seguramente en los próximos días ya hace la presentación cuando esté en Lima”, aseguró el directivo en el programa ‘Doble Punta’.

Y se pudo conocer que el vínculo entre el delantero y los rimenses es específico: “Lo que me contaron en la mañana es que Barcos llega a Sporting Cristal por seis meses. No hay ninguna cláusula ni nada de renovación por mérito, por cantidad de goles. Son seis meses y después se sentarán a hablar”, explicó Horacio Zimmermann en el programa de YouTube 'Juego Cruzado’.

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Además, el periodista deportivo ejemplificó el panorama con una situación hipotética: “De repente, Barcos le dice ‘me retiro, hice 18 goles’ y Cristal dirá, ¡No, no te vayas, por favor!’...”. En respuesta, Hudtwalcker sugirió: “Y él dirá ‘bueno, págame tres veces más también’”, a lo que Zimmermann concedió: “Puede ser”.

Se filtraron detalles del vínculo del 'Pirata' con el cuadro 'celeste'. (Video: Juego Cruzado)

La salida de Zé Ricardo en Sporting Cristal

La salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal se oficializó tras semanas de especulación y rumores en el entorno del club. La decisión responde a la reestructuración que impulsa la institución luego de atravesar una crisis futbolística que dejó a los ‘cerveceros’ en una posición comprometida en la tabla.

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La eliminación en la Copa Libertadores y la floja campaña en el Torneo Apertura 2026 resultaron determinantes para el futuro del entrenador brasileño. Los resultados negativos acumularon presión sobre el comando técnico y llevaron al club a tomar medidas para intentar revertir el momento y evitar el descenso.

“El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparado físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, informó el cuadro rimense en redes sociales.

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Comunicado sobre salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal.