Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay

La denuncia en contra de los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ya separados de Alianza Lima, por abuso sexual acaba de ser archivada en Argentina y seguirá su curso en Uruguay, donde acontecieron los execrables hechos, de acuerdo con una información difundida por el diario ‘Olé’.

El fallo judicial revelado sostiene que “la totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”.

Durante las averiguaciones oficiales avanzadas en Argentina, el Ministerio Público se enfocó en retener el celular de la amiga de la agraviada, quien aparentemente también se encuentra involucrada en el deleznable caso, y realizar pruebas de ADN en las prendas de la joven ultrajada, a fin de encontrar rasgos confirmatorios de los acusados de violencia sexual.

Al día de hoy, siempre bajo la información del abogado Luis Deuteris, todavía no se encuentran listos los resultados de los exámenes, siendo lo más probable que todas indagaciones sean deslacradas en Uruguay. Conviene mencionar que la presunta agraviada realizó la denuncia correspondiente en Argentina y a partir de entonces se recolectaron algunas evidencias claves en el resonante caso.

Apenas un mes después de hacer autocrítica, el defensor Carlos Zambrano enfrenta una grave denuncia que ha provocado su suspensión en Alianza Lima. Conoce los detalles de la polémica que remece al fútbol peruano.

Recuento de los hechos

En la madrugada del 19 de enero, luego del último testeo de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, venciendo a Colo Colo, una joven, junto a su amiga, ingresó a una de las habitaciones del Hotel Hyatt tras ser invitada por Carlos Zambrano, capitán del club de La Victoria.

Ambas irrumpieron en la concentración de Alianza Lima, donde, según la denuncia presentada ante la Fiscalía, se encontraban cinco futbolistas. Dos de ellos se retiraron del lugar apenas ingresaron las jóvenes, sin involucrarse en los hechos posteriores.

La denuncia detalla que, tras el consumo de bebidas alcohólicas y por la insistencia de los jugadores presentes, con el ‘Káiser’ la cabeza, la joven perdió el conocimiento. Al recobrar la conciencia, se percató de que estaba siendo víctima de una agresión sexual. La situación se desarrolló en un contexto de presión y consumo de alcohol, factores señalados como determinantes para el posterior ultraje.

A pesar del temor, la joven decidió regresar a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pocas horas después de lo ocurrido. Allí formalizó una denuncia penal contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Simultáneamente, se sometió a exámenes médicos para aportar pruebas sobre la agresión sufrida, procedimiento que busca confirmar la existencia del ultraje denunciado.

Tras la denuncia de una joven argentina, el jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, emitió un comunicado negando categóricamente los hechos. El futbolista afirmó estar tranquilo y dispuesto a colaborar para esclarecer lo ocurrido durante la estadía del equipo en Montevideo.