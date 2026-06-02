Gobierno aprueba subsidio de S/44 millones para el transporte público de Lima y Callao: ¿Cómo acceder al beneficio?

Un colectivo y un taxi repostan combustible en una estación PECSA en Lima, Perú, con los precios de diésel, GLP, regular y premium mostrando valores altos que reflejan la actual coyuntura económica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de una semana de aprobar un subsidio nacional de S/33,8 millones para transportistas de pasajeros y carga, el Gobierno oficializó una nueva ayuda económica dirigida específicamente al transporte público de Lima y Callao.

El Decreto de Urgencia N.° 006-2026, publicado este martes en las Normas Legales de El Peruano, autoriza la entrega de más de S/44 millones a través de la Autoridad de Transporte Urbanopara Lima y Callao (ATU) para compensar el impacto del incremento sostenido de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio.

Crean el subsidio ECO para operadores de transporte

El decreto establece el denominado Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un mecanismo temporal y extraordinario que busca compensar parte del incremento de los costos de operación que enfrentan las empresas de transporte debido al encarecimiento de los combustibles.

Según la exposición de motivos de la norma, el alza sostenida del diésel y otros combustibles está afectando la sostenibilidad económica de las empresas autorizadas por la ATU, situación que podría comprometer la prestación continua y eficiente del servicio de transporte público que utilizan millones de ciudadanos en Lima y Callao.

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La medida se enfoca exclusivamente en operadores que prestan el servicio público de transporte regular dentro del territorio administrado por la ATU y que cuentan con autorizaciones vigentes.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)

Para recibir el subsidio, las empresas deberán cumplir una serie de requisitos.

Entre ellos destacan:

Tener autorización vigente en el Registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU.

Contar con RUC activo y condición de habido.

Operar vehículos con GPS conectado al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte.

Mantener vigente el SOAT o CAT.

Tener certificado de Inspección Técnica Vehicular (ITV) al día.

La exigencia del GPS permitirá a la ATU verificar en tiempo real la operación efectiva de las unidades y calcular con precisión el monto del subsidio.

El subsidio se pagará por kilómetros recorridos

A diferencia del subsidio nacional aprobado la semana pasada, que entrega S/4 por galón de diésel adquirido por transportistas formales, este nuevo mecanismo se calculará en función de la distancia efectivamente recorrida por cada vehículo.

La ATU utilizará la información registrada en el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM) para determinar los recorridos realizados durante la prestación del servicio.

Los montos establecidos son:

Para ómnibus: S/0,50

Para minibús: S/0,40

Para microbús: S/0,30

El cálculo se realizará durante dos períodos consecutivos de 30 días calendario, es decir, por un total de 60 días desde la entrada en vigencia del decreto.

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Más de S/44 millones para financiar la medida

La norma autoriza que los recursos provengan de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Del monto total aprobado:

S/43,47 millones serán destinados directamente al pago del subsidio ECO.

S/705.440 financiarán los gastos operativos y administrativos necesarios para implementar el programa.

La ATU deberá adecuar su Sistema Integrado de Control y Monitoreo en un plazo máximo de 15 días hábiles para permitir el registro de cuentas bancarias y el desembolso de los recursos a los operadores beneficiarios.

Los recursos no podrán ser embargados

Uno de los puntos más importantes de la norma es que los fondos entregados a las empresas tendrán carácter de intangibles.

Esto significa que el dinero depositado no podrá ser objeto de embargo, retención, compensación ni medidas cautelares administrativas o judiciales, garantizando que los recursos sean utilizados para sostener la operación del servicio.

ATU deberá publicar lista de beneficiarios

Con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos, el decreto obliga a la ATU a publicar mensualmente en su portal institucional la relación de operadores beneficiarios y los montos recibidos por cada uno.

Asimismo, la entidad deberá presentar un informe de evaluación a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso dentro de los 30 días hábiles posteriores al último pago del subsidio.

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¿Desde cuándo entra en vigencia?

El Decreto de Urgencia N.° 006-2026 entra en vigencia desde el 3 de junio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, el subsidio será calculado únicamente sobre los kilómetros recorridos durante los primeros 60 días de aplicación de la medida.