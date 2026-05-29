Perú Deportes

Universitario alista la cesión de Paolo Reyna a Juan Pablo II tras una temporada y media sin luces en el conjunto ‘crema’

El exMelgar tendría todo listo para trasladarse a Chongoyape y sumarse a las filas de Jorge ‘Coco’ Araujo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Guardar
Google icon
Paolo Reyna tendría todo listo para integrar las filas de Juan Pablo II.
Paolo Reyna tendría todo listo para integrar las filas de Juan Pablo II.

Paolo Reyna está muy cerca de cerrar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Universitario de Deportes viene ultimando detalles para concretar la cesión del lateral izquierdo a Juan Pablo II, club que busca reforzarse de manera urgente para afrontar el Torneo Clausura y escapar de la zona de descenso en la Liga 1.

La salida del futbolista responde a un ciclo que nunca terminó de consolidarse en Ate. Reyna llegó a Universitario para la temporada 2025 con la expectativa de convertirse en una alternativa importante por la banda izquierda luego de haber mostrado un nivel superlativo en Melgar de Arequipa. Sin embargo, el rendimiento que exhibió en el cuadro arequipeño jamás pudo trasladarlo al conjunto ’crema’.

Aunque formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato nacional, el lateral nunca logró asentarse como titular ni convertirse en un jugador determinante dentro de la estructura del equipo. Durante la campaña 2025, su producción ofensiva se limitó a dos asistencias y tuvo dificultades para encontrar continuidad dentro de un plantel altamente competitivo.

PUBLICIDAD

Juan Pablo II está cerca de concretar el préstamo de Paolo Reyna. Crédito: X Gustavo Peralta.
Juan Pablo II está cerca de concretar el préstamo de Paolo Reyna. Crédito: X Gustavo Peralta.

La situación tampoco cambió durante el primer semestre del 2026. Reyna contó con escasos minutos en cancha y quedó relegado dentro de la consideración técnica, perdiendo espacio tanto en línea de cuatro como en esquemas con carrileros. Con ese panorama, la dirigencia y el comando técnico consideran que una cesión puede resultar beneficiosa para todas las partes, de acuerdo con lo compartido en redes sociales por el periodista Gustavo Peralta.

El contraste con la versión que mostró en Melgar resulta evidente. En Arequipa, Paolo Reyna llegó a convertirse en uno de los laterales más destacados del fútbol peruano gracias a su despliegue ofensivo, capacidad para atacar espacios y precisión en los centros. Incluso, durante varias temporadas fue habitual candidato a la selección peruana por el nivel que sostenía en la Liga 1 y torneos internacionales.

Ahora, el panorama lo llevará hacia el norte del país, donde intentará reencontrarse con ese rendimiento que parecía haber quedado atrás desde su arribo a Universitario. En Chongoyape, el futbolista tendrá la oportunidad de sumar continuidad y asumir protagonismo dentro de un equipo necesitado de respuestas inmediatas.

PUBLICIDAD

GOL de Riveros con asistencia de Paolo Reyna que pone el 2-1 para Universitario ante Melgar | L1Max

Reencuentro con Jorge Araujo

Uno de los factores que también pesa en la operación es el reencuentro de Paolo Reyna con Jorge ‘Coco’ Araujo. El entrenador asumió recientemente la conducción de Juan Pablo II tras haber tenido un breve interinato en Universitario y ahora afronta el reto de salvar al conjunto ‘papal’ de la pérdida de categoría.

La dirigencia del club norteño mantiene plena confianza en el trabajo de Araujo para revertir el delicado momento deportivo. Actualmente, Juan Pablo II se ubica en la penúltima posición de la tabla con apenas 16 puntos y aparece como uno de los principales candidatos al descenso. Incluso, solo tres unidades lo separan del último lugar del campeonato.

En ese contexto, la incorporación de futbolistas con experiencia en clubes grandes aparece como una necesidad urgente. Paolo Reyna llegaría no solo para competir por un puesto, sino también para aportar recorrido y jerarquía en un plantel golpeado anímicamente por los resultados.

Sporting Cristal se ubica en el puesto 11 con solo 6 puntos arriba del último lugar en el Torneo Apertura 2026.
Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario, obligado a redefinir el plantel

La salida de Reyna también forma parte del proceso de reestructuración que Universitario prepara para el segundo semestre del año. El equipo ’merengue’ vivió un Apertura decepcionante tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, quedando lejos de la pelea por el título local y eliminado prematuramente a nivel internacional.

Por ello, Héctor Cúper tendrá la tarea de redefinir el plantel y determinar qué jugadores continuarán formando parte del proyecto deportivo rumbo al Torneo Clausura. Universitario no tiene margen de error si pretende alcanzar el tetracampeonato nacional y necesita corregir rápidamente los problemas futbolísticos mostrados durante la primera mitad de la temporada.

En ese escenario, Paolo Reyna aparece como una de las primeras salidas prácticamente definidas. Además, en las últimas semanas también comenzaron a crecer las especulaciones sobre una posible partida de Martín Pérez Guedes, otro futbolista que no logró sostener regularidad durante el semestre.

Temas Relacionados

Paolo ReynaUniversitario de DeportesJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Más Noticias

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

La asistente técnica de la selección juvenil explicó que adoptó esta medida drástica durante el Sudamericano de la categoría disputado el año pasado, tras recibir fuertes críticas y amenazas contra el plantel

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Ni Universitario ni Sporting Cristal lograron avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. Revisa cómo quedaron las tablas de todos los grupos y qué clubes consiguieron meterse entre los 16 mejores del continente

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

El club se mantiene atento a la decisión que el mediocampista argentino comunicará luego del partido en el Estadio Monumental, en un cierre de torneo marcado por la incertidumbre sobre su permanencia para el Torneo Clausura

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

El delantero del conjunto paraguayo inauguró el marcador en Asunción con un certero remate de cabeza, tras adelantarse a la defensa ‘celeste’ dentro del área

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana

Una mano dentro del área del volante brasileño alertó al VAR. La falta fue corroborada por el árbitro, quien concedió el penal. El ‘10′ de Paraguay se hizo cargo de canjearlo por gol

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano arrasa en los Premios Cape Música 2026 y deja atrás a Grupo 5 y Agua Marina como 'Mejor artista de cumbia'

Corazón Serrano arrasa en los Premios Cape Música 2026 y deja atrás a Grupo 5 y Agua Marina como 'Mejor artista de cumbia'

Nadeska Widausky afronta duro panorama judicial: podría recibir hasta 30 años de cárcel

Caso Nadeska Widausky: revelan organigrama de presunta red de trata y proxenetismo donde figura una exMiss Perú Trans

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

DEPORTES

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana