Universitario alista la cesión de Paolo Reyna a Juan Pablo II tras una temporada y media sin luces en el conjunto ‘crema’

Paolo Reyna tendría todo listo para integrar las filas de Juan Pablo II.

Paolo Reyna está muy cerca de cerrar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Universitario de Deportes viene ultimando detalles para concretar la cesión del lateral izquierdo a Juan Pablo II, club que busca reforzarse de manera urgente para afrontar el Torneo Clausura y escapar de la zona de descenso en la Liga 1.

La salida del futbolista responde a un ciclo que nunca terminó de consolidarse en Ate. Reyna llegó a Universitario para la temporada 2025 con la expectativa de convertirse en una alternativa importante por la banda izquierda luego de haber mostrado un nivel superlativo en Melgar de Arequipa. Sin embargo, el rendimiento que exhibió en el cuadro arequipeño jamás pudo trasladarlo al conjunto ’crema’.

Aunque formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato nacional, el lateral nunca logró asentarse como titular ni convertirse en un jugador determinante dentro de la estructura del equipo. Durante la campaña 2025, su producción ofensiva se limitó a dos asistencias y tuvo dificultades para encontrar continuidad dentro de un plantel altamente competitivo.

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Juan Pablo II está cerca de concretar el préstamo de Paolo Reyna. Crédito: X Gustavo Peralta.

La situación tampoco cambió durante el primer semestre del 2026. Reyna contó con escasos minutos en cancha y quedó relegado dentro de la consideración técnica, perdiendo espacio tanto en línea de cuatro como en esquemas con carrileros. Con ese panorama, la dirigencia y el comando técnico consideran que una cesión puede resultar beneficiosa para todas las partes, de acuerdo con lo compartido en redes sociales por el periodista Gustavo Peralta.

El contraste con la versión que mostró en Melgar resulta evidente. En Arequipa, Paolo Reyna llegó a convertirse en uno de los laterales más destacados del fútbol peruano gracias a su despliegue ofensivo, capacidad para atacar espacios y precisión en los centros. Incluso, durante varias temporadas fue habitual candidato a la selección peruana por el nivel que sostenía en la Liga 1 y torneos internacionales.

Ahora, el panorama lo llevará hacia el norte del país, donde intentará reencontrarse con ese rendimiento que parecía haber quedado atrás desde su arribo a Universitario. En Chongoyape, el futbolista tendrá la oportunidad de sumar continuidad y asumir protagonismo dentro de un equipo necesitado de respuestas inmediatas.

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GOL de Riveros con asistencia de Paolo Reyna que pone el 2-1 para Universitario ante Melgar | L1Max

Reencuentro con Jorge Araujo

Uno de los factores que también pesa en la operación es el reencuentro de Paolo Reyna con Jorge ‘Coco’ Araujo. El entrenador asumió recientemente la conducción de Juan Pablo II tras haber tenido un breve interinato en Universitario y ahora afronta el reto de salvar al conjunto ‘papal’ de la pérdida de categoría.

La dirigencia del club norteño mantiene plena confianza en el trabajo de Araujo para revertir el delicado momento deportivo. Actualmente, Juan Pablo II se ubica en la penúltima posición de la tabla con apenas 16 puntos y aparece como uno de los principales candidatos al descenso. Incluso, solo tres unidades lo separan del último lugar del campeonato.

En ese contexto, la incorporación de futbolistas con experiencia en clubes grandes aparece como una necesidad urgente. Paolo Reyna llegaría no solo para competir por un puesto, sino también para aportar recorrido y jerarquía en un plantel golpeado anímicamente por los resultados.

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Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario, obligado a redefinir el plantel

La salida de Reyna también forma parte del proceso de reestructuración que Universitario prepara para el segundo semestre del año. El equipo ’merengue’ vivió un Apertura decepcionante tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, quedando lejos de la pelea por el título local y eliminado prematuramente a nivel internacional.

Por ello, Héctor Cúper tendrá la tarea de redefinir el plantel y determinar qué jugadores continuarán formando parte del proyecto deportivo rumbo al Torneo Clausura. Universitario no tiene margen de error si pretende alcanzar el tetracampeonato nacional y necesita corregir rápidamente los problemas futbolísticos mostrados durante la primera mitad de la temporada.

En ese escenario, Paolo Reyna aparece como una de las primeras salidas prácticamente definidas. Además, en las últimas semanas también comenzaron a crecer las especulaciones sobre una posible partida de Martín Pérez Guedes, otro futbolista que no logró sostener regularidad durante el semestre.

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