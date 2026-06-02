Adolescente no pudo pagar un cuarto de pollo y trabajadores de una pollería le quemaron la boca en Huancavelica

Este reportaje noticioso documenta una agresión en Huancayo, Perú. La corresponsal Zaida Luya informa sobre un incidente donde una persona sufrió quemaduras en la boca. Se observan dos mujeres junto a la periodista y una presentadora en el estudio. El video muestra en pantalla dividida el rostro de la persona agredida con lesiones visibles alrededor de la boca. El incidente se vincula a una presunta deuda por el pago de pollo, según el texto en pantalla. Es una cobertura de evento.

Un adolescente de 17 años terminó con graves quemaduras en la boca y el rostro luego de ser golpeado y torturado por trabajadores de una pollería en Huancavelica, tras no poder concretar el pago de un cuarto de pollo a la brasa valorizado en S/12. El caso ha generado indignación en todo el país por la violencia ejercida contra el menor, quien incluso habría intentado dejar su celular como garantía mientras iba a buscar dinero a su vivienda.

El Poder Judicial dispuso siete meses de prisión preventiva para dos de los investigados por este hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar todas las responsabilidades penales.

Una cena que terminó en una pesadilla

Según el testimonio de la familia, el adolescente acudió a una pollería de su localidad para cenar un cuarto de pollo. Al momento de cancelar la cuenta, se percató de que no tenía dinero en efectivo y que su celular, con el que pensaba realizar el pago mediante Yape, se había apagado.

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Ante la situación, el menor intentó dialogar con los propietarios y trabajadores del establecimiento. Incluso ofreció dejar su teléfono móvil como garantía mientras caminaba hasta su vivienda, ubicada a solo una cuadra del local, para conseguir el dinero y regresar a pagar.

Un menor de edad sufrió quemaduras en la boca tras ser agredido por personal de una pollería por no poder pagar su comida. (Infobae)

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, la propuesta fue rechazada. En lugar de permitirle solucionar el inconveniente, varios trabajadores del negocio habrían comenzado a golpearlo.

Lo más grave ocurrió después. Según la versión de la víctima y sus familiares, los agresores utilizaron carbón encendido de la cocina de la pollería para quemarle la boca, provocándole severas lesiones en el rostro.

“No puede comer ni alimentarse”

La madre del adolescente, Janet Aguilar Matamoros, relató el dramático estado de salud de su hijo tras el ataque. “Por un cuarto de pollo a mi hijo lo han maltratado hasta llevarlo al hospital. Ahora ni siquiera puede comer, ni alimentarse. Todo lo está consumiendo licuado”, expresó.

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La mujer aseguró que las secuelas no son solo físicas. También teme por las consecuencias psicológicas y emocionales que dejará la agresión en el menor, quien cursa el cuarto año de secundaria y ha dejado de asistir a clases debido a su estado de salud.

“Está afectado moralmente y psicológicamente. No está yendo a estudiar. Lo que queremos es que pueda recuperarse y volver a ser el mismo de antes”, manifestó.

Traslado para recibir atención especializada

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue trasladado fuera de Huancavelica para recibir atención médica especializada.

La familia llegó hasta Huancayo en busca de un cirujano que pueda tratar las quemaduras y reducir las secuelas permanentes en el rostro del menor. Según denunciaron, el propietario de la pollería se comprometió a cubrir parte de los gastos médicos; sin embargo, cuestionaron presuntas demoras y cambios de horario en las citas programadas para la evaluación especializada.

La madre hizo además un llamado a las autoridades y profesionales de la salud para que apoyen el tratamiento de su hijo, especialmente en el ámbito reconstructivo y psicológico.

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Poder Judicial ordena prisión preventiva

Mientras el adolescente continúa su recuperación, el Poder Judicial de Huancavelica dictó siete meses de prisión preventiva contra Yuri Morales Urichaci, propietario de la pollería, y Jorge Iván Valladolid Apari, trabajador del establecimiento señalado como uno de los participantes en la agresión.

Asimismo, las autoridades informaron que un tercer investigado, identificado como Ronald Efraín Asto, permanece prófugo y es buscado por la justicia.

La medida busca garantizar la presencia de los implicados durante el proceso judicial y evitar posibles actos que obstaculicen las investigaciones fiscales.

Asimismo, la familia informó que ya ha recibido comunicación por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad que ha ofrecido apoyo ante el impacto emocional que enfrenta el adolescente.