Cirugía robótica preserva función pulmonar de mujer que había sido diagnosticada como inoperable

Realizan la primera cirugía robótica torácica de alta complejidad en el Perú para extirpar un tumor bronquial - Créditos: INEN.

Doraldina, de 67 años, volvió a respirar con mayor normalidad tras una cirugía torácica mínimamente invasiva asistida por tecnología robótica realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La paciente, natural de Jaén, Cajamarca, recibió el diagnóstico de un tumor carcinoide bronquial que comprometía el bronquio principal izquierdo y el bronquio lobar inferior, con impacto directo en su capacidad respiratoria.

El procedimiento marcó un hito médico: fue la primera operación de este tipo efectuada en el Perú, según informó el entidad. El objetivo fue extirpar la lesión sin sacrificar tejido sano de manera innecesaria. La intervención permitió retirar el tumor y, al mismo tiempo, preservar parte del pulmón, lo que evitó una neumonectomía, operación que implica la extracción total del órgano. Tras la alta, la paciente retomó de manera progresiva sus actividades cotidianas y volvió a compartir tiempo con su familia.

La cirugía estuvo a cargo del médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax del INEN, Julio E. Rivera Torres, junto con un equipo multidisciplinario especializado. La técnica utilizada se conoció como “resección en manguito” o sleeve resection, una de las intervenciones más exigentes dentro de la cirugía torácica oncológica por el nivel de detalle que requiere la reconstrucción bronquial.

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La compleja técnica de “resección en manguito” abrió una alternativa quirúrgica para un caso que inicialmente fue considerado inoperable - Créditos: INEN.

“Gracias al uso de tecnología robótica logramos retirar el tumor preservando la función pulmonar, favoreciendo una recuperación más rápida y menos traumática. Este tipo de cirugía permite una mayor precisión y mejores resultados funcionales”, indicó el especialista, al referirse a los beneficios clínicos y al impacto en la calidad de vida posterior.

A seis meses de la operación, Doraldina recordó que, en una primera evaluación, recibió la noticia de que su tumor era inoperable, lo que generó preocupación en su entorno familiar. Luego, tras su referencia al INEN, accedió a una nueva alternativa de tratamiento con apoyo robótico, que abrió una posibilidad quirúrgica donde antes no la había.

A seis meses de la operación, la paciente afirmó que retomó caminatas, vida familiar y rutinas, y agradeció al personal médico y asistencia - Créditos: INEN.

“Hoy puedo volver a caminar tranquila, compartir tiempo con mis hijos y abrazar a mis nietos. Estoy muy agradecida con los doctores y todo el personal que me cuidó con tanto cariño”, expresó la paciente.

También pidió a la población acudir a chequeos médicos de forma oportuna. “No hay que rendirse ni tener temor. Detectar la enfermedad a tiempo puede salvarnos la vida”, añadió.

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El director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Tórax del INEN, Alberto de la Guerra Pancorvo, sostuvo que este tipo de procedimientos reflejó el avance de la cirugía oncológica de alta complejidad en el país y amplió las opciones terapéuticas en casos de cáncer de pulmón y otras patologías torácicas complejas.

¿Qué es el INEN?

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) es el principal hospital público especializado en prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer en el Perú. Atiende casos oncológicos de alta complejidad y concentra equipos médicos de subespecialidad, como cirugía oncológica, oncología médica, radioterapia, patología y cuidados paliativos.

También cumple funciones de referencia nacional: recibe pacientes derivados desde regiones cuando requieren procedimientos o tecnologías que no están disponibles en otros establecimientos. Además, desarrolla docencia y capacitación para profesionales de salud, y participa en programas de detección temprana y control del cáncer.