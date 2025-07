Edwin Oviedo respondió si volverá a la FPF y habló del mal presente de la selección peruana: “Con Gareca, estuviéramos en el Mundial”

El empresario habla de la posibilidad de volver a ser presidente de la Federación. (Doble Punta)

Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), rompió el silencio sobre la posibilidad de volver a comandar el máximo organismo del balompié nacional. Aunque en la actualidad mantiene su foco en el ámbito empresarial, no descartó la chance de regresar a la dirigencia y aseguró que siempre le interesará el futuro de la selección peruana. El exdirectivo, que encabezó uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente de la ‘blanquirroja’, remarcó el compromiso que se tuvo con el primer equipo nacional y el esfuerzo por dotarlo de las mejores condiciones para competir internacionalmente.

En sus recientes declaraciones en ‘Doble Punta’, Oviedo hizo hincapié en la importancia de brindar soporte institucional a la ‘bicolor’: “¿A quién no le va a interesar esa selección? ¿A quién no le interesa el fútbol? Tú me veías ahí coordinando, preocupado porque no le falte absolutamente nada a nuestra selección. Nosotros siempre le hemos dado lo mejor posible el estándar, digamos, adecuado para que nuestra selección compita en condiciones óptimas”.

A lo largo de su mandato, el fútbol peruano experimentó una transformación en la logística, la infraestructura y el respaldo al comando técnico y los futbolistas. Oviedo recordó el salto dado en el ranking FIFA, atribuyendo esos avances al trabajo directivo. “Si me permiten recordar el año 2015, cuando asumí la Federación Peruana de Fútbol, la selección estaba en el puesto como 50 y tantos en el ranking FIFA. Ustedes deben recordar que llegamos al puesto diez, o sea, estuvimos entre los diez mejores selecciones del mundo.”

Su gestión coincidió con la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, un hito que rompió una sequía de 36 años sin presencias en la máxima cita del fútbol internacional. Sin embargo, su proceso se vio interrumpido por una acusación de pertenecer a una banda criminal, la cual dio paso a la elección del actual mandamás, Agustín Lozano, quien es cuestionado constantemente en el presente.

En cuanto a la posibilidad de asumir nuevamente la presidencia de la FPF, Oviedo fue cauto, aunque no cerró la puerta a un posible retorno. Sostuvo que hoy su principal atención está en la gestión empresarial y en superar los retos personales y profesionales que asumió tras afrontar procesos judiciales en los últimos años. “Yo estoy abocado al tema empresarial. Desde el año 2018 que pasó ese momento duro que viví, me dediqué a buscar, a demostrar mi inocencia ante el Poder Judicial con mi abogado, peleamos por muchos años para mostrar nuestra inocencia y luego estoy abocado estrictamente al tema empresarial, como ya lo he manifestado, hoy director ejecutivo de una empresa azucarera.”

Sin embargo, deslizó que el futuro podría traerle una nueva oportunidad en el fútbol peruano: “A tu pregunta, no sé lo que me depare el tiempo y la vida. He pasado momentos difíciles y trato de salir. Hoy estoy enfocado en el tema empresarial, no sé lo que pase más adelante. ¿A quién no le gustaría contribuir con su selección, con su país? Ustedes lo hacen de donde están y el que habla también, seguramente, lo viene haciendo o lo haré en algún momento.”

Edwin Oviedo habló del mal presente de Perú y la continuidad de Ricardo Gareca

El exdirigente también se refirió al presente adverso de la selección peruana en la carrera por la clasificación al Mundial 2026. Oviedo expresó su pesar por la pérdida de rumbo tras la salida del entrenador Ricardo Gareca, artífice del resurgimiento futbolístico nacional.

“Mucha pena porque todo lo que se había avanzado, había un plan, un proyecto de mediano, largo plazo y hoy vemos que que ha tenido un retroceso tremendo. Esperemos que esto se revierta porque el país, el dolor que debe debe significar para cada peruano en el cual me incluyo. Es muy fuerte, después de haber vivido una etapa, de haber ido a un Mundial después de 36 años, es difícil”, acotó.

Sobre el papel del ‘Tigre’ Gareca, Oviedo dejó clara su admiración por el técnico argentino: “Yo soy un admirador del profesor por lo que ha hecho por nuestra selección, por lo que ha logrado, por el gran trabajo que hizo con los chicos, imagínate que en sus dos etapas que ha estado, siempre estuvo en el quinto puesto, en estos momentos si hubiera estado, probablemente ya estuviéramos en el Mundial”.

El exdirectivo Edwin Oviedo mantiene su buena relación con Ricardo Gareca, al punto que el entrenador argentino regresará al Perú y estará en la presentación de su libro llamado 'El Caso Oviedo, la verdadera historia‘, la cual se dará en los primeros días del mes de agosto.