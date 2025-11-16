Perú Deportes

Edwin Oviedo expresó su deseo de volver a la FPF con Ricardo Gareca: “No puedo ser indiferente a una situación tan triste de la selección peruana”

El expresidente de la Federación confesó que pretende retornar al máximo sillón del fútbol nacional y buscar la vuelta del técnico argentino

Guardar
El dirigente cusqueño habló de las chances de retornar a la Videna y refundar el fútbol nacional con el 'Tigre'. (Video: Exitosa Noticias)

El último sábado 15 de noviembre se cumplió siete años de la histórica gesta que logró la selección peruana con la clasificación al Mundial de Rusia. Y gran parte de los protagonistas que fueron parte de aquella hazaña se juntaron en Lima para recordar gratos momentos. Edwin Oviedo se hizo presente e incluso apuntó contra Agustín Lozano, actual presidente de la FPF. Sin embargo, ante el complicado panorama que vive la ‘bicolor’, el empresario cusqueño expresó su deseo a la Federación y de la mano de Ricardo Gareca a la dirección técnica.

“Como hincha hoy y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, por supuesto que es doloroso ver a nuestra selección en este momento. Cómo hemos retrocedido del puesto 10 que hemos estado el año 2017 en mi gestión, y con el trabajo del comando técnico del profesor Gareca con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, etc; hoy estamos nuevamente en el puesto 50, como lo habíamos encontrado en el puesto 54. Eso no ha sido suerte ni casualidad, sino un trabajo de todo un equipo en la Federación Peruana de Fútbol”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Noticias’.

Oviedo insistió en que modificar la realidad deportiva sí es posible y que ya existe un precedente comprobado. “¿Eso se puede lograr? Por supuesto que sí. Ojalá lográramos nuevamente revertir esa situación porque sí es posible. Lo hemos hecho y demostrado, con gente profesional comprometida que sacó adelante, que se puso la camiseta de la Federación y de la selección, y sacó adelante”, expresó.

Respecto a un posible regreso al cargo, Edwin respondió: “¿Volver a ser presidente de la FPF? Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mí volver a trabajar con nuestra selección. Por supuesto que sí”. Reconoció que no se encontraba en sus planes retornar, aunque el contexto actual y la presión de la hinchada han motivado su interés por colaborar. Eso sí, tendría que esperar hasta 2030 o una salida repentina de Agustín Lozano para tomar el cargo.

Edwin Oviedo y Ricardo Gareca
Edwin Oviedo y Ricardo Gareca firmando el contrato de su renovación con la selección peruana en 2018. - créditos: Twitter

Edwin Oviedo sobre posibilidad de volver a la FPF con Ricardo Gareca como DT

Ahí fue cuando Edwin Oviedo dejó en claro que buscaría el retorno de Ricardo Gareca, entrenador con quien la selección peruana disputó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó el repechaje para Qatar 2022 y logró posicionamientos destacados en Sudamérica. “¿Eso implica volver con Ricardo Gareca? Por supuesto. Gareca del 2015 al 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022, nuevamente nos llevó a un quinto puesto, a un repechaje. Y este último proceso donde tuvieron como cuatro técnicos, hemos quedado novenos, por poco últimos. Las decisiones que se están tomando en la Federación no son las adecuadas. Parece que se estuvieran esmerando para hacer todo lo contrario. Y eso, como hincha, sí es doloroso”, sostuvo.

Oviedo relató cómo la afición peruana le expresa con frecuencia el deseo de que retome funciones en el máximo sillón de la FPF. “Cuando estoy en la calle, la gente me recuerda y me pide ‘¿por qué no vuelve a la selección?, ¿Por qué no vuelve a la Federación?’, etc. Y créeme que no está en mis planes, pero después de ver cómo ha retrocedido el fútbol peruano, por supuesto que no puedo ser indiferente a una situación tan triste de nuestra selección…”, comentó.

Para el exdirectivo, la clasificación a la Copa del Mundo tuvo una importancia colectiva y emocional, y considera que los peruanos han perdido esa fuente de entusiasmo por decisiones que, según su lectura, han carecido de visión global. Recordó la movilización de hinchas en Rusia y la forma en que las victorias deportivas impactaron en el ánimo del país, insistiendo en que la responsabilidad de los dirigentes es recuperar ese vínculo y confianza para el futuro.

Ricardo Gareca logró clasificar a
Ricardo Gareca logró clasificar a Perú a Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en Mundiales. - créditos: Internet

Temas Relacionados

Edwin OviedoRicardo GarecaSelección peruanaFederación Peruana de Fútbolperu-deportes

Más Noticias

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Las ‘íntimas’ desperdiciaron un penal a cargo de Adriana Lúcar durante el tiempo reglamentario. Tras un empate forzado por un gol de Sashenka Porras, el conjunto local no logró imponerse en la tanda de penales. Gabriela Bórquez cumplió un papel determinante para la ‘U’

Universitario venció a Alianza Lima

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Las ‘leonas’ obtuvieron el título del Torneo Clausura y disputarán el campeonato nacional frente a las ‘íntimas’

Universitario ganó su primer trofeo

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

El ‘Tigre’ replicó a las declaraciones del presidente de la FPF, quien señaló que no asumía responsabilidad en la salida del técnico al frente de la ‘bicolor’

Ricardo Gareca le respondió a

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El conjunto de Facundo Morando buscará extender su racha positiva contra el equipo liderado por Natalia Málaga, que arribará impulsado por una serie de resultados favorables

Alianza Lima vs Géminis EN

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

El futbolista de la selección nacional, de 18 años, ha formado parte de un reportaje del Campus del FC Bayern por su condición de promesa en Säbener Straße

Bayern Múnich exalta el talento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ruta del dinero en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas conmueve en

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Universitario venció a Alianza Lima

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”