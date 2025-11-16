Edwin Oviedo expresó su deseo de volver a la FPF con Ricardo Gareca: “No puedo ser indiferente a una situación tan triste de la selección peruana”

El dirigente cusqueño habló de las chances de retornar a la Videna y refundar el fútbol nacional con el 'Tigre'. (Video: Exitosa Noticias)

El último sábado 15 de noviembre se cumplió siete años de la histórica gesta que logró la selección peruana con la clasificación al Mundial de Rusia. Y gran parte de los protagonistas que fueron parte de aquella hazaña se juntaron en Lima para recordar gratos momentos. Edwin Oviedo se hizo presente e incluso apuntó contra Agustín Lozano, actual presidente de la FPF. Sin embargo, ante el complicado panorama que vive la ‘bicolor’, el empresario cusqueño expresó su deseo a la Federación y de la mano de Ricardo Gareca a la dirección técnica.

“Como hincha hoy y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, por supuesto que es doloroso ver a nuestra selección en este momento. Cómo hemos retrocedido del puesto 10 que hemos estado el año 2017 en mi gestión, y con el trabajo del comando técnico del profesor Gareca con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, etc; hoy estamos nuevamente en el puesto 50, como lo habíamos encontrado en el puesto 54. Eso no ha sido suerte ni casualidad, sino un trabajo de todo un equipo en la Federación Peruana de Fútbol”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Noticias’.

Oviedo insistió en que modificar la realidad deportiva sí es posible y que ya existe un precedente comprobado. “¿Eso se puede lograr? Por supuesto que sí. Ojalá lográramos nuevamente revertir esa situación porque sí es posible. Lo hemos hecho y demostrado, con gente profesional comprometida que sacó adelante, que se puso la camiseta de la Federación y de la selección, y sacó adelante”, expresó.

Respecto a un posible regreso al cargo, Edwin respondió: “¿Volver a ser presidente de la FPF? Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mí volver a trabajar con nuestra selección. Por supuesto que sí”. Reconoció que no se encontraba en sus planes retornar, aunque el contexto actual y la presión de la hinchada han motivado su interés por colaborar. Eso sí, tendría que esperar hasta 2030 o una salida repentina de Agustín Lozano para tomar el cargo.

Ahí fue cuando Edwin Oviedo dejó en claro que buscaría el retorno de Ricardo Gareca, entrenador con quien la selección peruana disputó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó el repechaje para Qatar 2022 y logró posicionamientos destacados en Sudamérica. “¿Eso implica volver con Ricardo Gareca? Por supuesto. Gareca del 2015 al 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022, nuevamente nos llevó a un quinto puesto, a un repechaje. Y este último proceso donde tuvieron como cuatro técnicos, hemos quedado novenos, por poco últimos. Las decisiones que se están tomando en la Federación no son las adecuadas. Parece que se estuvieran esmerando para hacer todo lo contrario. Y eso, como hincha, sí es doloroso”, sostuvo.

Oviedo relató cómo la afición peruana le expresa con frecuencia el deseo de que retome funciones en el máximo sillón de la FPF. “Cuando estoy en la calle, la gente me recuerda y me pide ‘¿por qué no vuelve a la selección?, ¿Por qué no vuelve a la Federación?’, etc. Y créeme que no está en mis planes, pero después de ver cómo ha retrocedido el fútbol peruano, por supuesto que no puedo ser indiferente a una situación tan triste de nuestra selección…”, comentó.

Para el exdirectivo, la clasificación a la Copa del Mundo tuvo una importancia colectiva y emocional, y considera que los peruanos han perdido esa fuente de entusiasmo por decisiones que, según su lectura, han carecido de visión global. Recordó la movilización de hinchas en Rusia y la forma en que las victorias deportivas impactaron en el ánimo del país, insistiendo en que la responsabilidad de los dirigentes es recuperar ese vínculo y confianza para el futuro.

